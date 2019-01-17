«Лейбористов сейчас поддержит полстраны»: как кризис вокруг брексита может изменить политическое будущее Великобритании

Премьер-министр Великобритании призвала политические партии страны сплотиться ради того, чтобы провести процедуру выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Тереза Мэй обратилась даже к своему давнему оппоненту, лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину. Аналитики напоминают, что идея брексита изначально принадлежала именно руководству Консервативной партии, лидером которой сейчас является Мэй, поэтому лейбористы вряд ли согласятся разделить ответственность за ошибки, допущенные тори. Более того, по оценкам экспертов, на фоне неудач правящей партии оппозиция может набрать политический вес и в перспективе прийти к власти.

Глава правительства Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй обратилась к политическим силам страны с призывом объединиться для того, чтобы провести брексит. Политик выступила перед зданием своей резиденции в Лондоне после голосования в палате общин по вотуму недоверия действующему кабмину.

«Сейчас наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума», — заявила Мэй.

Премьер-министр добавила, что к моменту выступления она уже успела провести переговоры с лидерами Либерал-демократической, Шотландской национальной партии и Партии Уэльса. Как пояснила Мэй, начиная с 17 января ведущие политические партии королевства и высокопоставленные представители правительства будут проводить встречи для выработки общих решений по реализации брексита.

Однако оппозиционная Лейбористская партия не изъявила готовности вести переговоры со своими политическими конкурентами-консерваторами. Как заявила Мэй, она «разочарована» тем, что лидер лейбористов Джереми Корбин пока не принял решения присоединиться к этому обсуждению.

Маловероятно, что лейбористы всё же пойдут на компромисс с тори, отмечают эксперты. Накануне Джереми Корбин, выступая в парламенте, заявил, что переговоры с консерваторами будут возможны только в том случае, если Тереза Мэй откажется от идеи брексита без сделки.

«Скорее всего, лейбористы не пойдут на союз с консерваторами, во всяком случае, до тех пор, пока их лидером является Корбин», — пояснила в интервью RT руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Поспешность, с которой Тереза Мэй начала переговоры с лидерами парламентских партий вполне объяснима, — уже к 21 января премьер-министр должна представить альтернативный вариант соглашения с ЕС.

Однако эксперты сомневаются в том, что глава британского правительства сможет это осуществить. По мнению Людмилы Бабыниной, даже если не учитывать политические аспекты, переписать многостраничный и детально проработанный документ за несколько дней просто невозможно.

Впрочем, Мэй убеждена в том, что даже провал разработанного ею проекта сделки с ЕС в парламенте не сможет остановить запущенный по итогам референдума 2016 года процесс выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. Это означает, что брексит может состояться и без сделки, а разрыв торгово-политических отношений пройдёт по самому жёсткому сценарию.

Подсчёт голосов во время референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС

AFP

© Robert Perry

«Премьер-министр потеряла контроль»

Лидер лейбористов Джереми Корбин внёс 15 января в парламент предложение о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Накануне палата общин отклонила рекордным большинством голосов разработанный главой кабмина план сделки с Брюсселем. Корбин назвал случившееся «крупнейшим поражением» правительства с 1920-х годов.

«Премьер-министр потеряла контроль и правительство утратило способность управлять», — заявил Корбин, выступая в среду на открытии дебатов по вопросу вынесения вотума недоверия правительству консерваторов.

В декабре Корбин уже выступал с предложением отправить Терезу Мэй в отставку, но тогда парламент не стал рассматривать этот вопрос. На этот раз голосование состоялось, но по его итогам инициатива лидера лейбористов была отклонена Палатой общин с небольшим перевесом — за сохранение действующего кабмина проголосовали 325 депутатов, против выступили 306.

Последний раз в истории Великобритании вотум недоверия выносился кабину в 1979 году, по инициативе Маргарет Тэтчер, которая в итоге и возглавила правительство. Согласно нормам британского законодательства, в том случае, если правительство теряет доверие парламента, в стране назначаются досрочные выборы.

Комментируя обращённый к ней призыв Корбина уйти в отставку, Тереза Мэй заявила, что перевыборы противоречили бы сейчас национальным интересам Соединённого Королевства. По мнению премьер-министра, сейчас нет никаких гарантий того, что по итогам голосования какая-либо партия сможет заручиться большинством в парламенте.

Отметим, что у Терезы Мэй достаточно противников не только среди лейбористов, но и среди консерваторов. В декабре прошлого года группа однопартийцев выдвинула инициативу по смещению Мэй с поста лидера. Однако, партийный съезд не поддержал это предложение. Согласно правилам, политик получила внутри партии иммунитет сроком на год — в течение этого времени консерваторы не могут повторно требовать её отставки. Впрочем, говорить о развитии политической карьеры Терезы Мэй после брексита всё равно не приходится — по данным британских СМИ, она пообещала однопартийцам, что не станет участвовать в выборах 2022 года в качестве лидера консерваторов.

Аналитики отмечают, что сейчас в британских политических элитах сложилась парадоксальная ситуация — большинство партий и политиков не поддерживают действия Терезы Мэй на посту премьер-министра, однако не решаются отправить её в отставку и распустить действующий кабмин. Общество разделяет эти настроения: согласно данным опроса, проведённого телеканалом Sky News, 53% жителей Соединённого Королевства выступают против расформирования действующего кабмина. Но в то же время 61% респондентов убеждены в том, что страна находится в кризисном положении. В опросе приняли участие 1203 британских подданных.

«Каким бы ни был исход, даже если Великобритания останется в ЕС, она будет в проигрыше — и с политической, и с экономической точки зрения. Сложилась очень тяжёлая ситуация. Отсюда и такие противоречивые результаты опросов общественного мнения — люди не могут поддержать действия правительства, но и говорить о том, что роспуск кабмина сейчас что-то исправит, тоже не приходится», — считает Бабынина.

Джереми Корбин

Reuters

© UK Parliament/Jessica Taylor

По мнению экспертов, никто не сможет предложить Великобритании какой-то универсальный план, который устроил бы все стороны. С точки зрения доктора исторических наук, профессора кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Натальи Капитоновой, сейчас в британском обществе обострились те противоречия, которые возникли ещё в конце прошлого века.

«Раскол по вопросу евроинтеграции существует в Британии давно, и касается он не только отдельных партий. Однако особенно сильно эти противоречия разгорелись именно в рядах тори. Консервативная партия очень серьёзно разделилась по вопросу отношений с ЕС, и это вряд ли поможет ей удержаться у власти. Подобные расхождения есть и у лейбористов, но они сделали выводы из негативного опыта тори и постарались сгладить внутренние конфликты», — пояснила Капитонова в интервью RT.

Варианты выхода

Говоря о непредсказуемости исхода возможных досрочных выборов, аналитики напоминают, что у Терезы Мэй уже есть собственный негативный опыт.В 2017 году политик инициировала досрочные парламентские выборы, рассчитывая укрепить позиции тори в преддверии брексита. Однако уже накануне голосования стало ясно, что эти надежды не оправдаются. Социологические опросы, проведённые незадолго до дня выборов, показали рост симпатий к лейбористам, в то время как консерваторам не удалось повысить свой политический рейтинг. В итоге, если до перевыборов у тори было в парламенте 331 место из 650, то по итогам голосования консерваторы получили 318 мандатов, в то время как лейбористы увеличили своё представительство с 232 до 262 мест. Консерваторы потеряли парламентское большинство и были вынуждены заключить коалиционную сделку с Демократической юнионистской партией.

Инициирование досрочных выборов стало серьёзным просчётом Терезы Мэй, но окончательный провал курса действующего премьера последовал после неудачных переговоров с Евросоюзом по условиям брексита, которые завершились в ноябре прошлого года.

Стороны подготовили итоговый проект соглашения. Однако в Соединённом Королевстве эти договорённости не вызвали одобрения. Сделку раскритиковали как лейбористы, так и многие представители Консервативной партии, которые считают, что Мэй пошла на слишком большие уступки. Так, по условиям соглашения, Лондон должен будет выплатить Брюсселю 39 млрд фунтов в качестве компенсации за взятые ранее на себя обязательства. Ещё один болезненный вопрос, касающийся ирландской границы, также не был урегулирован, поскольку британская сторона отвергает идею Брюсселя провести линию таможенного разграничения по Ирландскому морю. Как полагают в Лондоне, это фактически «отрежет» Северную Ирландию от Соединённого Королевства.

Сохранение прежнего положения, когда граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия остается открытой, также не устраивает стороны переговоров. Комментируя в ноябре заявления критиков, Тереза Мэй заявила, что британский народ больше не хочет тратить время на споры по условиям брексита, а желает «правильного выполнения их волеизъявления».

Однако политологи склонны трактовать слова Мэй следующим образом: у Лондона просто не осталось альтернатив и пространства для манёвров в переговорах с Брюсселем.

По словам Людмилы Бабыниной, попытки Терезы Мэй переписать условия сделки и договориться с партийными лидерами вряд ли приведут к серьёзным подвижкам. Евросоюз полностью удовлетворён условиями сделки, и европейские лидеры уже прямо заявляли о том, что не намерены идти на её пересмотр.

Если европейские власти не смягчат своей подход, Великобритания должна будет либо согласиться на предлагаемые условия, либо пойти по пути «обвального» брексита, который предполагает одномоментный обрыв всех связей с ЕС, что равно выходу без сделки, который грозит сейчас Лондону. В этом случае все торговые соглашения британской стороне придется заключать заново, с «чистого листа». Есть и другой вариант — формальный брексит, при котором страна сохранит все торговые, экономические отношения с ЕС, но потеряет при этом право голоса в общеевропейских органах власти. Подобный сценарий предлагает Джереми Корбин, и этот путь тоже имеет немало сторонников в Соединённом Королевстве, пояснила Наталья Капитонова.

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© Clodagh Kilcoyne

«Есть шансы прийти к власти»

Как бы ни хотели тори представить дело так, будто вся ответственность за неудачи в переговорах по брекситу лежит персонально на Терезе Мэй, в действительности пункт о проведении референдума о брексите был включён в предвыборный манифест Консервативной партии ещё во время кампании 2015 года.

«Это помогло консерваторам выиграть выборы, но потом Кэмерон не смог уже отговорить общество от этой идеи, как он рассчитывал. Характерно, что он подал в отставку практически сразу после того, как стали известны результаты голосования по брекситу, ушёл в тень», — напомнила Капитонова.

Поэтому избежать жёсткой критики Консервативной партии сейчас будет очень непросто, полагают эксперты. На фоне неудач тори растёт популярность Лейбористской партии, которая с самого начала выступала против брексита.

«Лейбористов сейчас поддержит полстраны, так как они проводят линию на сохранение отношений с ЕС. Оппоненты уже начали «топить» Корбина, его усиленно критикуют, однако его популярность всё равно растёт, как и рейтинги в целом Лейбористской партии», — отметила Наталья Капитонова.

По мнению эксперта, на следующих парламентских выборах лейбористы могут ещё больше укрепить свои позиции.

Аналогичной точки зрения придерживается и Людмила Бабынина.

«К лейбористам прислушивается всё больше британцев, а история с брекситом не добавляет популярности консерваторам. Поэтому, в перспективе у лейбористов есть шансы прийти к власти, учитывая, что Корбин является ярким политиком и пользуется определённой поддержкой в обществе», — подытожила Бабынина.