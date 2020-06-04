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Летучие мыши и "надёжные доклады": Экс-глава МИ-6 подыграл Трампу с теорией "уханьского вируса"

04 июня 2020, 15:55  •  28 • Политика
Бывший глава британской секретной разведывательной службы МИ-6 сэр Ричард Дирлав подыграл президенту США Дональду Трампу с его теорией "уханьского вируса". Он заявил, что коронавирус, вероятнее всего, был "создан человеком", и призвал Китай выплатить "репарации" за мировую пандемию.
Сэр Дирлав сослался на некий "надёжный доклад" английского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Биргера Соренсена, в котором говорится о вероятном искусственном происхождении SARS-CoV-2. В частности, учёные указывают на "вставленные срезы" на поверхности иглы SARS-CoV-2, которые вирус использует, чтобы прикрепляться к клеткам.
Экс-глава МИ-6 предположил, что вирус вырвался из расположенной в китайском городе Ухань лаборатории, где учёные экспериментировали на летучих мышах. О летучих мышах как о возможном источнике распространения коронавируса ранее сообщала Всемирная организация здравоохранения. Она предполагала, что жители Уханя заразились коронавирусом, съев инфицированных летучих мышей, которые продавались на местном рынке.
В связи с этим сэр Дирлав поднял вопрос о выплатах со стороны Китая, фактически повторив основные тезисы Трампа.
Я не думаю, что это началось как несчастный случай. Возникает вопрос: если Китай когда-либо признает ответственность, выплатит ли он компенсацию? Думаю, это заставит каждую страну мира переосмыслить своё отношение к Китаю, - отметил он, выступая в подкасте Planet Normal британской газеты The Telegraph.
Ранее Трамп возложил на Китай ответственность за мировую эпидемию и потребовал от Пекина выплаты компенсации. В противном случае президент США пригрозил наложить на КНР санкции и разорвать отношения. В Китае же все обвинения отрицают. По словам представителей китайской власти, в мясе летучих мышей вируса обнаружено не было. Кроме того, Пекин сразу уведомил мир о вспышке эпидемии.

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