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Либеральные "крикуны" намеренно нарушают закон? Политолог раскрыл тактику Навального и Соболь

26 декабря 2020, 01:05  •  40 • Политика
Политолог Юрий Самонкин раскрыл тактику Алексея Навального и Любови Соболь. По его словам, либеральные "крикуны" намеренно нарушают закон, чтобы потом получить наказание и обвинить Россию в давлении на оппозицию.
Так президент АНО "Евразийский институт молодёжных инициатив прокомментировал возбуждение уголовного дела против юриста ФБК и ближайшей соратницы Навального - Любови Соболь. Она обвиняется по статье "Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица", которая грозит штрафом до 200 тыс. рублей.
По словам Самонкина, российские либералы осознанно идут на нарушение закона, чтобы их привлекли к ответственности. Впоследствии они используют уголовные и административные дела, чтобы жаловаться на "зажим демократии".
К подобным случаям эксперт отнёс скандальное участие либералов на выборах в Мосгордуму, когда Соболь подделывала подписи избирателей, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата. А также сотрудничество Навального с иностранной разведкой, на которое ранее указывали и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и ФСБ.
Навальный и Соболь сами идут на нарушение закона и, попадая под ответственность, начинают говорить о зажиме свободы слова в России, чтобы в очередной раз раскритиковать действующую власть, - пояснил Самонкин порталу Nation News.
Напомним, что накануне Соболь позвонила депутату Госдумы Виталию Милонову и спросила, готов ли он направить депутатский запрос, чтобы возбудить дело в связи с инцидентом с Навальным. Тот ответил, что готов требовать возбуждения дела против самого Навального, который инсценировал своё отравление с целью дискредитации России и начал сотрудничать с иностранными спецслужбами.

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