Либеральные эксперты обвиняют Организацию исламского сотрудничества в радикализации мусульман

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В Международном дискуссионном клубе "Валдай" 6 февраля прошла конференция на тему статуса Иерусалима в свете решения президента США объявить город столицей Израиля. Эксперты выразили неудовлетворение односторонними шагами Трампа. При этом некоторые из них взваливают вину на палестинцев и мусульманские страны, якобы провоцирующие "радикальный ислам"

Проблема статуса Иерусалима была реанимирована Соединёнными Штатами еще 6 декабря 2017 года. Не выдерживающий давления Конгресса в связи с делом о "российском вмешательстве" в американские выборы, Трамп пошёл ещё на одну внешнеполитическую авантюру, заявив: "Иерусалим — это столица Израиля". Напомним, что закон о переносе посольства в Иерусалим был принят в США ещё в 1995 году, но американские президенты каждый год подписывали декларацию, откладывающую исполнение этого решения.

Татьяна Носенко - ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН

По оценкам выступавшего на "Валдае" ведущего научного сотрудника отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Татьяны Носенко, Израилю практически удалось реализовать закрепленный в "Основном законе" пункт о том, что Иерусалим – неотъемлемая часть еврейского государства, 40% населения которого - арабы. При этом она полагает, что Иерусалим в качестве столицы – это уже состоявшийся факт.

Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), собравшиеся 13 декабря 2017 года в Стамбуле, осудили заявление Трампа и призвали мировое сообщество признать Восточный Иерусалим столицей Палестины. Спустя неделю Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отвергающую признание Иерусалима столицей еврейского государства.

Оценивая заседание ОИС, Носенко заявила, что практических результатов эта встреча, кроме как провоцирования исламистов, не дала:

Единственные, кому это заявление дало какие-то козыри, это радикальные исламисты. Это новая возможность для радикальных группировок использовать проблему Иерусалима для рекрутирования новых членов и пропаганды своих задач".

На уточняющий вопрос "Царьграда" о том, почему именно ОИС, а не ЕС, который также осудил решение Трампа, провоцирует "радикальный ислам", эксперт не смогла дать внятного ответа, открестившись от своего заявления тем, что радикализацию мусульман и встречу в Стамбуле надо рассматривать порознь.

Возвращаясь к теме арабо-израильского конфликта, напомним, что палестинский президент Махмуд Аббас отказался встречаться с вице-президентом США Майком Пенсом во время его январского ближневосточного турне. В ответ на это Трамп пригрозил лишить Палестину гуманитарной помощи по линии ООН в размере $60 млн. "Деньги не будут переведены до тех пор, пока они не вернутся за стол переговоров", - заявил американский президент на форуме в Давосе. В свою очередь, собравшиеся в Каире представители 22 стран Лиги арабских государств (ЛАГ) предложили лишить США статуса одного из четырех посредников арабо-израильского конфликта. В "Ближневосточный квартет" входят также Россия, ЕС и ООН.

Решение президента Трампа по Иерусалиму сделало США стороной с предвзятым отношением в пользу Израиля, что исключает Соединенные Штаты из числа посредников мирного процесса" – заявили главы МИД ЛАГ.

Формально - "за" Палестину, де-факто - раскол

Декабрьский саммит в Стамбуле провозгласил солидарность мусульманских стран с Палестиной. Однако за официальным единством скрываются две серьезные проблемы. Во-первых, заступаясь на словах за Аббаса, ряд сильнейших стран ОИС де-факто поддерживает американо-израильский подход. Во-вторых, декларации оказываются недостаточно сильным аргументом, чтобы повлиять на Штаты.

Список "фрондеров" возглавляет Королевство Саудовская Аравия (КСА), для которой борьба с шиитским Ираном - несравнимо более приоритетная цель, нежели судьба палестинцев. А противостоять Тегерану Эр-Рияд в одиночку неспособен. То ли дело иметь "за спиной" Израиль и, на удачу, бескомпромиссного в иранском вопросе нынешнего хозяина Белого дома.

Многие арабские страны ограничились формальными заявлениями. И этому есть свои причины. Например, для Египта сейчас самое главное – борьба с экстремистами на Синайском полуострове. Имеется информация, что в этом плане есть сотрудничество с Израилем. С другой стороны, Саудовская Аравия и ОАЭ главную угрозу видят в укреплении позиций Ирана и расширении его влияния на Ближнем Востоке", - заметил присутствовавший на валдайской встрече бывший чрезвычайный и полномочный посол России Александр Марьясов.

Кстати говоря, катарские СМИ открыто пишут, что саудовцы тайно поддерживают план Трампа и его зятя Джареда Кушнера, по которому Иерусалим закрепляется за Израилем, а палестинцам предлагается иметь свою столицу в Абу-Дисе. Однажды саудиты даже пригласили Аббаса в Эр-Рияд, чтобы ознакомить его с сепаратным планом. Кроме того, Саудовская Аравия собирается вместе с Израилем строить систему ПВО против иранских баллистических ракет. Израиль гарантирует безопасность прохода саудовской нефти через северный сектор Красного моря.

США нужны саудовскому кронпринцу Мохаммеду бин Салману не только против Ирана, но и чтобы проучить дрейфующие в сторону Турции и Ирана суннитские монархии - такие как Бахрейн, Кувейт и Катар. Тот факт, что на саммит ОИС отправился не глава КСА, а второразрядный министр, говорит о многом.

Россия может сместить США с роли главного посредника

Дмитрий Марьясис - старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН

При ситуации, в которой один из медиаторов конфликта явно встает на одну из сторон, по мнению старшего научного сотрудника отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрия Марьясиса, роль главного посредника может перенять Россия. Москва занимает срединную позицию, предлагая передать Восточный Иерусалим под контроль Палестины, а Западный – Израилю. Также считает и посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль, объяснивший в эксклюзивном интервью "Царьграду", почему ЛАГ предложила отстранить США от посредничества в конфликте:

"После 20 лет переговоров, возглавляемых Соединенными Штатами, мы застряли. Израиль продолжает строить поселения и выходить из решения на основе двух государств. После решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля палестинцы больше не хотят, чтобы американцы возглавляли переговоры с израильтянами".

По его словам, Россия может сыграть ведущую роль и создать "положительную атмосферу для нового механизма" с включением туда США. Нофаль напомнил, что на днях в Москву приезжает глава Палестины Махмуд Аббас, с которым предположительно президент России Владимир Путин обсудит этот механизм.

Мы высоко ценим российскую позицию. Мы считаем, что это хорошая возможность, чтобы Россия играла основную роль и создавала новый механизм для мирного процесса, так как Россия имеет хорошие отношения как с нами, так и Израилем", - отметил палестинский посол.

Гасанов Камран