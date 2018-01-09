Либеральный хардкор вместо салата "Оливье" • 212 • Аналитика







Одним из первых отличился кинорежиссёр Александр Сокуров, избравший для высказываний такую говорящую саму за себя площадку как «Радио Свобода». Ну, страдает человек от несвободы, пытается рвать цепи и оковы... А цепями «гэбни» Александр Николаевич скован насколько прочно, что эта самая «гэбня» посодействовала вручению г-ну Сокурову аж трёх Государственных премий Российской Федерации.

По словам «страдающего от несвободы» кинорежиссёра, все проблемы и беды русских связаны с просторами России. Ну, слишком, оказывается, много все мы «проглотили» территорий, чтобы теперь всё это переварить.





Вот у Канады, судя по всему, всё иначе. Там же территории «до самых до окраин» самые что ни на есть демократические, а потому никаких проблем у канадцев в отличие от русских и нет. Канада «ужиматься» не будет, а Россия, по Сокурову, «ужмётся» сама собой – такая, видите ли, у России карма.



А что? – отдадим Курилы японцам, Крым и Калининград – НАТО, недра Сибири сделаем «общечеловеческим» достоянием, дадим ход движениям «Хватит кормить Москву», «Хватит кормить Кавказ» и прочим «Хватить кормить друг друга», вот тогда-то точно заживём!.. В баварском пиве будем купаться с утра до ночи, гей-балеты смотреть каждую пятницу, снова возрадуемся духовному всплеску в виде гумпомощи жвачкой и поношенными звёздно-полосатыми трусами от партнёров.



Что называется, «доставляет» и «Эхо Москвы». Там вообще хоровое пение несогласно-недовольных и покусанных режимом. Кровавым, естественно... Главная страница «эховского» сайта – это целая кунсткамера, которая привлекает особое внимание, вызывая нередко устойчивое чувство омерзения...



Авторы на «Эхе» недовольны, ну, буквально же всем. От киноленты «Движение вверх» до рамок металлодетекторов при входе на Красную площадь. От призыва патриарха Кирилла к россиянам прийти в марте на выборы до боязни террориста вернуться домой в Россию из-за уголовного преследования. Серьёзно...



Обильно цитируется выпускник Лондонской школы бизнеса Sergey Lyapunov (себя он исключительно по-английски), который сетует на то, почему в России снят фильм о победе баскетбольной сборной СССР на сборной США, но не снят фильм по такому сценарию:

...советская Родина-мать бездушно растоптала каждого третьего баскетболиста той сборной. Помимо Александра Белова, это Алжан Жармухамедов, который через год после олимпиады за таможенные нарушения был лишен звания змс, Иван Дворный, который за аналогичный проступок и вовсе получил три года лагерей, и Михаил Коркия, отмотавший срок за незаконное предпринимательство. Жизнь в совке вообще основательно потрепала наших чемпионов. Из двенадцати игроков мюнхенской сборной СССР по баскетболу живы сегодня только четверо (из двенадцати американцев живы одиннадцать).



Железная «лондонская» логика... Примерно по той же «логике»: если на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене погибли 11 представителей сборной Израиля, нужно ли считать их жертвами «жизни при сионистском режиме»? Или, нужно ли считать жертвой жизни при американском режиме покончившего с собой в 2017 году в тюрьме штата Массачусетс американского спортсмена Аарона Эрнандеса? Нет, конечно же, г-н Sergey Lyapunov так не считает, ведь это же страны победившей демократии, а не какой-то там «совок»... Китай: стратегия экономического наступления



А это из того же поста. Оставлю без комментариев...

Однако ж..а в тот год была полная. Косыгинская реформа в экономике безнадежно буксовала, а до шального подскока нефтяных цен оставалось ещё больше года. Высадившийся на Луну Джон Янг поставил победную точку в космической лунной гонке, которую СССР вчистую проиграл американцам.



В общем, бррр...аво... Как говорит современная сеть: пЕшЫ ЫстчО.



В первые дни наступившего 2018-го отметился завсегдатай стайки несогласных г-н Шендерович. В эфире «Особого мнения» на «Эхе Москвы» от 4 января приглашённый в гости писатель (или кто он там...) Шендерович заклеймил власти за то, что в центре Москвы (цитата) «всё в ограждениях, в проходах» и что Красную площадь «превратили в исправительное учреждение». По словам Шендеровича, он «только что прибыл из Нью-Йорка, который ближе к эпицентру (террористической опасности)» и «там не видно концлагеря, там не видно исправительного учреждения».



Возникает первый вопрос: а зачем тогда возвращался в Москву, если в Нью-Йорке нет ни металлодетекторов, ни «концлагеря»? И второй вопрос: в каком месте Нью-Йорка в рождественские праздники побывал г-н Шендерович, если центр крупнейшего города США перекрыт заборами и рамками так, что огни главной ёлки туристы могли видеть лишь с расстояния в добрую сотню метров, по запрету полиции даже не имея возможности опереться на металлический решётчатый забор. Или г-н Шендерович слушал рождественские песнопения где-то на островной части Бронкса, или «одно из двух».



Надо полагать, что тот же г-н Шендерович выл бы ужаленным вепрем, если бы, не дай бог, в Москве в праздничные дни было допущено преступление с террористическим оттенком. Без проходов и металлодетекторов... «Кровавый режим не углядел», «Народ подставили под террористическую атаку». Ну, вы поняли... Коммунизм — неизбежность? Что же дальше?



Выпустили на «Эхе» стенания и другого несогласного и одновременно несостоявшего кандидата. Речь, конечно же, об А.Навальном, у которого теперь проявились осложнения в виде мании преследования. Целый отдельный блог с твиттер-записью аж в 6 строк:

Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. НЕПРИЕМЛЕМО! 1.Нарушение трудового законодательства - людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам.



Недокандидат пытается троллить, выставляя себя в качестве персоны, «достойной» слежки. Интересно, кто бы это мог за таким человеком «следить», если Алексей Анатольевич сам отчитывается о каждом своём шаге и действии вплоть до отчётов о том, что имеет возможность «при тотальности гэбни» вылетать на отдых за пределы России, имея при этом статус осужденного... Что-то с «гэбней» не то...



В общем, ультралиберальная братия и те, кто себя в такую умело обряжает, начало года провела с пользой – столько сжимающихся в негодовании от действий режима кулачков!.. Какое там праздновать, какой там салат «Оливье» - только «хардкор», только обличение тирании!.. Год 2018-й наступил. Первая «подача» утренней «прессы» состоялась. В целом – всё в относительно взвешенном и спокойном новостном режиме. Хотя... Есть направления «прессы» и её отдельно взятых авторов, которые даже в праздничные дни не смогли себе позволить обойтись без забрызгивания всего и вся дурно пахнущей субстанцией из серии «всё плохо, пора валить». Любители матрасов (в прямом смысле этого слова...), беглые проворовавшиеся политикобизнесмены, кандидатоимитаторы и прочие светочи непримиримой оппозиции в едином порыве, с пущим усердием, принялись клеймить «кровавую гэбню», «кремлёвский режим» и всё из той же серии. Пластинка настолько заезжена, что стоит треск и изрядное шуршание, которые, похоже, не обрыдли только авторам опусов о «чумазой России» - по долгу их, так сказать, службы.Одним из первых отличился кинорежиссёр Александр Сокуров, избравший для высказываний такую говорящую саму за себя площадку как «Радио Свобода». Ну, страдает человек от несвободы, пытается рвать цепи и оковы... А цепями «гэбни» Александр Николаевич скован насколько прочно, что эта самая «гэбня» посодействовала вручению г-ну Сокурову аж трёх Государственных премий Российской Федерации.По словам «страдающего от несвободы» кинорежиссёра, все проблемы и беды русских связаны с просторами России. Ну, слишком, оказывается, много все мы «проглотили» территорий, чтобы теперь всё это переварить.Вот у Канады, судя по всему, всё иначе. Там же территории «до самых до окраин» самые что ни на есть демократические, а потому никаких проблем у канадцев в отличие от русских и нет. Канада «ужиматься» не будет, а Россия, по Сокурову, «ужмётся» сама собой – такая, видите ли, у России карма.А что? – отдадим Курилы японцам, Крым и Калининград – НАТО, недра Сибири сделаем «общечеловеческим» достоянием, дадим ход движениям «Хватит кормить Москву», «Хватит кормить Кавказ» и прочим «Хватить кормить друг друга», вот тогда-то точно заживём!.. В баварском пиве будем купаться с утра до ночи, гей-балеты смотреть каждую пятницу, снова возрадуемся духовному всплеску в виде гумпомощи жвачкой и поношенными звёздно-полосатыми трусами от партнёров.Что называется, «доставляет» и «Эхо Москвы». Там вообще хоровое пение несогласно-недовольных и покусанных режимом. Кровавым, естественно... Главная страница «эховского» сайта – это целая кунсткамера, которая привлекает особое внимание, вызывая нередко устойчивое чувство омерзения...Авторы на «Эхе» недовольны, ну, буквально же всем. От киноленты «Движение вверх» до рамок металлодетекторов при входе на Красную площадь. От призыва патриарха Кирилла к россиянам прийти в марте на выборы до боязни террориста вернуться домой в Россию из-за уголовного преследования. Серьёзно...Обильно цитируется выпускник Лондонской школы бизнеса Sergey Lyapunov (себя он исключительно по-английски), который сетует на то, почему в России снят фильм о победе баскетбольной сборной СССР на сборной США, но не снят фильм по такому сценарию:Железная «лондонская» логика... Примерно по той же «логике»: если на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене погибли 11 представителей сборной Израиля, нужно ли считать их жертвами «жизни при сионистском режиме»? Или, нужно ли считать жертвой жизни при американском режиме покончившего с собой в 2017 году в тюрьме штата Массачусетс американского спортсмена Аарона Эрнандеса? Нет, конечно же, г-н Sergey Lyapunov так не считает, ведь это же страны победившей демократии, а не какой-то там «совок»...А это из того же поста. Оставлю без комментариев...В общем, бррр...аво... Как говорит современная сеть: пЕшЫ ЫстчО.В первые дни наступившего 2018-го отметился завсегдатай стайки несогласных г-н Шендерович. В эфире «Особого мнения» на «Эхе Москвы» от 4 января приглашённый в гости писатель (или кто он там...) Шендерович заклеймил власти за то, что в центре Москвы (цитата) «всё в ограждениях, в проходах» и что Красную площадь «превратили в исправительное учреждение». По словам Шендеровича, он «только что прибыл из Нью-Йорка, который ближе к эпицентру (террористической опасности)» и «там не видно концлагеря, там не видно исправительного учреждения».Возникает первый вопрос: а зачем тогда возвращался в Москву, если в Нью-Йорке нет ни металлодетекторов, ни «концлагеря»? И второй вопрос: в каком месте Нью-Йорка в рождественские праздники побывал г-н Шендерович, если центр крупнейшего города США перекрыт заборами и рамками так, что огни главной ёлки туристы могли видеть лишь с расстояния в добрую сотню метров, по запрету полиции даже не имея возможности опереться на металлический решётчатый забор. Или г-н Шендерович слушал рождественские песнопения где-то на островной части Бронкса, или «одно из двух».Надо полагать, что тот же г-н Шендерович выл бы ужаленным вепрем, если бы, не дай бог, в Москве в праздничные дни было допущено преступление с террористическим оттенком. Без проходов и металлодетекторов... «Кровавый режим не углядел», «Народ подставили под террористическую атаку». Ну, вы поняли...Выпустили на «Эхе» стенания и другого несогласного и одновременно несостоявшего кандидата. Речь, конечно же, об А.Навальном, у которого теперь проявились осложнения в виде мании преследования. Целый отдельный блог с твиттер-записью аж в 6 строк:Недокандидат пытается троллить, выставляя себя в качестве персоны, «достойной» слежки. Интересно, кто бы это мог за таким человеком «следить», если Алексей Анатольевич сам отчитывается о каждом своём шаге и действии вплоть до отчётов о том, что имеет возможность «при тотальности гэбни» вылетать на отдых за пределы России, имея при этом статус осужденного... Что-то с «гэбней» не то...В общем, ультралиберальная братия и те, кто себя в такую умело обряжает, начало года провела с пользой – столько сжимающихся в негодовании от действий режима кулачков!.. Какое там праздновать, какой там салат «Оливье» - только «хардкор», только обличение тирании!.. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 212 Источник Похожие новости Краткое пособие либералу Либеральный хардкор вместо салата "Оливье" Сирийские грабли для Министерства обороны России

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