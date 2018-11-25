Либеральные СМИ обвинили Россию в агрессии в Керченском проливе, выставив украинских нарушителей жертвами

Либеральные российские СМИ после инцидента в Керченском проливе спешат убедить всех в правомерности действий Украины и чрезмерной агрессии российских пограничников.

После провокационных действий военных кораблей Украины в Керченском проливе, когда два бронированных катера и буксир нарушили нормы международного морского права и без предупреждения вошли в территориальные воды России, либеральные российские СМИ поспешили обвинить Россию в чрезмерно жесткой ответной реакции.

Так, по утверждениям информационного портала "Эхо Москвы", Украина заранее уведомляла российскую сторону о намерении пройти через Керченский пролив, а "российские пограничники повели себя агрессивно и протаранили буксир".