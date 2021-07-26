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Лев Лещенко покинул Грузию после угроз
26 июля 2021, 20:00 • 230 • Политика
Певец Лев Лещенко посетил грузинский курорт Батуми, вызвав недовольство у националистической части оппозиции в стране.
Народный артист России Лев Лещенко без препятствий покинул территорию Грузии после угроз от националистически настроенной оппозиции в стране.
- заявили "Интерфаксу" в МВД Грузии в понедельник, 26 июля.
Ранее в СМИ Грузии появились сообщения, что легендарный исполнитель находится в Грузии на отдыхе. Утверждалось, что Лещенко видели в ресторане курорта Батуми, якобы он приезжал в страну по приглашению бизнесмена Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта".
Депутат оппозиционного "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе в СМИ заявила, что Лещенко нарушил "Закон об оккупации", посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.
- высказала угрозы парламентарий, напомнив о беспорядках националистов во время посещения Грузии журналистом Владимиром Познером, передает Взгляд.
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