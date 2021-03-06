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Левые силы Польши требуют признать убийцами членов антикоммунистического подполья

06 марта 2021, 11:15  •  92 • Украина
В польском Люблине местное отделение партии "Левые силы. Вместе" (Lewica Razem) потребовало переименования улицы, названной в честь Юзефа Франчака (Jozef Franczak) – последнего боевика антикоммунистического подполья, убитого при аресте в 1963 году.
"Левые силы..." как партия, представляющая интересы части населения с социалистическими взглядами, появились в Польше в 2015 г. Шесть представителей партии избраны депутатами польского парламента.
В петиции к городским властям партия назвала Франчака «антисемитом, убийцей, мерзавцем и бандитом». Он виновен в убийствах польских милиционеров, нападениях на военнослужащих армии Польской Народной Республики (ПНР), грабежах сберкасс, в выдаче гитлеровцам знакомого еврея во время оккупации Польши.
"Считаем, что зло надо называть злом, а убийство – убийством. Юзеф Франчак был убийцей и не заслуживает улицы своего имени", – говорится в петиции.
Местные власти немедленно организовали пропагандистскую контратаку. Факт выдачи Франчаком еврея назвали бездоказательной выдумкой, состряпанной спецслужбами ПНР. В Польше всегда так: как только из архивов всплывают факты причастности, например, Армии Крайовой (АК) к преступлениям против мирных жителей, власти заявляют, что это коммунистическая провокация.
Польские власти титулуют Франчака «последним солдатом антикоммунистического сопротивления». Его гибель в 1963 г. позволяет утверждать, будто АК сражалась против коммунистов до середины 1960-х. В действительности Франчак годами прятался у знакомых и родственников, а последнее громкое преступление (неудачный налёт на кооперативную кассу) совершил в 1953 году.
По статистике жертвами бандподполья стали 5 тыс. поляков, в т.ч. 187 детей, а банды враждовали друг с другом, убивая конкурентов и сдавая их органам безопасности. История антикоммунистического подполья в Польше – это история внутренних дрязг и кровавых преступлений.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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