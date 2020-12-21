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Левитин назвал темы ближайшего заседания Госсовета

21 декабря 2020, 19:20  •  85 • Политика
Госсовет РФ проведет совместное заседание с советом президента по стратегическому развитию и нацпроектам, где будут обсуждаться национальные цели и развитие России до 2030 года. Об этом 21 декабря заявил секретарь Госсовета, помощник российского лидера Игорь Левитин.
«Мы действительно планируем провести заседание Госсовета совместно с советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Президентом принято решение о совместном заседании этих органов. На нем будет обсуждаться вопрос о национальных целях развития РФ до 2030 года», ― сказал он.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ. Согласно подписанному указу, его председателем является глава государства.
8 декабря Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета.
Среди его основных функций — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.
Кроме прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.
Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.

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