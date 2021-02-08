Левочкин цинично воспользуется проблемами Медведчука

Репрессии в отношении трех украинских телеканалов, запрещенных для эфирного вещания Совбезом страны, могут быть связаны с разборками внутри «Оппозиционной платформы – За жизнь» и ее акционеров, которым принадлежат эти СМИ.Об этом в эфире своего видеоблога заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец.По словам Березовца, на фоне закрытия телеканалов, афиллированных с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, появились слухи о планах запуска нового телеканала еще одним функционером ОПЗЖ, бывшим главой администрации президента Сергеем Левочкиным, который является также одним из владельцев телеканала «Интер».«Зачистка информационного поля от этих трех кремлевских каналов, она, безусловно, не может считаться законченной, пока действуют другие агенты в этой плоскости. Я уже рассказывал о конфликте, который сегодня происходит внутри ОПЗЖ между с одной стороны Медведчуком, а с другой стороны Бойко и Левочкиным.Левочкин, безусловно, будет пользоваться этой ситуацией и уже появилась информация, что на фоне закрытия трех каналов Медведчука, которые он вряд ли в ближайшее время сможет вернуть в эфир – да, он будет судиться, но это процесс слишком долгий и Медведчук может не успеть к следующим парламентским и президентским выборам.Тем более что парламентские выборы, возможно, будут досрочными. И Левочкин цинично будет пользоваться этой ситуацией, пытаясь открыть свой собственный телевизионный канал, который должен занять эту нишу», – заявил Березовец.Политтехнолог при этом призывает власть не останавливаться и вслед за запретом вещания 112, NewsOne и ZiK, ввести санкции еще и против телеканала «Наш», который принадлежит еще одному выходцу из Партии регионов, оппозиционеру Евгению Мураеву.«Есть еще и другие каналы, в частности, телеканал «Наш», мураевский, и тут тоже, по логике вещей, если вы говорите о том, что Козак занимается террористической деятельностью, подрывной, почему у вас не возникает вопросов к телеканалу «Наш». Тем более, что вся эта свора кремлевских пропагандистов просто переехала с трех медведчуковских каналов на телеканал «Наш», где они сейчас окопались и гонят еще более оголтелую пропаганду.Здесь это будет точкой бифуркации и точно проверит намерения Зеленского – он действительно намерен бороться с пропагандой кремлевской или это была только личная месть в отношении Медведчука», – говорит эксперт.