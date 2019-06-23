Либерализм - это новый фашизм: Михаил Делягин 22 июня вспомнил о вызовах России

Экономист Михаил Делягин 22 июня, в День памяти и скорби, опубликовал в Инстаграме видеореквием, посвящённый памяти жертв и героев Великой Отечественной войны.

Русский народ победил огромной ценой, но Запад возродил фашизм и вновь натравливает его против России, уверен он. Сегодня фашизм получил новое либеральное наполнение, полагает Делягин.

"Фашизм возрожден Западом и вновь натравливается на нас. И он дополнен новым, либеральным фашизмом, который собирается взять власть и в России", - пишет он о новых вызовах.