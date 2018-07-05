Летопись от Петра: Порошенко заявил о «крещении Украины» князем Владимиром 1030 лет назад

Князь Владимир в 988 году крестил Украину, а не Русь. Такое заявление сделал Пётр Порошенко. Он также отметил, что 1030 лет назад была якобы создана украинская церковь, которая стала «матерью» Русской православной церкви. При этом ранее депутат Верховной рады Андрей Ильенко обвинил Россию в воровстве «названия и истории» страны, подчеркнув, что «Русь — это Украина». По мнению экспертов, слова украинских политиков не соответствуют историческим фактам и связаны с желанием преуменьшить значимость России.

В 988 году Святой равноапостольный князь Владимир якобы крестил Украину, а не Русь. Такое заявление сделал украинский президент Пётр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС. По его словам, именно тогда была создана украинская церковь, которая должна быть независимой.

«28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — приводит его слова пресс-служба украинского президента.

Порошенко добавил, что сегодня Москва мешает Киеву иметь свою независимую украинскую церковь. При этом русская церковь, по его словам, — «церковь страны-агрессора».

Напомним, что украинский лидер уже пытался «национализировать» князя Владимира. Так, в 2015 году Порошенко подписал указ о чествовании святого как создателя «Руси-Украины». Документ был принят «с целью сохранения и утверждения традиций украинской государственности, напоминания о роли исторического наследия Руси-Украины в их становлении, признания важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации».

Открытие на Боровицкой площади у стен Кремля памятника князю Владимиру Порошенко встретил любимым термином действующего руководства Украины — «гибридный». По его словам, Москва возведением скульптуры крестителю Руси продемонстрировала «попытку гибридного присвоения истории».

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В среду, 4 июля, заявлением на историческую тему также отметился депутат Верховной рады Андрей Ильенко. Он обвинил Россию в воровстве «названия и истории» страны, подчеркнув, что «Русь — это Украина».

«Россия крадёт чужую историю, это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — сказал Ильенко в эфире телеканала «112 Украина».

Об этом он заявил, комментируя указ Владимира Путина о присвоении 11 российским воинским частям почётных наименований в честь украинских, белорусских и польских городов.

При этом ранее в подобном ключе высказалась украинская писательница Лариса Ницой. По её мнению, жители Украины должны называть россиян «московитами», поскольку российские цари «стырили» у Украины всё, включая термин «русский».

«Московия — это название Москвы и Московского княжества. Здесь просматривается цель — преуменьшить масштаб России. Мы знаем случаи, когда фактически ставился знак равенства между Московией и Россией, поскольку именно вокруг Москвы происходило объединение в единое государство. Но в данном случае сквозит желание свести Россию до Московского княжества, мы сталкиваемся с русофобией, а она опасна для самих украинцев», — заметил в разговоре с RT доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Лавров.

Между тем главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос тоже решил отреагировать на шаг Москвы, затрагивающий армейские формирования. По его словам, в случае нападения российских войск Украина не только даст отпор, но и перейдёт в наступление благодаря «креативности украинцев на выдумку».

«Какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют. Тогда у нас появятся, я думаю, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее и тому подобное», — заявил Матиос.

«Пишут историю заново»

По мнению политолога, экономиста Александра Дудчака, заявление депутата Рады говорит о низком уровне образованности политика.

«Обвинение в том, что Россия украла историю, название у тех людей, которые вспоминают своё шумерское прошлое, которые говорят, что название «Украина» было вечно, ещё до того, как Гималаи возникли. Сами историю не учили, они её пишут заново и учат после того, как напишут», — подчеркнул политолог в разговоре с RT.

При этом он считает, что слова нардепа отлично вписываются в общую линию агрессивного национализма, процветающего на Украине.

«Очередной бред озабоченной части украинского общества, отличающегося крайне агрессивным национализмом, которые в школе, видать, плохо учились. Такие, как говорят на Украине, «хворi люди» (больные люди. — RT) имеют отношение к написанию законов, и не только законов, а ещё и «истории». Серьёзно оценивать эту «клинику» не стоит, хотя игнорировать тоже нельзя, поскольку они занимаются воспитанием подрастающего поколения. Будем надеяться, что не успеют они его окончательно воспитать в этом духе», — пояснил Дудчак.

Название «Россия» или «Русь» использовалось греками, а название «Украина» стало употребляться гораздо позднее. Такое мнение выразил Владимир Лавров. Он отметил, что под «Украиной» понимался географический термин, обозначавший окраину.

«Под Украиной понимали окраину Руси, России. То же самое было, когда Украина, или Малороссия, оказалась в польско-литовском государстве Речь Посполитая: под ней также понималась окраина. Собственно, Украины как независимого государства практически никогда не существовало. Богдан Хмельницкий поднял борьбу за выход из Речи Посполитой, но сил не хватало, поэтому он неоднократно обращался к Алексею Михайловичу с просьбой принять их под руку московского царя, что и произошло», — заключил Лавров.