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«Либерализм на словах, на деле — тоталитарная секта»: бывший соратник Навального — о внутренней кухне оппозиции
10 июля 2021, 13:20 • 176 • В России
Ещё несколько лет назад москвич Александр Ларенков был заметным активистом, стоял на протестных акциях плечом к плечу с ведущими оппозиционерами, работал в команде Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013-м. Он также занимался продвижением оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах, был членом незарегистрированной Партии 5 декабря и посещал международные тренинги для либеральной молодёжи, организованные американскими фондами. Только вот теперь либеральное сообщество вряд ли назовёт его своим — Ларенков разочаровался в современном российском активизме и отстранился от политики. В беседе с RT он пояснил, что вызвало в нём такие перемены, и рассказал о внутренней кухне несистемного оппозиционного движения.
РИА Новости
— Давай начнём с начала. Как ты стал сторонником Навального?
— Я работал в центральном аппарате «Справедливой России». И в 2011 году, когда начались массовые протесты, «белоленточное» движение, я начал поддерживать эти протесты. Ходил на различные митинги, шествия. Дальше я продолжал работать в «Справедливой России». В то же самое время стал там наблюдателем на выборах. И меня засосало. Дальше у нас был 2012 год, выборы в КСО оппозиции, я принимал участие в организации этих выборов. Стал учредителем и вошёл в федеральный координационный совет Партии 5 декабря. Потом, когда в 2013 году у нас случились выборы мэра Москвы, я от Партии 5 декабря был прикомандирован к Навальному.
— Прикомандирован? То есть там прямо так вот, расчёты делили? Ты попал в эту структуру Навального, по сути, потому что был в дружеской какой-то организации?
— Да. Потом, после этих выборов, с 2012 года начал ездить там в Эстонию, в фонд Сороса*, проходить разные обучения и так далее. После этого, в 2015-м, по-моему, уже году, я перешёл из Партии 5 декабря в ПАРНАС. В рамках демократической коалиции возглавлял штаб, один из штабов в Калужской области, на выборах 2015 года. Потом в оппозиции случился раскол.
— Давай перейдём к твоим иностранным поездкам. Я правильно понимаю, что всех политических активистов, весомых функционеров, которые работали на выборах, готовили там? То есть они получали определённый багаж нужных знаний от североамериканских фондов. Расскажи, кто эти самые кураторы, о чём ты с ними общался?
— Эти люди возглавляли в фондах направления, связанные с Россией, были директорами по России, по Евразии. Потом, когда в 2014 году на Украине случилась революция, переворот, после этого они как-то там оказались все.
— Ты ездил в Польшу и Эстонию на какие-то курсы от западных фондов. Встречался там с кем-нибудь из известных российских оппозиционеров?
— В Эстонии я встречался с Волковым (глава штабов Навального** Леонид Волков. — RT). В Польше — с Олегом Степановым (возглавлял московский штаб Навального. — RT).
— Очевидно, эти курсы направлены на вмешательство во внутренние дела России, на формирование определённого электорального избирательного лобби. У тебя не было чувства разочарования, что ты приезжаешь к ним — и они прямо откровенно готовят вас, чтобы долбить Россию изнутри? Ты не испытывал чувства неприязни?
— Понимаешь, тогда я был достаточно демшизовым человеком. Не знаю, как так получилось, но в какой-то момент мои мозги промылись. А тогда нам внушали внутри российской оппозиции, что чем хуже, тем лучше, что вот-вот режим рухнет, надо поднажать — и мы будем жить в прекрасной России будущего. Ну, естественно, там, возможно, каждый получит какую-то должность в этой прекрасной России будущего.
— Чему конкретно обучали на этих курсах? Побеждать на выборах, свергать власть?
— А как обучение строилось? То есть вы прямо, как студенты, сидели в аудиториях в закрытом режиме?
— Да, часов по восемь в день, мы сидели, писали. Перед нами выступали лекторы. Лекторы сменялись. Там были пятиминутные какие-нибудь перерывы на перекур — и так далее.
— Но Запад ведь не добрые самаритяне, они деньги просто так не тратят и сорить ими не намерены. Я так понимаю, они оплачивали вам бесплатно туда всю дорогу, транспорт?
— Конечно.
— Они помогали вам с получением визы?
— Да.
— Они оплачивали вам получение визы?
— Да.
— Они оплачивали вам там проживание?
— Да.
— Они давали вам некие суточные, чтобы вы могли весело проводить время?
— Нет, просто счета оплачивались.
— То есть они оплачивали вам примерно всё.
— Да.
— Почему ты прекратил заниматься оппозиционной политической деятельностью?
— С кем ты общался на эту тему и не нашёл отклика?
С Яшиным (оппозиционным политиком, московским муниципальным депутатом Ильёй Яшиным. — RT), Волковым. Будучи в ПАРНАСе, я озвучивал это тому же Михаилу Касьянову, но поддержки не нашёл, потому что каждый тянет одеяло на себя.
— Именно поэтому не удалось объединить всю либеральную оппозицию?
— В 2015 году мы создали Демократическую коалицию. В неё вошли партии ПАРНАС, «Демвыбор», Партия 5 декабря и партия, которую в то время создавал Навальный (Демократическая коалиция была создана в 2015 году, в неё вошли партии ПАРНАС и «Демократический выбор», а также незарегистрированные партии — Алексея Навального, либертарианцев и Партия 5 декабря. Коалиции не удалось совместно провести ни одной избирательной кампании, в 2016 году она окончательно распалась. — RT). Мы договорились идти на выборы вместе. Но тут же встал вопрос — от какой партии пойдут кандидаты? Все предлагали свою партию.
Это было выгодно потому, что западные партнёры подбирают себе кого-то одного. Если бы какая-то одна организация пошла на выборы, то именно ей было бы уделено больше внимания западных кураторов, общение с руководством европейских и американских структур, поездки в Европарламент, выступления. Всё это досталось бы лидеру той организации, которая идёт на выборы. Были жёсткие споры.
— Из-за чего у тебя произошёл конфликт с Волковым?
— Это было во время муниципальных выборов в 2015 году. Волков и Милов (Владимир Милов, оппозиционный политик, один из авторов на YouTube-канале «Навальный LIVE». — RT) в рамках Демкоалиции занимались продвижением кандидата и пригласили одного политтехнолога, который был известен грязными методами ведения компаний.
— Почему?
— Они девушку не поделили. Эта история ещё с выборов мэра Москвы 2013 года. Тогда Волков пытался агрессивно подкатывать к своим подчинённым и получил отказ от девушки, которая впоследствии стала встречаться с Максимом Кацем. Волков очень ревностно относится к людям, которые делают то, что ему не нравится, или не подчиняются ему. Он любит лизоблюдов.
— То есть Руслана Шаведдинова, Владимира Милова и Ивана Жданова сейчас можно назвать лизоблюдами?
— Они говорят то, что нравится Волкову. Он любит таких слабых людей.
Зачем Жданов Волкову? Он же двух слов связать не может в своих выступлениях на камеру. Зачем его ставить директором ФБК*** (Фонда борьбы с коррупцией Навального. — RT)?Также на russian.rt.com «Цифровая утка» Леонида Волкова: как собирающий донаты глава штабов Навального живёт в Вильнюсе
— Зачем?
— Ему (Жданову. — RT) отводилась роль Зицпредседателя Фунта. Но потом всё пошло немного иначе. А вот у Милова связи с республиканской партией США. Он был дружен с Маккейном. Он обладает знакомствами и связями ещё со времён, когда работал в правительстве Михаила Касьянова. Но как только Волков лично наладит контакты со всеми необходимыми людьми на западе, перехватит всю сетку контактов Милова, последний будет уже не нужен.
— То есть Волков просто использует своих соратников и друзей?
— В чём Волков обвинил тебя?
— В том, что я работаю на полицию. Он публично писал об этом в соцсетях. При этом он не хотел обсудить, что произошло. Просто забанил меня.
— Какое впечатление на тебя произвёл Навальный?
— На мой взгляд, Навальный это проект. У меня такое ощущение, что после того как их свели общие партнёры с Волковым, Волков перехватил инициативу и начал руководить процессом. Навальный стал говорящей головой, а решает все Волков.
— То есть ты разделяешь мнение, что это Волков убедил Навального вернуться в Россию из Германии?
— Почему они не воюют в открытую, хотя есть ряд разногласий по ключевым вопросам?
— Потому что у них одни и те же источники финансирования. Они и так зачистили всю российскую оппозиционную поляну. По сути, остались одни. И если они сейчас начнут открыто ругаться друг с другом это не понравится их спонсорами на западе.
— Почему тогда не уезжают те же Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева?
— Те, кто смог доказать своему руководству, что в России им грозит опасность, уехали. А те, кому руководство не разрешило, сидят здесь. Чтобы уехать ещё нужны рекомендации, а они есть не у всех.
— У Соболь нет рекомендаций?
— Её скорее держат дети и муж, который не даёт согласие на выезд ребёнка заграницу. Она всё-таки мать и без ребёнка не уедет.
— Ты окончательно разочаровался в российском либерализме?
— Когда и где это было?
— Это было в Варшаве в 2015 году. Шла конференция либеральных представителей стран СНГ. Там присутствовал Андрей Парубий (на тот момент заместитель председателя Верховной Рады Украины. — RT). Когда организаторы конференции, американцы, предложили нам покаяться и извиниться, в том числе и перед Парубием, мы отказались это делать. Больше я на такие конференции не ездил.
* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.
** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
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