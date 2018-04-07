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Летучий грузинец: Михаил Саакашвили нашел себе новую работу

07 апреля 2018, 22:39  •  113 • В России

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не дает забыть о себе. Выныривая то тут, то там, обещая освободить от тирании и мафии то Украину, то Грузию, он, по всей видимости, с неким изумлением обнаружил финансовые бреши в собственном состоянии и озаботился их срочным латанием.

- Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями, - огорошил он своих сторонников таким заявлением на своей странице в соцсети «Фейсбук».

А как же Украина? Грузия? Что будет с демократией и свободами? Нет, сторонники Михаила Николозовича очень рады за своего вождя. Пишут, что он везде востребован, такой вот умный и умелый человек, что ему везде рады. Правда, почему-то отовсюду через какое-то время гонят, но это, наверное, от зависти и злопыхательства. Да и сам Саакашвили в качестве постоянного места трудоустройства голландскую академию не рассматривает.

- Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации, - продолжил он свой пост. Нонадежды, как известно, питают юношей, а Михаил Николозович – муж зрелый и умудренный.

Вообще, завидная карьера – президент одной страны, губернатор в другом государстве, лектор – в третьем, в королевстве. Не хухры-мухры. Жизнь налаживается. А в перерыве между лекциями свергать режимы, бороться с мафией и устанавливать правильные ценности демократии по всему миру. Главное – не прогуливать и вовремя возвращаться на пары.

А что дальше? Жаль, общество «Знание» у нас больше не функционирует. Там можно было бы надолго задержаться такому таланту. А что потом? Грузчик в «Ашане», может, даже старший? Или ночной сторож в библиотеке в финале?

Право слово, в Советском Союзе таких любителей часто менять работу называли «летунами». И уважением они особым не пользовались, Но Саакашвили - он ведь один такой. На всю Голландию. Которая в свое время прославилась «летучим голландцем». Правда, там совсем другая история. Но да что с того. Был в истории «летучий голландец. Будет теперь и летучий грузинец.

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