Летят ракеты: В Дамаске сообщили о новой провокации Израиля

В Сирии сообщили о ракетной атаке со стороны Израиля. Как говорится в сообщении радиостанции "Шам ФМ", удар нанесён по сирийской территории с Голанских высот.

По предварительным данным, израильская сторона ударила по объектам в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе САР.

Официально пока информация не подтверждена.

Напомним, что несколькими днями ранее в районе Дамаска была зафиксирована атака со стороны Израиля. Как сообщалось, сирийским ПВО удалось перехватить несколько ракет. Тогда данных о погибших и пострадавших также не сообщалось.