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Либерализм - это новый фашизм: Михаил Делягин 22 июня вспомнил о вызовах России
23 июня 2019, 13:54 • 59 • Политика
Экономист Михаил Делягин 22 июня, в День памяти и скорби, назвал те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Россия. По его мнению, либерализм стал новым фашизмом.
Экономист Михаил Делягин 22 июня, в День памяти и скорби, опубликовал в Инстаграме видеореквием, посвящённый памяти жертв и героев Великой Отечественной войны.
Русский народ победил огромной ценой, но Запад возродил фашизм и вновь натравливает его против России, уверен он. Сегодня фашизм получил новое либеральное наполнение, полагает Делягин.
"Фашизм возрожден Западом и вновь натравливается на нас. И он дополнен новым, либеральным фашизмом, который собирается взять власть и в России", - пишет он о новых вызовах.
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