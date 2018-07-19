Лето, ах, лето… Лето тёплое, слышишь вой? • 107 • Аналитика



А сейчас июль!









Да и что может случиться в нашей стране, когда с ценами на нефть и газ всё тип-топ? Враги тоже отдыхают на всех этих Багамах, Таитях и Гаитях… Ну, кроме извращенца Трампа, но тут что там выбрали, то выбрали. Не хочет Дональд лето провести в стиле «Как я провел это лето», ему спецэффекты типа Путина подавай.



Специально поинтересовались: с бюджетом у нас все хорошо. Конечно, нагул не большой, но до осени точно дотянем.



Да и работает всё вокруг. Несчастные, которым отпуск будет осенью или зимой, вкалывают. Хорошо вкалывают. От злости, наверное. Нефть-газ качают, аж насосы свистят... Кассиры только успевают евро и доллары резиночками перетягивать.



Опять же, мундиаль этот. Весело было. Живем по-человечески, с внешним миром общаемся по-человечески, даже болеем на стадионах по-человечески...



Ну чем не лето? Если бы не противное чувство, что кто-то лезет в твой карман. Причем лезет нагло. Да ещё и кричит, что это не кража, а обыск возможного вора с конфискацией. Всё конфискованное будет возвращено! Потом. Когда-нибудь. Если доживешь...



Правительство с упорством носорога пробивает народное "одобрям-с" пенсионной реформе на местах. Пробивает так, что бедные (не в смысле зарплат) местные народные депутаты вынуждены прятаться. В буквальном смысле этого слова. Никогда бы не подумали, что доживем до народных избранников в подполье...



Странные дела происходят в наших регионах. За МКАДом. То есть в настоящей России. И в некоторых наблюдаются забавные вещи, такие, как исчезновения депутатов. Вот что значит генетический опыт! Деды-партизаны не зря воевали с белыми, зелеными, красными, фашистами и прочими. Организм помнит уроки предков.



В Москве уйма людей в строгих костюмах названивает в регионы. Найти и привести! В смысле, найти депутатов и привезти на заседание в местную Думу. Чтобы кнопку нажали за "одобрям-с"! Выразили мнение местных аборигенов.



Ну не хотят мужики, а особенно бабы, на пенсию так рано уходить. Проклятое коммунистическое наследие. Что же это такое? Выгоняют на пенсию в 55-60 лет. И что делать в оставшиеся 30-40 лет? Особенно возмущаются жители глубинки. Те, которые из крестьян.



Так, глядишь, и до восстания по типу антоновского недалеко. Сидит такой псевдофермер уже лет 15-20 и думает. Куда же ему пойти поработать. Хоть разорвись на части. Всем нужны рабочие руки. И заплаты как у депутатов...



Так вот и думает. Второй десяток лет... Ну и москвичей, которые к нему на огромные зарплаты, как мухи на мед слетаются, из деревни гоняет. Чтобы не демпинговали. Пусть в столицах прозябают...



По телевизору артистки-старушки выступают. Хотят продолжать работать в театрах своих. А это не поле пахать! Это творчество! Опять же ученые всякие. Тоже старички. Тоже не хотят из своих лабораторий и лекционных залов на пенсию выходить. Ученые люди!



А депутаты продолжают партизанить... Отлынивают в такой серьезный для страны момент от исполнения порученной им народом работы. А с другой стороны, куда им деваться-то? Исполняют роль болванки. Между молотом и наковальней.



С одной стороны, молот из кремлевского кабинета. А с другой — наковальня в образе дяди Гриши и тети Маши, которых после такого голосования на участок калачом не заманишь. А к мягкому депутатскому креслу быстро привыкаешь...



Саратовский пример, опять же. Высказался «не в тему» — получи, родной, проблему. Одному уголовным делом депутатский рот заткнули – сто других задумаются.



Кстати, по учебникам истории, партизанское движение было развито в западных регионах СССР. А генетическая память оказалась лучше в Сибири. Парадокс какой-то. Афганистан ждет от России извинений



Но и европейская часть России отреагировала достаточно негативно. В Ярославле депутаты покусились на святая святых. На решение, принятое в Москве! В Москве! Им, видите ли, в двухстах с лишним километрах от Москвы виднее. Они поправки хотят внести. Вы лучше медведя своего на официальный кошт переведите. Голодает символ...



Хорошо, что не проглядели предательства. Порадовала реакция местной "Единой России". Гавкнул не в ту сторону — пошел вон! В своре один за всех, а все на одного! Выгнали главу местной организации правящей партии Михаила Боровицкого пинками с теплой должности.



Красиво поступили в Самаре. Если нельзя проголосовать всем составом Думы, то можно... советом Думы. Вот ведь тихушники. Как предки были правы, когда герб этому городу придумывали. Белая дикая коза на лазоревом поле... А что с козы взять...



Мы специально просмотрели несколько официальных сайтов городских и областных Дум российских городов. Омск, Пенза, Воронеж, Липецк, Белгород, Тюмень, Курск, Брянск. В большинстве тишина и покой. Такое ощущение, что местные депутаты все-таки надеются на то, что в правительстве одумаются.



Народ уже сегодня против пенсионной реформы. Сказки про то, что у нас такое огромное количество пенсионеров сегодня, что их просто невозможно качественно содержать, оставьте для юношей.



Современные технологии позволяют одному работнику содержать не только пенсионера, но и несколько иждивенцев. Одному! Это было доказано советскими учеными ещё в 50-е (!) годы прошлого столетия! А что, сегодня технологии стали хуже?



Значит, если у нас сегодня работающий способен прокормить только себя и чиновников, это вина как раз этих чиновников и есть. Неспособны качественно использовать рабочую силу. Или жрут слишком много господа в креслах и креслицах. Неспособны организовать современное производство. Неспособны — значит, вон с руководящих кресел!



Мы так часто покупались на вариант "мы обеспечим, мы начнем, мы обязуемся...", что сегодня это уже не пройдет. Теперь наоборот! "Ввиду того, что мы создали, обеспечили, ввели..., появилась возможность более позднего выхода на пенсию на добровольной основе и при ниже перечисленных льготах"... Бензин по 100, или Воспоминания о продуктовом изобилии в СССР



Вариант? А вот вполне, как по нам.



На пенсию на год-два-три позже должен выйти отец. Если доживет. Потом сын... Если доживет. Зайдите в любой городской двор, туда, где живут обычные люди. Не артисты, ученые, чиновники или другие сливки общества.



Туда, где грязные руки у соседа не от его нечистоплотности, а от того, что он каждый день точит железяки на стареньком станке и под ногтями у него те самые металлические опилки, которые уже не спрятать. Зайдите и просто посмотрите, кто будет входить или выходить из любого подъезда.



Мужчина после 50-ти уже редкость. После 60-ти — штучный товар. После 70-ти — антиквариат. Немногие подъезды и дома могут похвастаться наличием такого раритета. Мужчин более преклонного возраста нужно искать уже не в домах — в районах!



А теперь попробуйте убедить тех, для кого сегодня 60 лет мечта, в том, что до пенсии им поработать ещё пяток лет... Попробуйте рассказать им, как их ждут на предприятиях и фирмах... Как бизнесмены будут, стоя на коленях, славить их бесценный опыт.



Как и то, сколько усилий приложит их участковый врач для полного оздоровления достаточно изношенного "вкалыванием" на производстве организма. Как шестидесятилетний необходим экономике родного государства. Как его будут переучивать. Вроде 5 млрд. рублей обещают на эти цели.



Вообще, почитав и послушав все то, что обещают нам после пенсионной реформы, хочется спросить: дорогое правительство, вы почему так непатриотично поступаете? Не в 65 надо на пенсию отправлять. В 70! Или даже в 75! При таких-то затратах на пожилых людей. Да при таких курортных условиях...



Вообще, есть мысль, что у нас в правительстве, начиная от министра Топилина и до президента Путина, мягко говоря, все хреновато информированы. Полное впечатление, что кто-то раньше времени уже выдал главному, как всегда, бодренький рапорт на тему того, что «всех отзомбировали!» Где взять денег на "Буяны", когда пусты карманы?



Нет, родные и очень дорогие наши, не всех. И то, что кто-то рвется на британский флаг в попытках угодить зачинщикам этого безобразия, не есть показатель того, что все в России настолько отупели.



На телевидении однозначно полностью сдурели все. Ну, кроме профильных каналов типа «Еда» или «Моя планета». А вот 1-2-3 и прочие – маразм лютует. Катенька Андреева в программе «Время» своим извечным тоном примерной отличницы несет такую дурь, что волосы встают дыбом. И понимаешь, почему с канала Малахов сбежал. Исключительно в стремлении сохранить остатки интеллекта.



А если зомбоящик хотя бы пару вечеров послушать, то по поводу пенсионной реформы, говоря словами великого Михаила Афанасьевича, что-то несусветное выходит.



Российские министры новые законы бытия пачками открывают. Доказали гениальные наши: чем дольше человек не выходит на пенсию, тем дольше он живет.



Действительно, если человек здоров, то он может работать до самых седых волос, следовательно, делают вывод министры, если не давать человеку пенсию, то он будет работать, и, значит, будет здоровым.



Поздравляем, господа, это однозначно нобелевка! Нет, дайте сразу две: по медицине и экономике.



Вообще, сразу третья просится, по химии, потому что без тяжелых химических соединений такого просто не придумать. Алкоголь и легкота типа героина и ЛСД тут явно просто в сторонке постоят.



А чем еще можно объяснить, что вроде бы взрослые и ответственные (ладно, на ответственных должностях) люди глубокомысленно и уверенно вещают, что к 2030 году продолжительность жизни мужчин увеличится на 15 лет. С 2006 по 2017, за 11 лет, продолжительность жизни мужчин якобы увеличилась на 7 лет, а теперь за 12 должна увеличиться на 15 лет и достигнуть 82,5 года.



И хором: все это благодаря отсутствию пенсий! Нас ждёт горячая осень?



Вот те товарищи читатели, которые себя адекватными считают и с Карлом Марксом философских споров по вечерам не ведут, скажите, вас не тянет 03 набрать? Тянет? Вот и нас тоже.



Мы тут Малахова упомянули. Нет, нормально у него все, это не убегание было от реалий. Просто перегруппировка сил перед наступлением на наши мозги. Малахов тем же самым теперь на «России» занимается.



Он набрал стариков и старух, и все они умилительно просто рассказывают на тему: «Пенсия? А что это такое? Даже и не слышали – как работали, так и работаем!»



Ладно, режиссеру Малахова термин «деменция» просто неизвестен. Так вот, они как раз на всю страну в прайм-тайм эту самую сенильную деменцию и демонстрируют.



Ладно, переведем. Сенильная деменция попросту еще называется старческим маразмом. Поняли? Отлично.



Ладно, бабульки, за 500 рублей купленные, но что делать с подлецами-сценаристами? Как проверить наличие/отсутствие разума и совести в плане «а было ли вообще?»



Скворцова, министр здравоохранения, карма у которой уже черная от проклятий обычных врачей, тоже за шнобелевкой рванула, скрежеща каблуками. Или за медалькой «Заслуг перед…»



Так вот, бравый министр сообщила, что человек может дожить до 120 лет, а добиться этого можно следующим образом: нужно увеличить период детства и период трудоспособного возраста.



Например, в 60-е годы XX века ребенком переставал считаться человек, достигший 16-летнего возраста. В настоящее время в России совершеннолетие наступает в 18 лет, а в большинстве европейских стран — в 21 год.



Продолжаем мудрейшую мысль министерши, правда, «на сухую». Значит, поднимаем период детства до 30 лет, а трудоспособный возраст лет до 100. И тогда легко можно будет дожить до 120 лет. Дело за малым – принять соответствующие законы. А пенсию можно давать со 100 лет. Или вообще не давать, ибо настанет тогда мир радости и счастья. И давать надо будет только координаты дилера.



И как мы раньше не додумались, что надо просто приказать народу жить дольше и не умирать. Ну и оформить это надлежащими законными актами. Убивать русских станет труднее



Вы, уважаемые читатели, вообще поняли, откуда ветер-то? Нет, не с горящих маковых и конопляных плантаций в Чуйской долине. Это, дорогие, «майские указы» господина президента! Читать документы надо, оказывается! И Путина слушать!



Приказано было президентом повысить пенсии и увеличить продолжительность жизни – нате! Оказывается, правительство взяло и, путаясь в ногах, бросилось исполнять! В итоге пенсионный возраст поднимут, количество денег в ПФ увеличится, а продолжительность жизни подтянется сама по себе. По приказу, ибо не исполнить такой полезный приказ президента может только либераст и предатель.



Про продолжительность жизни, правда, мы могли и того… загнуть. А с другой стороны, надо же правительству что-то делать? Вот и делают: целыми днями рассказывают по телевизору, что жить надо дольше, веселее, что 60 лет – не возраст, и 70 – не возраст.



Сейчас проголосуют, так и 90 лет уже не возраст будет. Главное что? Главное – начать!



В завершение хочется сказать только одно: господа, ну поторопились вы. Не знаем, что у вас там за проблемы, почему под истерику Матвиенко надо так срочно все принимать, но рановато вы нас списали в дебилы. Рановато.



К сожалению, в России еще много людей, которых первоканальными и прочими идиотизмами не оглушить в плане разума. Мы прекрасно понимаем, что на нас плюют. Мы прекрасно понимаем, что нас грабят.



Но, к сожалению, в стране еще довольно много осталось людей, умеющих думать. И некоторые люди сегодня видят иной путь развития, чем путь, уготованный «Первым каналом».



И мы будем об этом говорить в дальнейшем. Пока еще есть время на разговоры и понимание. Как-то так повелось, что все более или менее значимые политические и прочие события начинаются в августе-сентябре. Народонаселение, утомленное отпуском и летним зноем, начинает мало-помалу вспоминать "прошлую жизнь". В смысле, жизнь до отпуска…А сейчас июль!Да и что может случиться в нашей стране, когда с ценами на нефть и газ всё тип-топ? Враги тоже отдыхают на всех этих Багамах, Таитях и Гаитях… Ну, кроме извращенца Трампа, но тут что там выбрали, то выбрали. Не хочет Дональд лето провести в стиле «Как я провел это лето», ему спецэффекты типа Путина подавай.Специально поинтересовались: с бюджетом у нас все хорошо. Конечно, нагул не большой, но до осени точно дотянем.Да и работает всё вокруг. Несчастные, которым отпуск будет осенью или зимой, вкалывают. Хорошо вкалывают. От злости, наверное. Нефть-газ качают, аж насосы свистят... Кассиры только успевают евро и доллары резиночками перетягивать.Опять же, мундиаль этот. Весело было. Живем по-человечески, с внешним миром общаемся по-человечески, даже болеем на стадионах по-человечески...Ну чем не лето? Если бы не противное чувство, что кто-то лезет в твой карман. Причем лезет нагло. Да ещё и кричит, что это не кража, а обыск возможного вора с конфискацией. Всё конфискованное будет возвращено! Потом. Когда-нибудь. Если доживешь...Правительство с упорством носорога пробивает народное "одобрям-с" пенсионной реформе на местах. Пробивает так, что бедные (не в смысле зарплат) местные народные депутаты вынуждены прятаться. В буквальном смысле этого слова. Никогда бы не подумали, что доживем до народных избранников в подполье...Странные дела происходят в наших регионах. За МКАДом. То есть в настоящей России. И в некоторых наблюдаются забавные вещи, такие, как исчезновения депутатов. Вот что значит генетический опыт! Деды-партизаны не зря воевали с белыми, зелеными, красными, фашистами и прочими. Организм помнит уроки предков.В Москве уйма людей в строгих костюмах названивает в регионы. Найти и привести! В смысле, найти депутатов и привезти на заседание в местную Думу. Чтобы кнопку нажали за "одобрям-с"! Выразили мнение местных аборигенов.Ну не хотят мужики, а особенно бабы, на пенсию так рано уходить. Проклятое коммунистическое наследие. Что же это такое? Выгоняют на пенсию в 55-60 лет. И что делать в оставшиеся 30-40 лет? Особенно возмущаются жители глубинки. Те, которые из крестьян.Так, глядишь, и до восстания по типу антоновского недалеко. Сидит такой псевдофермер уже лет 15-20 и думает. Куда же ему пойти поработать. Хоть разорвись на части. Всем нужны рабочие руки. И заплаты как у депутатов...Так вот и думает. Второй десяток лет... Ну и москвичей, которые к нему на огромные зарплаты, как мухи на мед слетаются, из деревни гоняет. Чтобы не демпинговали. Пусть в столицах прозябают...По телевизору артистки-старушки выступают. Хотят продолжать работать в театрах своих. А это не поле пахать! Это творчество! Опять же ученые всякие. Тоже старички. Тоже не хотят из своих лабораторий и лекционных залов на пенсию выходить. Ученые люди!А депутаты продолжают партизанить... Отлынивают в такой серьезный для страны момент от исполнения порученной им народом работы. А с другой стороны, куда им деваться-то? Исполняют роль болванки. Между молотом и наковальней.С одной стороны, молот из кремлевского кабинета. А с другой — наковальня в образе дяди Гриши и тети Маши, которых после такого голосования на участок калачом не заманишь. А к мягкому депутатскому креслу быстро привыкаешь...Саратовский пример, опять же. Высказался «не в тему» — получи, родной, проблему. Одному уголовным делом депутатский рот заткнули – сто других задумаются.Кстати, по учебникам истории, партизанское движение было развито в западных регионах СССР. А генетическая память оказалась лучше в Сибири. Парадокс какой-то.Но и европейская часть России отреагировала достаточно негативно. В Ярославле депутаты покусились на святая святых. На решение, принятое в Москве! В Москве! Им, видите ли, в двухстах с лишним километрах от Москвы виднее. Они поправки хотят внести. Вы лучше медведя своего на официальный кошт переведите. Голодает символ...Хорошо, что не проглядели предательства. Порадовала реакция местной "Единой России". Гавкнул не в ту сторону — пошел вон! В своре один за всех, а все на одного! Выгнали главу местной организации правящей партии Михаила Боровицкого пинками с теплой должности.Красиво поступили в Самаре. Если нельзя проголосовать всем составом Думы, то можно... советом Думы. Вот ведь тихушники. Как предки были правы, когда герб этому городу придумывали. Белая дикая коза на лазоревом поле... А что с козы взять...Мы специально просмотрели несколько официальных сайтов городских и областных Дум российских городов. Омск, Пенза, Воронеж, Липецк, Белгород, Тюмень, Курск, Брянск. В большинстве тишина и покой. Такое ощущение, что местные депутаты все-таки надеются на то, что в правительстве одумаются.Народ уже сегодня против пенсионной реформы. Сказки про то, что у нас такое огромное количество пенсионеров сегодня, что их просто невозможно качественно содержать, оставьте для юношей.Современные технологии позволяют одному работнику содержать не только пенсионера, но и несколько иждивенцев. Одному! Это было доказано советскими учеными ещё в 50-е (!) годы прошлого столетия! А что, сегодня технологии стали хуже?Значит, если у нас сегодня работающий способен прокормить только себя и чиновников, это вина как раз этих чиновников и есть. Неспособны качественно использовать рабочую силу. Или жрут слишком много господа в креслах и креслицах. Неспособны организовать современное производство. Неспособны — значит, вон с руководящих кресел!Мы так часто покупались на вариант "мы обеспечим, мы начнем, мы обязуемся...", что сегодня это уже не пройдет. Теперь наоборот! "Ввиду того, что мы создали, обеспечили, ввели..., появилась возможность более позднего выхода на пенсию на добровольной основе и при ниже перечисленных льготах"...Вариант? А вот вполне, как по нам.На пенсию на год-два-три позже должен выйти отец. Если доживет. Потом сын... Если доживет. Зайдите в любой городской двор, туда, где живут обычные люди. Не артисты, ученые, чиновники или другие сливки общества.Туда, где грязные руки у соседа не от его нечистоплотности, а от того, что он каждый день точит железяки на стареньком станке и под ногтями у него те самые металлические опилки, которые уже не спрятать. Зайдите и просто посмотрите, кто будет входить или выходить из любого подъезда.Мужчина после 50-ти уже редкость. После 60-ти — штучный товар. После 70-ти — антиквариат. Немногие подъезды и дома могут похвастаться наличием такого раритета. Мужчин более преклонного возраста нужно искать уже не в домах — в районах!А теперь попробуйте убедить тех, для кого сегодня 60 лет мечта, в том, что до пенсии им поработать ещё пяток лет... Попробуйте рассказать им, как их ждут на предприятиях и фирмах... Как бизнесмены будут, стоя на коленях, славить их бесценный опыт.Как и то, сколько усилий приложит их участковый врач для полного оздоровления достаточно изношенного "вкалыванием" на производстве организма. Как шестидесятилетний необходим экономике родного государства. Как его будут переучивать. Вроде 5 млрд. рублей обещают на эти цели.Вообще, почитав и послушав все то, что обещают нам после пенсионной реформы, хочется спросить: дорогое правительство, вы почему так непатриотично поступаете? Не в 65 надо на пенсию отправлять. В 70! Или даже в 75! При таких-то затратах на пожилых людей. Да при таких курортных условиях...Вообще, есть мысль, что у нас в правительстве, начиная от министра Топилина и до президента Путина, мягко говоря, все хреновато информированы. Полное впечатление, что кто-то раньше времени уже выдал главному, как всегда, бодренький рапорт на тему того, что «всех отзомбировали!»Нет, родные и очень дорогие наши, не всех. И то, что кто-то рвется на британский флаг в попытках угодить зачинщикам этого безобразия, не есть показатель того, что все в России настолько отупели.На телевидении однозначно полностью сдурели все. Ну, кроме профильных каналов типа «Еда» или «Моя планета». А вот 1-2-3 и прочие – маразм лютует. Катенька Андреева в программе «Время» своим извечным тоном примерной отличницы несет такую дурь, что волосы встают дыбом. И понимаешь, почему с канала Малахов сбежал. Исключительно в стремлении сохранить остатки интеллекта.А если зомбоящик хотя бы пару вечеров послушать, то по поводу пенсионной реформы, говоря словами великого Михаила Афанасьевича, что-то несусветное выходит.Российские министры новые законы бытия пачками открывают. Доказали гениальные наши: чем дольше человек не выходит на пенсию, тем дольше он живет.Действительно, если человек здоров, то он может работать до самых седых волос, следовательно, делают вывод министры, если не давать человеку пенсию, то он будет работать, и, значит, будет здоровым.Поздравляем, господа, это однозначно нобелевка! Нет, дайте сразу две: по медицине и экономике.Вообще, сразу третья просится, по химии, потому что без тяжелых химических соединений такого просто не придумать. Алкоголь и легкота типа героина и ЛСД тут явно просто в сторонке постоят.А чем еще можно объяснить, что вроде бы взрослые и ответственные (ладно, на ответственных должностях) люди глубокомысленно и уверенно вещают, что к 2030 году продолжительность жизни мужчин увеличится на 15 лет. С 2006 по 2017, за 11 лет, продолжительность жизни мужчин якобы увеличилась на 7 лет, а теперь за 12 должна увеличиться на 15 лет и достигнуть 82,5 года.И хором: все это благодаря отсутствию пенсий!Вот те товарищи читатели, которые себя адекватными считают и с Карлом Марксом философских споров по вечерам не ведут, скажите, вас не тянет 03 набрать? Тянет? Вот и нас тоже.Мы тут Малахова упомянули. Нет, нормально у него все, это не убегание было от реалий. Просто перегруппировка сил перед наступлением на наши мозги. Малахов тем же самым теперь на «России» занимается.Он набрал стариков и старух, и все они умилительно просто рассказывают на тему: «Пенсия? А что это такое? Даже и не слышали – как работали, так и работаем!»Ладно, режиссеру Малахова термин «деменция» просто неизвестен. Так вот, они как раз на всю страну в прайм-тайм эту самую сенильную деменцию и демонстрируют.Ладно, переведем. Сенильная деменция попросту еще называется старческим маразмом. Поняли? Отлично.Ладно, бабульки, за 500 рублей купленные, но что делать с подлецами-сценаристами? Как проверить наличие/отсутствие разума и совести в плане «а было ли вообще?»Скворцова, министр здравоохранения, карма у которой уже черная от проклятий обычных врачей, тоже за шнобелевкой рванула, скрежеща каблуками. Или за медалькой «Заслуг перед…»Так вот, бравый министр сообщила, что человек может дожить до 120 лет, а добиться этого можно следующим образом: нужно увеличить период детства и период трудоспособного возраста.Например, в 60-е годы XX века ребенком переставал считаться человек, достигший 16-летнего возраста. В настоящее время в России совершеннолетие наступает в 18 лет, а в большинстве европейских стран — в 21 год.Продолжаем мудрейшую мысль министерши, правда, «на сухую». Значит, поднимаем период детства до 30 лет, а трудоспособный возраст лет до 100. И тогда легко можно будет дожить до 120 лет. Дело за малым – принять соответствующие законы. А пенсию можно давать со 100 лет. Или вообще не давать, ибо настанет тогда мир радости и счастья. И давать надо будет только координаты дилера.И как мы раньше не додумались, что надо просто приказать народу жить дольше и не умирать. Ну и оформить это надлежащими законными актами.Вы, уважаемые читатели, вообще поняли, откуда ветер-то? Нет, не с горящих маковых и конопляных плантаций в Чуйской долине. Это, дорогие, «майские указы» господина президента! Читать документы надо, оказывается! И Путина слушать!Приказано было президентом повысить пенсии и увеличить продолжительность жизни – нате! Оказывается, правительство взяло и, путаясь в ногах, бросилось исполнять! В итоге пенсионный возраст поднимут, количество денег в ПФ увеличится, а продолжительность жизни подтянется сама по себе. По приказу, ибо не исполнить такой полезный приказ президента может только либераст и предатель.Про продолжительность жизни, правда, мы могли и того… загнуть. А с другой стороны, надо же правительству что-то делать? Вот и делают: целыми днями рассказывают по телевизору, что жить надо дольше, веселее, что 60 лет – не возраст, и 70 – не возраст.Сейчас проголосуют, так и 90 лет уже не возраст будет. Главное что? Главное – начать!В завершение хочется сказать только одно: господа, ну поторопились вы. Не знаем, что у вас там за проблемы, почему под истерику Матвиенко надо так срочно все принимать, но рановато вы нас списали в дебилы. Рановато.К сожалению, в России еще много людей, которых первоканальными и прочими идиотизмами не оглушить в плане разума. Мы прекрасно понимаем, что на нас плюют. Мы прекрасно понимаем, что нас грабят.Но, к сожалению, в стране еще довольно много осталось людей, умеющих думать. И некоторые люди сегодня видят иной путь развития, чем путь, уготованный «Первым каналом».И мы будем об этом говорить в дальнейшем. Пока еще есть время на разговоры и понимание. Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 107 Источник Похожие новости Время дебатов о ядерной политике. Безопасно ли ядерное оружие США? Суета вокруг "Кинжала" Бензин по 100, или Воспоминания о продуктовом изобилии в СССР

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