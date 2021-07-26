Лев Лещенко покинул Грузию после угроз

Певец Лев Лещенко посетил грузинский курорт Батуми, вызвав недовольство у националистической части оппозиции в стране.

Народный артист России Лев Лещенко без препятствий покинул территорию Грузии после угроз от националистически настроенной оппозиции в стране.

Российский певец Лев Лещенко уже покинул грузинскую территорию, что касается процедуры паспортного контроля на границе, то никаких нарушений зафиксировано не было,

- заявили "Интерфаксу" в МВД Грузии в понедельник, 26 июля.

Ранее в СМИ Грузии появились сообщения, что легендарный исполнитель находится в Грузии на отдыхе. Утверждалось, что Лещенко видели в ресторане курорта Батуми, якобы он приезжал в страну по приглашению бизнесмена Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта".

Депутат оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе в СМИ заявила, что Лещенко нарушил "Закон об оккупации", посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.

Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера,

- высказала угрозы парламентарий, напомнив о беспорядках националистов во время посещения Грузии журналистом Владимиром Познером, передает Взгляд.