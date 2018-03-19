Либерализм и коммунизм с треском проиграли автократии

• 76 • Политика

Похоже, что выборы изживают себя. Значительно эффективнее было бы проводить народные референдумы по особо значимым государственным вопросам и перестать плодить не нужных народу политиканов

Выборы президента России: надежды коммунистов и либералов с треском провалились

В следующие шесть лет, при Божией помощи, можно надеяться на стабильность и предсказуемость во власти.

Желание избирателей иметь во главе России сильную президентскую власть не идёт ни в какое сравнение с левой и либеральной пропагандой.

Усы Грудинина в опасности? Эксклюзивное интервью Александра Ющенко

Победа автократии Путина оказалась абсолютной. За всё время президентских выборов в России свои голоса за Путина отдали не просто три четверти избирателей, но и рекордное количество проголосовало за его представление о сильной власти. 56 миллионов избирателей при 67-процентной явке были на стороне Путина и президентской власти. Это огромная цифра. Это 77% из всех пришедших на выборы.

Все три цифры рекордные: и общее количество проголосовавших за Путина, и процент явки избирателей, и процент проголосовавших за действующего президента.

Выводы после выборов

Русский выбор сделан. По крайней мере, на шесть ближайших лет.

Какие же выводы можно сделать после всенародного голосования? Есть хорошая русская поговорка: "Бойся мужчины, говорящего с улыбкой, остерегайся женщины, говорящей сквозь слёзы". Она очень удачно характеризует прошедшие президентские выборы, особенно роль в них претендентов Грудинина и Собчак.

Грудинин — буржуазный провал КПРФ

Во-первых, ставка коммунистов на "улыбающегося мужика" Грудинина (набрал менее 12 процентов) не только не сыграла, но дала самый низкий рейтинг за всё время участия коммунистов в выборах президента. Даже Зюганов не набирал менее 17 процентов голосов на таких выборах.

Всё-таки надо уважать свой электорат больше и не предлагать такие радикальные смены облика выдвигаемого кандидата. Новое буржуазное лицо левого фланга не вдохновило членов коммунистического сообщества сомкнуть ряды и дисциплинированно проголосовать за "наследника" Зюганова. Рублёвый миллиардер, постоянно врущий о своих финансах, — это левый провал, показавший, что реального, жгучего, революционного желания строить Советский Союз 2.0 у коммунистов нет. Коммунисты без инфернальной тяги к революции оказались обычными буржуазными импотентами.

Фото: www.globallookpress.com

Всё, что мы узнали о Грудинине, не вызвало у не коммунистического избирателя желания пойти и проголосовать за левого кандидата. Вторая семья Грудинина (при наличии детей в обеих), бросающаяся в глаза нечестность при рассказе о себе, наивное укрывательство своих доходов и финансовых средств. Глупое позиционирование себя как красного председателя совхоза, рассказы о том что, мол, существует на одну зарплату и живёт в одном доме со своими совхозниками. Запоздалое, лет на десять, примеривание облика Лукашенко, терпимое для аграрной восьмимиллионной Белоруссии и странное для давно уже не советской, почти стапятидесятимиллионной России, — редкая глупость.

Глупость редкая даже для наших современных левых, говорящая об удивительной замшелости мышления наших "прогрессистов". Недалёкость эта вопиет об их странном представлении о русском народе, давно уже преодолевшем всю эту левую фразеологию.

Никакого левого поворота, никакого Советского Союза 2.0, никаких красных реваншей, никаких Пятых империй — ничего этого не предвидится при сегодняшних раскладах.

Коммунисты не смогли собрать голоса за границей своего коммунистического электората. Да и марксистское ядро левого спектра не стало дисциплинированно, в полном составе, голосовать за буржуазного Грудинина.

Коммунисты провалились, "левые улыбки" не встретили сочувствия.

Собчак не состоялась как надежда либеральной оппозиции

В либеральном лагере всё обстоит ещё хуже (1,6% у Собчак и 1% у Явлинского). Либерализм в нашей стране, как пятое колесо в телеге, только мешает. И всякий рачительный хозяин откручивает его, как только собирается двигаться вперёд.

Собчак, к концу кампании нашедшая наконец свой образ в "женщине, говорящей сквозь слёзы", видимо, надеялась получить дополнительный хайп, большую известность для своего блога в Интернете. Великовозрастная интернетчица наивно полагала, что любой пиар, в том числе и политический, — это слава, почёт и уважуха. Однако достижения в области гламура, "Дом-2", выдающиеся родители, один из которых является членом общественного совета Российского еврейского конгресса, а в Совете Федерации представляет интересы Республики Тыва, оказались совершенно не востребованы избирателем на президентских выборах.

К. Собчак. Фото: www.globallookpress.com

Собчак при всех своих громадных амбициях "лошиной матки" смогла выдать результат лишь уровня либерального клоуна и масона Богданова, набравшего в 2008 году 1,3 процента, и уровня Эллы Памфиловой, в 2000 году собравшей чуть больше одного процента голосовавших. Даже не менее странная претендентка на президентский пост Хакамада набирала больший процент (3,8).

Международные наблюдатели об организации выборов в России

Собчак подтвердила старую русскую поговорку о том, что "у обыкновенной женщины ума столько, сколько у курицы, а у необыкновенной — сколько у двух", что никак не меняет плачевного результата. Есть ещё одна подходящая к Собчак поговорка: "Где сатана не сможет, туда бабу пошлёт". Но на президентских выборах и у сатаны с Собчак что-то пошло не так... впрочем, как и с Грудининым, и с Жириновским, да и с прочими.

Либерализм даже в юбке и с Интернетом есть лишь социологическая погрешность на наших выборах. Позиционируя себя как кандидата против всех, она не дотянула даже до этого кандидата 2000 года. Тогда против всех высказалось 1,9 процента избирателей.

В либеральные слова "сквозь слёзы" никто не поверил.

Жириновский, хамоватый старикан, окончательно надоел электорату

На выборах Жириновский, показавший себя во всей своей балаганной "красе", был банально груб, привычно криклив и заметно староват для избирателя.

В. Жириновский. Фото: www.globallookpress.com

Третье место для Жириновского — это, конечно, поражение, да ещё и с результатом менее шести процентов. После выборов Жириновский что-то пытался промямлить про непонятную ему логику русского избирателя в стиле поговорки "мужик умён, да мир дурак". Но это выглядело как старческое брюзжание вечного третьего номера, так на излёте карьеры и не поднявшегося выше.

Почти тридцать лет Жириновский в политике. Участвовал почти во всех избирательных кампаниях, но, как говорит русская поговорка: "Мужичок век пахал, а выпахал горб". С этим горбом вечного третьего места Жириновский, похоже, и закончит свою политическую карьеру.

Остальные претенденты не стоят и того, чтобы о них говорить...

Похоже, что выборы изживают себя. Значительно эффективнее было бы проводить народные референдумы по особо значимым государственным вопросам и перестать плодить не нужных народу политиканов.

Смолин Михаил