Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но&...
Главная / Политика

Лев Лещенко покинул Грузию после угроз

26 июля 2021, 20:00  •  230 • Политика
Певец Лев Лещенко посетил грузинский курорт Батуми, вызвав недовольство у националистической части оппозиции в стране.
Народный артист России Лев Лещенко без препятствий покинул территорию Грузии после угроз от националистически настроенной оппозиции в стране.
Российский певец Лев Лещенко уже покинул грузинскую территорию, что касается процедуры паспортного контроля на границе, то никаких нарушений зафиксировано не было,
- заявили "Интерфаксу" в МВД Грузии в понедельник, 26 июля.
Ранее в СМИ Грузии появились сообщения, что легендарный исполнитель находится в Грузии на отдыхе. Утверждалось, что Лещенко видели в ресторане курорта Батуми, якобы он приезжал в страну по приглашению бизнесмена Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта".
Депутат оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе в СМИ заявила, что Лещенко нарушил "Закон об оккупации", посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.
Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера,
- высказала угрозы парламентарий, напомнив о беспорядках националистов во время посещения Грузии журналистом Владимиром Познером, передает Взгляд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






230
Источник
Похожие новости
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
26 июля 2021, 06:15
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
26 июля 2021, 04:25
"Есть ли у Путина двойники": Зыгарь расстроил украинцев, отвечая на скандальный вопрос
26 июля 2021, 09:00
Стало известно о помехах Мишустину перед поездкой на Курилы
26 июля 2021, 14:30
Яков Кедми задал еврейский вопрос о русских и украинцах. Баранец дал ответ
26 июля 2021, 00:45
"Глобальный пожар": США ввяжутся в войну - сценарий написал американский адмирал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2021, 11:10
"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет
20 июля 2021, 17:20
Украина может не пережить зиму: Жаждущего Крыма Порошенко предупредили о надвигающейся катастрофе
23 июля 2021, 06:45
Дата с намёком: США и Германия объявили войну России. Пока газовую
26 июля 2021, 01:40
В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт»
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вторжения
21 июля 2021, 21:45
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательным знаком
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.