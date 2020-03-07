Лейтенант Парфенова — «Краса ВДВ»

В финале Конкурса , который прошёл в Тульской областной филармонии, приняли участие 12 самых красивых и подготовленных девушек в погонах из всех соединений и частей ВДВ.

На разных этапах в течение 10 дней на базе 106 гв.ВДД конкурсантки состязались в умении владеть боевой техникой и оружием, в искусстве кулинарии , рукоделии и проявлении творческих способностей.

Быстро выяснилось, что девушки в погонах обладают многочисленными талантами , умеют «стрелять не только глазами» и точно могут «спасти мир!».

В составе жюри Конкурса были не только военные , но и строгие профессионалы телевидения и кино! (Александр Иншаков - киноактёр и каскадёр, Александр Ильин - Первый канал, Екатерина Котеночкина - актриса, певица и внучка легендарного режиссёра «Ну погоди!» В. Котеночкина).

По итогам обсуждения первое место присуждено гвардии лейтенанту медицинской службы Парфеновой Анастасии Вадимовне из гарнизона Кубинка.

Все конкурсантки получили ценные подарки, а «Краса ВДВ» ещё и прекрасную диадему из рук командующего ВДВ - генерал-полковника Андрея Сердюкова. Он поздравил всех участниц конкурса с наступающим праздником 8 марта.