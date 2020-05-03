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Летят ракеты: В Дамаске сообщили о новой провокации Израиля

03 мая 2020, 07:10  •  222 • В мире
Вещающая из Дамаска радиостанция "Шам ФМ" сообщила, что с израильской стороны произведён ракетный удар. По предварительной информации, по провинции Эль-Кунейтра было выпущено пять ракет.
В Сирии сообщили о ракетной атаке со стороны Израиля. Как говорится в сообщении радиостанции "Шам ФМ", удар нанесён по сирийской территории с Голанских высот.
По предварительным данным, израильская сторона ударила по объектам в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе САР.
Официально пока информация не подтверждена.
Напомним, что несколькими днями ранее в районе Дамаска была зафиксирована атака со стороны Израиля. Как сообщалось, сирийским ПВО удалось перехватить несколько ракет. Тогда данных о погибших и пострадавших также не сообщалось.

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