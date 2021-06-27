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Льготная ипотека, вакцинация иностранцев и поддержка бизнеса: Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

27 июня 2021, 22:50  •  39 • В России
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. В частности, президент дал задание продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года для всех россиян и до конца 2023 года — для семей с маленькими детьми. Кроме того, Путин поручил правительству и региональным властям организовать возможность для проведения платных прививок от коронавируса иностранцам, а также для вакцинации трудовых мигрантов. Глава государства дал поручения, связанные с трудоустройством молодёжи и мерами по поддержке малого и среднего бизнеса.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, органам исполнительной власти субъектов РФ, Центробанку и ряду других структур по итогам прошедшего в начале июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). В частности, президент распорядился продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

Так, на год будет продлено действие льготной ипотечной программы на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составлять не более 7% годовых на весь срок, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.

Помимо этого, президент поручил обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми.

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов в размере до 6 млн рублей, в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 млн рублей», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня, российский лидер подчёркивал, что программа льготной ипотеки стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. Он уточнил, что такой кредит оформили свыше полумиллиона семей, а в жилищное строительство дополнительно было привлечено более 2 трлн рублей.

Путин напомнил, что программа носила антикризисный, а значит, временный характер, однако добавил, что резко обрывать её нельзя: «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей».

Вакцинация иностранцев и лиц без гражданства

Президент также поручил правительству организовать возможность для платных прививок от коронавируса для иностранцев, а также для вакцинации трудовых мигрантов.

«Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в поручении.

Также до 15 июля поручено организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу. Кабмину и региональным органам исполнительной власти поручено определить источники финансирования данных мероприятий.

  • AFP
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV

В ходе выступления на ПМЭФ Владимир Путин констатировал, что в Россию в рамках трудовой миграции приезжает много специалистов, занятых в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, то есть мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок», — подчёркивал президент.

Он также отметил, что люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Меры по поддержке бизнеса, изменения в антимонопольное законодательство и другие решения

Также глава государства поручил до 30 июня доложить о мерах по освобождению от НДС малого и среднего бизнеса в сфере общепита в случаях, если годовая выручка не превышает 2 млрд рублей, а также применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

«Обеспечивать, начиная с 2022 г., реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, в случае если годовая выручка каждого такого юридического лица или индивидуального предпринимателя не превышает 2 млрд рублей», — говорится в поручении правительству.

Кроме того, кабмину поручено до 1 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих увеличение госзакупок у малого бизнеса. Помимо этого, президент поручил законодательно закрепить освобождение малого и среднего предпринимательства, работающего по упрощённой системе налогообложения, от представления налоговой декларации.

Ещё одним поручением Путин потребовал доработать программы содействия занятости населения в субъектах с высоким уровнем безработицы и там, где медленнее всего улучшается ситуация на рынке труда.

Кроме того, до 1 октября кабмин должен разработать и обеспечить реализацию долгосрочной программы содействия занятости молодёжи, предусмотрев её вовлечение в предпринимательскую деятельность. Особое внимание Путин призвал обратить на содействие занятости россиян в возрасте до 24 лет.

  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Наконец, до 31 декабря правительству поручено внести изменения в антимонопольное законодательство.

«Обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, годовая выручка которого не превышает 800 млн рублей, и признания допустимыми соглашений, заключаемых между такими субъектами, с учётом действующих ограничений; увеличение до 800 млн рублей минимальной стоимости активов лица, являющегося объектом экономической концентрации, в отношении которых совершается сделка, подлежащая предварительному согласованию с антимонопольным органом», — говорится в тексте поручений.

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