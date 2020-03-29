Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...

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После возвращения из США певец не соблюдал режим самоизоляции и расхаживал по светским раутам

– Не будем полагаться на наше русское «авось». Все рекомендации надо соблюдать, надо поберечь и себя, и своих близких. Самое безопасное сейчас – побыть дома! – обращаясь к нации убедительно попросил президент.

Куда там. Толпы людей по-прежнему бродят по торговым центрам, хихикают в телекамеры: «А мы не верим!» Особенно молодежь. Лев Валерьянович Лещенко вернувшийся недавно с супругой из США тоже не верил. Ходил по многочисленным тусовкам, раздавал интервью, в которых убеждал поклонников, что «все это специально делается – нагнетается страх».

Признаваясь, что только что прилетел с женой Ириной Багудиной из США, певец хвалил американцев: они, мол, не устраивают паники.

– Мне кажется, ситуация создана искусственно, – строил из себя эксперта 78-летний артист.

И вот стало известно, что певец и его 66-летняя жена Ирина обратились в инфекционную больницу в Коммунарке. По данным телеграмм-канала Baza, супругов сразу госпитализировали из-за положительного результата анализов на коронавирус. А затем перевели в реанимацию, где Лещенко подключили к аппарату ИВЛ – искусственной вентиляции легких.

– Саша Серов сказал, что Лева недавно прилетел из Америки и, скорее всего, мог подцепить заразу в самолете. Там же по всем салонам воздух гуляет из кондиционеров, – поделилась с «Комсомолкой» поэтесса Любовь Воропаева.

Между тем, коллеги народного артиста РСФСР взволнованы, что тот не соблюдал предписанный столичными властями режим самоизоляции для пенсионеров, а расхаживал по светским мероприятиям. И таким образом мог заразить очень многих знаменитых коллег.

Например, побывал на юбилее сестры Игоря Крутого в банкетном зале в центре Москвы, где в компании других многочисленных звезд шоу-бизнеса поздравлял Аллу Крутую с круглой датой.

– Лев Валерьянович при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает, – поделился один из гостей с «Экспресс газетой».

А вскоре после юбилейного вечера, Лещенко принял участие в программе Малахова «Привет, Андрей!», посвященной памяти Валентины Толкуновой (эфир на телеканале «Россия» был в субботу, 21 марта). И на глазах у всех страны, покашливая, вспоминал о скончавшейся подруге.

Рядом с уже больным певцом за столом кроме Андрея Малахова сидели 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича – Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры. Все они теперь опасаются, что коварная инфекция от Лещенко могла перейти на них.

Кстати, в соседней с Львом Валериановичем палате в Коммунарке, по данным СМИ, оказалась супруга Николая Губенко, суперзвезда советского кино Жанна Болотова. Есть версия, что она подхватила COVID-19 от знакомых, которые прилетели навестить ее из Германии. А по данным «МК» в этой больнице уже десятки богачей, которых поместили сюда после прилета из Куршевеля.

Что хочется сказать по этому поводу:

Очень правильно что в Госдуме на днях примут (наконец-то!) закон об умышленном заражении инфекционными заболеваниями. Это деяние приравняют к террористической и диверсионной деятельности. Причем даже за неумышленное заражение человеку смогут впаять большой штраф или даже посадить.

Ну, а мерзавцев, которые после возвращения из-за рубежа подвергают угрозе заражения сограждан и шляются по общественным местам, предлагается штрафовать на сумму от 500 тыс. руб. А если такое хамское поведение в условиях карантина привело к смерти двух и более лиц, отправлять на зону лет на семь. Поделом!

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