Лев Термен и Ленин

«Я обещал Ленину»…

100 лет назад, в марте 1922 года, русский учёный и изобретатель Лев Термен получил приглашение на встречу с В. И. Лениным... В Кремле 25-летний Термен представил Ленину устройство охранной сигнализации и уникальный музыкальный инструмент терменвокс. Встреча стала для изобретателя судьбоносной.

А 70 лет назад, в 1952 году, другое изобретение учёного под названием «Златоуст» вызовет шок у американских спецслужб…

Лев Сергеевич Термен (1896-1993) родился в Санкт Петербурге 15 (28) августа 1896 года в дворянской семье, имевшей французские корни. Окончил Консерваторию по классу виолончели, одновременно учился на физико-математическом факультете Петроградского университета. В 1919 году, когда в стране шла гражданская война, он стал заведующим лабораторией в Физико-техническом институте в Петрограде, куда его пригласил «отец советской физики» академик Иоффе. Здесь и произошло в 1920 году изобретение терменвокса – первого в мире электромузыкального инструмента, издававшего звуки, которые изменялись по высоте и громкости при изменении положения рук.

Лев Сергеевич впервые продемонстрировал своё детище в 1921 году на VIII Всероссийском электротехническом съезде. Учёные и инженеры, собравшиеся на съезде, впали в изумление от неизвестного источника звука, от тембра звука, напоминавшего и струнные, и духовые инструменты, и человеческий голос. По радио прошли концерты для широкой аудитории. Газета «Правда» первой напечатала восторженный отзыв…

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Лев Сергеевич любил вспоминать о встрече в марте 1922 года с Лениным. «Ленин пришёл не один, вместе с ним ещё человек 10-15, среди них и Михаил Калинин, – вспоминал изобретатель. – Поздоровавшись, Ленин сказал: «Ну, покажите ваши вещи!».

Термен рассказал об устройстве сигнализации, показал её в работе. А потом стал играть на терменвоксе: «Аве Мария», ноктюрн Шопена, романс «Не искушай меня без нужды»…

Изобретатель вспоминал: «Во время игры было очень интересно следить за выражением лица Владимира Ильича. Если произведение минорное, то и лицо становилось печальным, если мажорное, то выражение лица сразу менялось на радостное. Ленину даже самому захотелось попробовать сыграть на необычном инструменте. Ленин подошёл к инструменту, я встал сзади и взял его за правую и левую руки, чтобы можно было ими двигать вперёд и назад. И так, в четыре руки, мы сыграли с Лениным «Жаворонка». У Владимира Ильича оказался замечательный слух, и он быстро освоился с инструментом».

После встречи с Лениным и по его поручению Термену оформили мандат «для гастролей по всей стране и демонстрации возможностей терменвокса». Мандат давал право беспрепятственного проезда по железным дорогам Советской России. В разных населённых Термен провёл более 180 концертов и лекций.

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В 1925-1926 годах Лев Термен изобрёл первую в мире телевизионную установку, один из прообразов будущих «Дальновидение». Демонстрировал в Наркомате обороны. Объектив камеры был установлен на улице, а экран в кабинете наркома. Следили за изображением Орджоникидзе, Ворошилов, Будённый и другие. У всех был бурный восторг, когда увидели на экране идущего по улице Сталина…

В 1927 году Льва Термена в составе советской делегации командировали на Международную музыкальную выставку во Франкфурте-на-Майне. Он выступил с докладом, демонстрировал свои изобретения. «…Посыпались приглашения из разных стран мира, – рассказывал правнук Льва Сергеевича, композитор и исполнитель на терменвоксе Пётр Термен.– Лев Сергеевич выступал в Парижской опере, лондонском Альберт-холле, а затем отправился гастролировать в США.

Одной из целей поездки было завершение регистрации американского патента, но выгодных коммерческих и концертных предложений было так много, что он задержался в Америке на годы, оставаясь гражданином СССР. Выступления Льва Термена и его учеников проходили в Карнеги-холле и Метрополитен-опере, где среди его слушателей были Рахманинов и Тосканини. Терменвоксы начали выпускаться в США серийно, один из них купил Чарли Чаплин».

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С 1939 по 1947 год Термен трудился в туполевском ЦКБ-29. Ассистентом Льва Сергеевича некоторое время был Сергей Павлович Королёв. Занимались они в том числе разработкой беспилотных радиоуправляемых летательных аппаратов – прообразов современных крылатых ракет.

А в 1943 году Термен открыл уникальную систему съёма информации. Разработанный им эндовибратор представлял собой подслушивающее устройство, которое работало без элементов питания и электроники на основе высокочастотного резонанса. Микроволновой резонатор Термена сразу показали Сталину.

Получив уникальный механизм, НКВД, где аппарат назвали «Златоустом», разработал план его внедрения на территорию дипмиссии США. Решили сыграть на страсти посла США Аверелла Гарримана к поделкам из дерева, подарив ему деревянное панно из ценных пород дерева в виде Большой печати США, куда был вставлен «Златоуст». В конце 1944 года изделие было готово и вскоре встало на место, которое ему предназначалось.

Добавим, что Лев Сергеевич был также автором новаторской подслушивающей системы «Буран», считывающей информацию посредством отраженного инфракрасного луча при вибрации стекла в окнах прослушиваемой комнаты. В 1947 году Термен получил за «Буран» Сталинскую премию I степени.

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Во время Ялтинской мирной конференции 4-11 февраля 1945 года Молотов вручил Рузвельту и Черчиллю приглашение от советских пионеров посетить «Артек». Занятые на конференции Рузвельт и Черчилль никуда поехать не смогли, и миссия встречи с советскими пионерами была перепоручена чрезвычайным и полномочным послам – Авереллу Гарриману и сэру Арчибальду Джону Кларку Керру.

Встреча произошла на территорию «Артека» 9 февраля, и вот кульминация: оркестр грянул американский гимн, хор пионеров исполнил «Звёздное время» на английском языке; четверо пионеров торжественно внесли огромное панно из ценных пород дерева в виде Большой печати США, вручив его Гарриману вместе с сертификатом. Под гром оваций Валентин Бережков (советский дипломат и публицист; иногда привлекался в качестве переводчика И. В. Сталина в годы Великой Отечественной войны. – Н.Г.), присутствовавший на торжестве, перевёл содержание сертификата, который сообщал, что панно изготовлено пионерами «Артека» из деревьев самых ценных пород: самшит, сандал, слоновая пальма, секвойя, чёрное и красное дерево, парротия персидская, чёрная ольха.

Потерявший от восторга дар речи Гарриман выпалил: «Куда же мне его девать?.. Где держать?.. Я же не могу оторвать от него глаз!..». Бережков подошёл сзади к Гарриману и тихо посоветовал: «Да повесьте у себя в рабочем кабинете... Англичане просто умрут от зависти».

Подарок, где было спрятано подслушивающее устройство, был подвергнут тщательнейшей проверке американскими специалистами, но ничего подозрительного они не нашли. «Златоуст» был помещён на сверхсекретном этаже здания американского посольства в рабочем кабинете посла, прямо над его креслом. Операция под кодовым названием «Исповедь» – прослушивание совещаний в посольстве США – началась...

«Златоуст» пережил четырёх послов. Каждый из них полностью, от чернильницы до паркета на полу, менял интерьер кабинета, неизменно оставалось на своём месте только панно. Его художественное совершенство действовало гипнотически; даже шторы на окнах и мебель подбирались в тон цветовой гамме.

Чтобы активизировать «Златоуст», пост, расположенный в соседнем с посольством здании, направлял на деревянное панно постоянный радиосигнал определённой частоты. Когда в кабинете посла разговаривали, тонкая плёночная мембрана вибрировала под воздействием звуковых волн. И эта вибрация модулировала отражение облучающего радиосигнала. Отражённые радиоволны попадали на радиоантенну другого, приёмного поста в квартире стоящего рядом здания. Уникальность «Златоуста» была в том, что он не требовал электропитания.

Только в 1952 году сотрудники посольства США заподозрили неладное: разговоры американских дипломатов становились известны советской стороне. Американцы долго искали «троянского коня», и наконец, нашли его в панно. По одной версии, устройство было найдено случайно, по другой – о «Златоусте» сообщил американцам информатор.

И что же обнаружилось внутри?! Металлическая проволока длиной 9 дюймов, полая камера-резонатор, упругая мембрана... И всё! Никаких батареек, радиодеталей, «нанотехнологий». Лучшие американские специалисты долго изучали устройство, но так и не сумели разгадать секрет генератора, излучающего микроволны.

Обнаружив «Златоуст» в 1952 году, американцы несколько лет хранили в тайне унизительное для них открытие. Только в мае 1960 года, после того как Советский Союз сбил самолёт-шпион U-2 с Гарри Пауэрсом на борту, Вашингтон обнародовал эту историю и сделал заявление об использовании советскими спецслужбам подслушивающего устройства в посольстве США в Москве. Позже «Златоуст» демонстрировался американцами на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

«Эндовибратор «Златоуст», – писал Пётр Термен, – это подслушивающее устройство без элементов питания и электроники на основе высокочастотного резонанса. В печати его иногда называют «жучком», что меня лично коробит, потому что это была очень изящная и абсолютно инновационная система».

…Ныне «Златоуст» находится на почётном месте в музее ЦРУ в Лэнгли, вызывая у американцев восхищение и досаду одновременно.

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…В 1991 году, когда иные демонстративно жгли партбилеты перед телекамерами, 95-летний Лев Сергеевич вступил в КПСС. Журналисты спросили: «Зачем? Это же разваливающаяся партия». Термен ответил: «Я обещал Ленину»…