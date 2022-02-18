Левацкая элита подавляет пролетариат • 166 • Аналитика © AFP 2022 / Getty Images/Minas Panagiotakis Пока западные СМИ мечут фейки о "войне на Украине", в этих странах начался очередной раунд классовой борьбы. В отличие от украинского фарса здесь все всерьез: многотысячные протесты в городах, полицейские акции устрашения, репрессии, преследование активистов, интернациональный характер движения. На этот раз протестанты объединились под слоганом "Конвой свободы". Движение зародилось в Канаде еще в конце января. Поводом для возмущения местных дальнобойщиков стало требование правительства предъявлять на границе с США сертификат о вакцинации, а в случае его отсутствия — отправляться на двухнедельный карантин. Водители фур собрались и устроили эпический заезд по стране. Двадцать третьего января сотни грузовиков взяли курс на Оттаву, чтобы провести там акцию протеста. Премьер-министр Джастин Трюдо несколько дней подряд с пеной у рта обличал дальнобойщиков и обзывал их "маргиналами" и "антиваксерами". Кажется, у него была надежда, что полиция сумеет их остановить. Когда же стало ясно, что протестующие вот-вот появятся в Оттаве, глава государства взял семью и спрятался куда-то в бункер. Нет, понятно, что не всем быть как Лукашенко. Грудью защищать страну и ходить с калашниковым — это, конечно, уникальный удел белорусского богатыря. Однако даже какой-нибудь Саакашвили и то вел себя посмелее, сталкиваясь с гражданскими протестами. Тем более канадские дальнобойщики заранее объявили, что ничего громить не будут и власть сносить не собираются. Они же не Black Lives Matter, у них сугубо мирный гражданский протест с совершенно конкретными требованиями. В общем, бегство Трюдо с семейством выглядело предельно некрасиво. Добравшись до Оттавы, водители расположились лагерем на центральных улицах города. Движение, естественно, оказалось затруднено, но — удивительное дело — горожане принялись их кормить, поить и снабжать бензином. "Конвой свободы" давно загнулся бы: попробуйте неделями жить в грузовике, да еще со всей своей семьей, — если бы не массовая поддержка населения. Люди звали водителей к себе домой помыться и выспаться, привозили им горы еды, дарили канистры с топливом. Полицейские, вопреки приказам, помогали протестующим вместо того, чтобы их задерживать. Тридцать первого января дальнобои выдвинулись на границу США и Канады и принялись методично блокировать погранпереходы, шоссе и мосты, связывающие две страны. Экономический масштаб этой блокады трудно даже вообразить. Только по мосту Амбассадор США поставляют в Канаду товары на ту же сумму, что и в Японию. Соответственно и для канадского бизнеса Штаты — крупнейший рынок. И вот все эти торговые связи разрубаются как гордиев узел. Но, как ни странно, народ продолжал поддерживать революцию дальнобойщиков. Уже к 31 января на счет движения прислали больше девяти миллионов долларов (канадских). Догадайтесь, что сделали власти. Правильно: они прямо запретили краудфандинговой платформе перечислять собранные деньги "Конвою". Дальше вообще началась какая-то пиночетовщина. Данные граждан, перечислявших пожертвования "Конвою", были раскрыты и опубликованы, и теперь этим людям грозят штрафы и блокировка банковских счетов. За подаренную канистру бензина тоже полагается штраф и до двух лет тюрьмы. Аресты уже начались. Джастин Трюдо наконец-то показался из бункера — но только для того, чтобы объявить в стране чрезвычайное положение. Это вежливо называется "закон о чрезвычайных ситуациях", но по сути предполагает репрессии, бессудные расправы и применение армии против политических противников. Единственный раз в истории Канады этот закон применял папа Джастина Трюдо, тоже премьер-министр. Тогда, в 1970-м, от Канады со стрельбой и взрывами пытался отделиться Квебек. Все неполживые СМИ демократичным хором шельмуют "Конвой свободы". Там сразу нашли и мизогинистов, и расистов, и националистов, и непременных белых супремасистов, и даже — вы не поверите — инцелов (мужчин, страдающих от нехватки секса и изливающих свою грусть-печаль в соцсетях). Откуда такое озлобление? Ведь на словах вся канадская элита левее самого Троцкого. Она круглосуточно топит за равноправие и меньшинства. Но вот на арену классовых боев выходит ее, казалось бы, главный клиент — классический пролетариат при поддержке разорившейся и люмпенизированной мелкой буржуазии. И тут эта элита набрасывается на него как стая ротвейлеров. Истеричность пропаганды объясняется, конечно, страхом: протесты отличаются необычайной социальной широтой. "Конвой свободы" поддерживают учителя и рабочие, лесорубы и рыбаки, хозяева малого бизнеса и фермеры, в общем, практически все. При этом кристально ясно, что сертификаты о вакцинации, с которых все и началось, были просто первым попавшимся поводом. Канада — один из мировых лидеров по числу прививок. Среди тех же дальнобойщиков вакцинированы от 85 до 90 процентов. Нет, протестующих пугают не уколы, а совсем другое. Они видят, что пандемия стала возможностью для неких кругов протолкнуть административные меры, которые уже почти полностью разрушили их привычный стиль жизни и уничтожили былое благополучие. Почти два года страна сидела в локдаунах. Малый бизнес разорился. Масочный режим и ковидные паспорта добили то, что осталось. Движение между Канадой и США, все грузовые перевозки тормозились искусственно: решениями властей. Люди видели, что "ковидные ограничения" лишили их работы, прервали цепочки поставок и взвинтили цены. Власти все валили на пандемию, но принимали-то решения они сами. Именно правительство страны сознательно создавало дефицит и разрушало логистику. А платили за все это простые граждане. Официальные лица в стране рисуют разные цифры инфляции, но вот вам факт: уже осенью почти половина канадцев признались, что не могут позволить себе купить мяса. А на этот год запланирован новый виток роста цен. Та же самая картина наблюдается в континентальной Европе и США. Неудивительно, что идея "Конвоя свободы" быстро пошла в массы и там. В Штатах ее поддерживают республиканцы, Трамп-старший и Трамп-младший. В Европе водители фур присоединились к "желтым жилетам", и все вместе пытаются блокировать города и протестовать против ковидных ограничений. В феврале "за нашу и вашу свободу" бились десятки тысяч людей в Париже, Брюсселе, Биаррице, Ларнаке. Акции "Конвоя свободы" проходят и в Австралии, и в Новой Зеландии. Власти реагируют одинаково: аресты, штрафы, водометы, слезоточивый газ. Представители истеблишмента опять притягивают за уши тему коронавируса. "Конвоем позора и эгоизма" назвал движение госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Пропаганда шельмует протестантов антиваксерами. Хотя всем понятно, что дело совершенно не в прививках, а в том, что под предлогом пандемии население бывшего "золотого миллиарда" лишают работы, доходов, собственности и всех прав, начиная с права выйти на площадь и призвать власти к ответственности. Частично своих целей "Конвой свободы" сумел добиться. В Канаде, Германии, Австрии начинают потихоньку отменять самые бессмысленные ковидные ограничения. Однако мы много раз видели, как технично наловчились западные элиты сливать самые разные протестные акции. Где прогремевший когда-то Occupy Wall street? Где движение против одного процента самых богатых? Куда делись протестувальники, громившие в 2012 году Афины или штурмом бравшие год назад вашингтонский Капитолий? Иных уж нет, а те… за решеткой. Зеленский нашел гениальный выход из газового кризиса Правоверные марксисты сказали бы, что "Конвой свободы" обречен из-за отсутствия организации и внятных политических целей. Но, честно говоря, Марксу такая ситуация и не снилась. В его время все было понятно. Пролетарий выворачивал булыжник из мостовой и шел сносить царя или короля. Власть была: вот она, за позолоченными прутьями ограды, за окном кареты, на расстоянии вытянутой руки. Сегодня пролетарии, люмпены и примкнувший к ним экс-средний класс борются с каким-то невидимым врагом. Ну не считать же реальным политиком Джастина Трюдо, унаследовавшего канадский трон от своего папочки. Или Эммануэля Макрона, выдвинутого в президенты французскими Ротшильдами. Слишком очевидно, что все это легко заменяемые марионетки. Вон сколько их на той же Украине сменилось — ну и что? Тренд на обнищание масс никуда не делся. Он глобален, и бороться против него умеют только по-настоящему суверенные государства. Кто реализует этот тренд, каким админресурсом пользуется, как добивается поразительной согласованности деятельности правительств богатейших стран планеты — это, конечно, интереснейший вопрос современности. Ведь выгодно же кому-то "дизруптивно" воздействовать на экономику, разрывать цепочки поставок, искусственно создавать дефицит. Кто-то же на этом наживается. И пока народные массы не найдут этих "неизвестных отцов", любой протест так и будет уходить в никуда. А сами по себе ковидные ограничения — это обычная медико-санитарная мера. В нормальных демократических странах они широко дебатируются. Двух месяцев не прошло, как наш народ цивилизованно пообсуждал идею кьюар-кодов и в целом не одобрил ее. Ну что ж, Госдума отозвала законопроект о них, и жизнь пошла дальше. Так делают демократические страны, где представители власти осознают свою ответственность перед избирателями. Во всех странах "золотого миллиарда" ковидная диктатура — с огромными штрафами, тюремными сроками, фактическим домашним арестом для непривитых — вводилась явочным порядком, с откровенным, демонстративным презрением к народу. Именно против этого и протестует бедный электорат в богатейших когда-то странах планеты. "Золотой миллиард" назывались они когда-то. Как же иронично это звучит сегодня. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

166 Источник Похожие новости Киев задавил Москву ценами на продукты Зеленский нашел гениальный выход из газового кризиса Операция по принуждению России к войне провалилась Танцующие в темноте: Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну Страна хронического дефицита поставила новый рекорд Новости партнеров