Лев на морской прогулке: зачем Иран проводит военные учения в Персидском заливе

Иран в ближайшие дни проведёт масштабные военные учения в Персидском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на администрацию Белого дома. По данным телеканала, в них будут задействованы сотни военных, а также до 100 кораблей и катеров и авиация. Эксперты называют учения «демонстрацией военной мощи», отмечая, что таким образом Тегеран намерен продемонстрировать свои возможности по перекрытию Ормузского пролива. В Вашингтоне заявили, что «будут внимательно следить» за манёврами. Ранее президент Ирана Хасан Рухани предостерёг Дональда Трампа от необдуманных угроз в адрес своей страны. «Не играйте с хвостом льва», — призвал он президента США в ответ на заявления американского лидера о необходимости полностью блокировать экспорт иранской нефти. Как учения КСИР повлияют на ситуацию в регионе, выяснял RT.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана готовится провести в акватории Персидского залива масштабные учения, старт которых намечен на 2—3 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации США.

По данным телеканала, в манёврах могут принять участие сотни военных, в том числе и те, кто не относится к Корпусу стражей, до 100 кораблей и катеров КСИР, береговые ракетные комплексы и воздушные части страны.

«Мы осведомлены о том, что Иран наращивает морские операции в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы внимательно следим за этим и продолжим работать с нашими партнёрами, чтобы гарантировать свободу навигации и свободное коммерческое судоходство в международных водах», — цитирует CNN представителя Центрального командования США, капитана Уильяма Урбана.

Настороженность американцев вызвана заявлениями Ирана о готовности перекрыть Ормузский пролив, что лишит все страны Ближнего Востока возможности экспортировать нефть. Соответствующую идею подал замначальника ставки «Саралла» Корпуса стражей исламской революции Исмаила Коусари, уточняют РИА «Новости». Позднее инициативу поддержали президент страны Хасан Рухани и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Ранее госдепартамент США заявил о намерении полностью остановить экспорт иранской нефти. Об этих планах в Белом доме сообщили после выхода Вашингтона из ядерной сделки, заключённой в 2015 году группой шести стран (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ) с Тегераном.

Хасан Рухани предостерёг в июле президента США Дональда Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне.

«Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном — это суть мира для всех, а война с Ираном — это всем войнам война», — приводит агентство «Интерфакс» слова Рухани, сказанные на встрече иранских дипломатов в Тегеране.

Демонстрация силы

Как пояснили опрошенные RT эксперты, военные учения Ирана — не что иное, как реакция на давление США. Цель этой демонстрации военной мощи — спровоцировать оппонентов Тегерана отказаться от ультиматумов и возможных силовых методов борьбы, отметил в беседе с RT политолог Маис Курбанов.

«Армию Ирана зачастую недооценивают, однако она в состоянии отражать атаки таких государств, как, к примеру, Франция или Великобритания. Корпус стражей насчитывает свыше 400 тыс. человек — это религиозные люди, которые великолепно вооружены, имеют опыт иракской войны, отлично подготовлены и дисциплинированны. В случае реального военного конфликта их буквально в течение недели могут усилить ещё около 10 млн добровольцев из отрядов народного ополчения», — отметил Курбанов.

Военно-морские силы Ирана начали масштабные учения в Ормузском проливе © Hamed Jafarnejad/Fars News

Reuters

Эксперт также добавил, что флот Иранской республики оснащён преимущественно малогабаритными скоростными катерами собственного производства, которые обладают достаточным вооружением и маневренностью для того, чтобы нанести значительный урон крупным судам, включая американские авианосцы.

Сотрудник Центра военно-морских анализа Института мира США Майкл Коннелл в своей статье отмечает, что эта флотилия патрулирует береговые линии и территорию Персидского залива с 2007 года.

При этом, по словам Коннелла, костяк регулярного военно-морского флота Исламской республики Иран (IRIN), действующий в основном в Аравийском море, состоит из крупных кораблей — фрегатов, корветов, подводных лодок.

«Военными учениями, в ходе которых будет задействован флот, Иран направляет громкий сигнал не только США, но и всему миру: «Мы не поддаёмся на ультиматумы. Пока не поздно, опомнитесь». Достичь компромисса с Исламской республикой можно и нужно не силой, а в ходе переговорного процесса», — пояснил в беседе с RT Маис Курбанов.

По мнению профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперта по Ближнему Востоку Александра Вавилова, учения Ирана непременно вызовут ответную реакцию со стороны соседних государств. Такие страны, как Оман и ОАЭ, контролирующие Ормузский пролив на паритетных началах с Ираном, скорее всего, усилят боевую готовность пограничных войск.

Инициированные Тегераном манёвры вызовут определённое беспокойство у Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна, полагает Вавилов. Ормузский пролив для всех этих стран — единственный морской путь для поставок энергоносителей. По данным EIA, на него приходится порядка 20% от общемирового объёма перевозок нефти.

«Перекрытия канала не произойдёт, а учения Ирана — не более, чем демонстрация. Здесь проходит глобальная нефтяная артерия, и против всего мира иранцы действовать не будут: блокировка канала повлечёт за собой возмущение как стран Персидского залива, так и импортёров, среди которых Япония, Евросоюз и Соединённые Штаты. Последствия для мирового рынка будут слишком существенными», — отметил Александр Вавилов.

Нефтяной танкер недалеко от Объединенных Арабских Эмиратах

Reuters

По его мнению, Вашингтон на иранские манёвры отреагирует преимущественно публичными заявлениями. Военных ударов из-за океана не последует даже в том случае, если пролив будет фактически перекрыт, подчеркнул Вавилов.

«Сейчас США не заинтересованы влезать в дела Персидского залива. Во-первых, у Дональда Трампа есть несколько хороших уроков, которые ему и остальным американским президентам преподал Джордж Буш — Ирак и Ливия. Иракскую авантюру многие страны расхлёбывают до сих пор, и ИГИЛ* — последствие именно политики Штатов. Во-вторых, у самого Трампа сейчас слишком слабые позиции внутри страны», — отметил Александр Вавилов.

Опосредованное давление

Отношения между США и Ираном осложнились в том числе под давлением Израиля и Саудовской Аравии, считают эксперты. По их мнению, именно по инициативе Тель-Авива и Эр-Рияда Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Так, Александр Вавилов считает, что два ближневосточных государства опасаются, что Тегеран создаст так называемую «шиитскую дугу» — конгломерат из шиитов Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, районов Катара и ОАЭ. Политологи отмечают, что такое объединение может быть достаточно влиятельным, кроме того, оно предоставит Ирану выход к Средиземному морю.

Корпус стражей исламской революции © Андрей Стенин

РИА Новости

Беспокойство Израиля вызывает возможное усиление позиции Ирана в рамках урегулирования сирийского конфликта, а также потенциальный ракетный удар со стороны Исламской республики. Александр Вавилов напомнил, что Иерусалим уже давно требует от Тегерана ликвидировать ракеты большой дальности, а также закрыть оружейные производства.

В конце июля Израиль добился отвода на 85 км от линии разграничения проиранских войск в южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева. Он подчеркнул, что Россия выступила гарантом в рамках соответствующей просьбы Израиля.

«Прямых союзников у Ирана нет»

В настоящий момент на международной арене у Ирана нет ярко выраженных союзников, отметил в беседе с RT генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его мнению, к стратегическим партнёрам Тегерана можно отнести Россию, Сирию и Ирак.

«Ирак сотрудничает с Ираном в сфере торговли, Сирия служит каналом выхода на Палестину. Российско-иранские политические отношения можно охарактеризовать как стабильно хорошие, близкие к дружественным. Однако они базируются преимущественно на геополитических интересах», — пояснил Сафаров.

Так, после выхода США из ядерного соглашения, Москва заявила, что продолжит придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Россия также не признала санкции США, направленные на запрет экспорта нефти из Ирана. Об этом в июле сообщил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

«У нас с Ираном очень тесное взаимодействие в том, что касается общей борьбы с террористами. Мы активно взаимодействуем и на земле, и на политическом треке как в двустороннем, так и в трёхстороннем формате с участием наших турецких партнеров», — отметил дипломат в интервью газете «КоммерсантЪ».

Также поддержку Исламской республике по ядерному вопросу оказывает Евросоюз, в частности, Великобритания, Франция и Германия. Однако, по мнению Сафарова, процесс переговоров участников СВПД с Соединёнными Штатами не принёс ощутимого прогресса, и в перспективе не стоит ожидать уступок со стороны Вашингтона.

«В настоящий момент прямых союзников у Ирана на международной арене нет. Полагаю, в случае эскалации конфликта между Исламской республикой и США Россия окажет Ирану поддержку, преимущественно дипломатическими или торговыми инструментами. Однако Москва выступит против радикальных мер как со стороны Ирана, так и США. Блокировка Ормузского пролива поставит мир на грань новой мировой войны, в которую никто не захочет ввязываться», — резюмировал Сафаров.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.