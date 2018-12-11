Либерализм и социализм – антагонисты или братья?

Сколько нам еще блуждать между социализмом и капитализмом? Есть ли выход из воображаемой дихотомии «либо либерализм, либо социализм»?

Автор:

Смолин Михаил

Мы продолжаем существовать в странной, не нами заданной системе координат. Чубайс как выразитель либерального круга требует поклониться олигархам, левые ему отвечают, что олигархи, напротив, должны поклониться народу.

Можно подумать, что если бы олигархи поблагодарили народ за свое обогащение, то левые бы их полюбили и отказались от своих революционных путей. Или, наоборот, если бы народ поблагодарил олигархов, то сами олигархи полюбили бы левых и перестали бы обирать народ при всяком удобном случае.

Скорее мы наблюдаем полемическое противостояние, все более приближающее нас к миру зоологии и криминологии. А в «мире животных» пролитие крови — процесс естественный и находящийся полностью вне человеческой нравственности.

«Паразиты»-либералы и «инквилины»-коммунисты

Я уже как-то писал, что суть коммунистической и либеральной систем лучше всего описывается зоологическими терминами «инквилины» и «паразиты». «Инквилины» и «паразиты» — это такие организмы, по-разному паразитирующие на хозяине, читай народе.

«Паразиты»-либералы используют народ в качестве своего питания, устанавливая свою экономическую систему обирания по праву хитрейших. Эта система обескровливания общества направлена на обобществление, возможно, большей собственности без массовых убийств, по принципу «кто умрет, тот и так умрет, потому что был слаб». Либеральные «паразиты» — скорее «кровососы»-рационалисты, которые нацелены на постоянное потребление без летального исхода для большинства народа при постепенном переходе всех материальных средств общества под их контроль. «Паразиты» имеют свой глобалистский проект — Соединенные Штаты Мира с единым «паразитическим» правительством.

«Инквилины»-коммунисты — в целом те же «паразиты», только, проникая в общество, они стремятся сразу и неизбежно («классовая борьба») уничтожить весь высший управляющий слой, сильно проредить среднюю страту, а остальную массу общества запугать по принципу «всякий, кто не сдается, — это враг, и его уничтожают». Эта система направлена на полное обобществление всей собственности общества, проводимое с помощью политического террора и массовых репрессий. Коммунистические «инквилины» — скорее «кровососы»-радикалы, они, как марксисты, являются глобалистами-интернационалистами, и состояние отдельных народов для них не является существенным. Им хочется стать всемирным «паразитическим» братством, и потому они призывают «инквилинов» всего мира соединиться на благо их всемирной революции в Мировую Советскую Социалистическую Республику.

По сути, и либералы, и коммунисты как интернационалисты-глобалисты стремятся к обладанию всей материальной собственностью во всем мире. Разница лишь в тактике. Одни готовы применять открыто радикальные и решительные меры, другие склонны использовать более скрытые и менее радикальные способы в достижении одной цели — тотального контроля над обществом.

Фото: www.globallookpress.com

Криминология и «уголовная хроника»

Поскольку мы говорим о социальном мире людей, приведенные выше термины из мира зоологии все же должны быть дополнены и некоторыми другими положениями, более характерными для человеческих сообществ.