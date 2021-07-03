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Лето назвали причиной массовой гибели жителей Канады

03 июля 2021, 05:25  •  163 • В мире
Примерно 720 человек за короткий период времени умерли в Британской Колумбии – провинции на западе Канады. Причиной массовой гибели людей местные СМИ назвали лето.
Телеканал "Си-би-си" привёл данные, полученные от главного судебно-медицинского эксперта Британской Колумбии Лизы Лапойнт. Она утверждает, что только за последнюю неделю в разных городах провинции полиция 719 раз установила факты внезапной смерти людей.
Причиной гибели канадцев могло стать лето, а точнее аномальная жара, предполагается в материале телеканала. Отмечается, что многие из умерших были пожилыми людьми.
Метеобюро в провинции 29 июня зафиксировало температурный рекорд. В деревеньке Литтон воздух прогрелся до 49,6 градусов по Цельсию. Через два дня населённый пункт почти полностью выгорел. До него добрался огонь лесных пожаров. Около тысячи жителей вовремя эвакуировались. Не менее двух человек погибли.
Аномальная жара пришла не только в Британскую Колумбию. Днём столбики термометров показывают 40-45 градусов по Цельсию в Альберте, некоторых районах Саскачевана, южных территориях Юкона и Северо-Западных территорий.

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