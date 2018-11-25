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Либеральные СМИ обвинили Россию в агрессии в Керченском проливе, выставив украинских нарушителей жертвами

25 ноября 2018, 20:54  •  128 • Политика
Либеральные российские СМИ после инцидента в Керченском проливе спешат убедить всех в правомерности действий Украины и чрезмерной агрессии российских пограничников.
После провокационных действий военных кораблей Украины в Керченском проливе, когда два бронированных катера и буксир нарушили нормы международного морского права и без предупреждения вошли в территориальные воды России, либеральные российские СМИ поспешили обвинить Россию в чрезмерно жесткой ответной реакции.
Так, по утверждениям информационного портала "Эхо Москвы", Украина заранее уведомляла российскую сторону о намерении пройти через Керченский пролив, а "российские пограничники повели себя агрессивно и протаранили буксир".

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