«Летний», «Горный», «Эталон»: рационы последней войны Советской армии • 71 • Аналитика

Война – это не только бои и походы. При скверно поставленном материальном обеспечении даже самая лучшая армия в самом скором времени станет небоеспособной. А то и вовсе развалится. Снабжение ведущих боевые действия войск не сводится к обеспечению их одними только вооружением, техникой и боеприпасами. Голодный солдат – не солдат. Давайте вспомним, как питалась Советская Армия на своей последней войне – афганской.



Прежде всего о каком-либо полноценном обеспечении питания личного состава наших войск в ДРА речь можно вести только с 1981 года, когда окончательно стало ясно, что советский воинский контингент, пусть и ограниченный, угодил туда всерьез и надолго. В частности, только с этого периода вместо имевших весьма ограниченные мощности и возможности полевых кухонь в расположении наших частей и подразделений начали появляться стационарные солдатские столовые, возводившиеся из легких сборных конструкций (СРМ). К 1986 году таких пунктов питания было уже до двух сотен.







Вместе с тем суровые и непривычные для наших воинов условия пребывавшей во многих отношениях на уровне средневековья страны вносили свои коррективы и в бытовые вопросы. В Афганистане, как известно, крайне дефицитным и ценным ресурсом была самая обычная вода. Найти ее источник, не отравленный и хотя бы более-менее чистый, само по себе было большой проблемой. Однако даже пригодная по афганским меркам к употреблению вода, использованная для приготовления пищи, могла вызвать крайне плачевные последствия, уложив на койки медсанчасти, а то и госпиталя все подразделение разом. Тот же вирусный гепатит был настоящим бичом для наших войск «за речкой», причем все годы их пребывания там. Использовать для готовки местные продукты тоже было чревато последствиями – по тем же самым санитарно-гигиеническим причинам.



Именно в силу этого, а также из-за специфики ведения боевых действий (в рейде по горам или проведении колонны не больно-то организуешь нормальное питание) основу рациона практически всех военнослужащих Советской Армии, проходивших службу в ДРА составляли различные консервы, концентраты и сухие пайки. В частности, лишь за первый квартал 1980 года в котлы 70 тысяч наших солдат и офицеров там ушло 650 тонн мясных консервов, 410 тонн разных консервированных каш, 850 тонн первых блюд, опять-таки в виде концентратов и консервов, 150 тонн различных овощей и картофеля, но тоже поставлявшихся исключительно в сушеном виде, и 85 тонн сухарей. За это же время было израсходовано 75 тысяч комплектов сухих пайков. Вот на них стоит остановиться отдельно.



Как уже сказано выше, для подразделений, выполнявших в Афганистане реальные боевые задачи, «сухпай» вообще был главным, а на протяжении очень длительных периодов и единственным «хлебом насущным». Кормили при этом всех, естественно, по-разному. Рассмотрим некоторые основные виды афганского пайка на основании приказа МО СССР от 1982 года, утверждавшего его нормы.



Так, военнослужащим «обычной» пехоты – мотострелкам, горно-стрелковым частям, полагался базовый «сухпай» по норме №1: полкило галет, банка мясной тушенки, банка каши с мясом, чай да сахар. Воинам-десантникам отпускали по норме №17 – в их паек и галет, и сухарей шло побольше, и каши – вдвое. А, главное, входили в него даже «деликатесы» вроде консервированного сосисочного фарша, паштета или «Завтрака туриста». В двойном против пехоты объеме опять-таки. Что характерно, полагалось десантникам ко всему этому даже сухое горючее – для разогрева.



Особой статьей был паек горный, для личного состава, действовавшего на высотах более 2000 метров. Он, в свою очередь, подразделялся на летний и зимний варианты. В первый вариант входило больше жидких продуктов (соки, фруктовый суп), а во второй – более калорийная еда. Имелись в этом «сухпае» не только сгущенка и печенье, но даже карамель, витаминное драже, растворимый кофе.



Особняком в плане снабжения стоял, как несложно догадаться, спецназ. Сухие пайки для него разрабатывались в серии «Эталон». Они отличались повышенным качеством и улучшенным, насколько это было возможно в условиях войны, ассортиментом продуктов. К примеру, наличие в «Эталоне 5», помимо той же сгущенки, еще и шоколада позволяло спецназовцам готовить в полевых условиях горячий напиток, на продуваемых ледяными ветрами высокогорьях оказывавшийся очень кстати.



Для совсем уже экстремальных условий, прежде всего для действий по выполнению особых боевых задач, связанных с длительным отрывом от пунктов снабжения, во время которых каждый грамм поклажи был на счету, в середине 80-х годов был разработан «суперсухпай», или малогабаритный рацион питания. Представлял из себя он набор брикетов пищевого концентрата, запаянных в пластик и дополнительно упакованных в алюминиевую фольгу. В один паек входила дюжина таких брикетов общим весом в 600 граммов. Полноценным приемом пищи считалось употребление четырех таких брикетов, размоченных полусотней граммов воды каждый. Такой «сухпай» был легче обычного в два с половиной раза, объем занимал впятеро меньший. И, кстати, храниться мог вдвое дольше. По тем временам – настоящий прорыв.



Как видим, афганская война дала толчок для развития не только тактики и стратегии Советской армии, но и ее обеспечению, в том числе в области питания солдат и офицеров. Война – это не только бои и походы. При скверно поставленном материальном обеспечении даже самая лучшая армия в самом скором времени станет небоеспособной. А то и вовсе развалится. Снабжение ведущих боевые действия войск не сводится к обеспечению их одними только вооружением, техникой и боеприпасами. Голодный солдат – не солдат. Давайте вспомним, как питалась Советская Армия на своей последней войне – афганской.Прежде всего о каком-либо полноценном обеспечении питания личного состава наших войск в ДРА речь можно вести только с 1981 года, когда окончательно стало ясно, что советский воинский контингент, пусть и ограниченный, угодил туда всерьез и надолго. В частности, только с этого периода вместо имевших весьма ограниченные мощности и возможности полевых кухонь в расположении наших частей и подразделений начали появляться стационарные солдатские столовые, возводившиеся из легких сборных конструкций (СРМ). К 1986 году таких пунктов питания было уже до двух сотен.Вместе с тем суровые и непривычные для наших воинов условия пребывавшей во многих отношениях на уровне средневековья страны вносили свои коррективы и в бытовые вопросы. В Афганистане, как известно, крайне дефицитным и ценным ресурсом была самая обычная вода. Найти ее источник, не отравленный и хотя бы более-менее чистый, само по себе было большой проблемой. Однако даже пригодная по афганским меркам к употреблению вода, использованная для приготовления пищи, могла вызвать крайне плачевные последствия, уложив на койки медсанчасти, а то и госпиталя все подразделение разом. Тот же вирусный гепатит был настоящим бичом для наших войск «за речкой», причем все годы их пребывания там. Использовать для готовки местные продукты тоже было чревато последствиями – по тем же самым санитарно-гигиеническим причинам.Именно в силу этого, а также из-за специфики ведения боевых действий (в рейде по горам или проведении колонны не больно-то организуешь нормальное питание) основу рациона практически всех военнослужащих Советской Армии, проходивших службу в ДРА составляли различные консервы, концентраты и сухие пайки. В частности, лишь за первый квартал 1980 года в котлы 70 тысяч наших солдат и офицеров там ушло 650 тонн мясных консервов, 410 тонн разных консервированных каш, 850 тонн первых блюд, опять-таки в виде концентратов и консервов, 150 тонн различных овощей и картофеля, но тоже поставлявшихся исключительно в сушеном виде, и 85 тонн сухарей. За это же время было израсходовано 75 тысяч комплектов сухих пайков. Вот на них стоит остановиться отдельно.Как уже сказано выше, для подразделений, выполнявших в Афганистане реальные боевые задачи, «сухпай» вообще был главным, а на протяжении очень длительных периодов и единственным «хлебом насущным». Кормили при этом всех, естественно, по-разному. Рассмотрим некоторые основные виды афганского пайка на основании приказа МО СССР от 1982 года, утверждавшего его нормы.Так, военнослужащим «обычной» пехоты – мотострелкам, горно-стрелковым частям, полагался базовый «сухпай» по норме №1: полкило галет, банка мясной тушенки, банка каши с мясом, чай да сахар. Воинам-десантникам отпускали по норме №17 – в их паек и галет, и сухарей шло побольше, и каши – вдвое. А, главное, входили в него даже «деликатесы» вроде консервированного сосисочного фарша, паштета или «Завтрака туриста». В двойном против пехоты объеме опять-таки. Что характерно, полагалось десантникам ко всему этому даже сухое горючее – для разогрева.Особой статьей был паек горный, для личного состава, действовавшего на высотах более 2000 метров. Он, в свою очередь, подразделялся на летний и зимний варианты. В первый вариант входило больше жидких продуктов (соки, фруктовый суп), а во второй – более калорийная еда. Имелись в этом «сухпае» не только сгущенка и печенье, но даже карамель, витаминное драже, растворимый кофе.Особняком в плане снабжения стоял, как несложно догадаться, спецназ. Сухие пайки для него разрабатывались в серии «Эталон». Они отличались повышенным качеством и улучшенным, насколько это было возможно в условиях войны, ассортиментом продуктов. К примеру, наличие в «Эталоне 5», помимо той же сгущенки, еще и шоколада позволяло спецназовцам готовить в полевых условиях горячий напиток, на продуваемых ледяными ветрами высокогорьях оказывавшийся очень кстати.Для совсем уже экстремальных условий, прежде всего для действий по выполнению особых боевых задач, связанных с длительным отрывом от пунктов снабжения, во время которых каждый грамм поклажи был на счету, в середине 80-х годов был разработан «суперсухпай», или малогабаритный рацион питания. Представлял из себя он набор брикетов пищевого концентрата, запаянных в пластик и дополнительно упакованных в алюминиевую фольгу. В один паек входила дюжина таких брикетов общим весом в 600 граммов. Полноценным приемом пищи считалось употребление четырех таких брикетов, размоченных полусотней граммов воды каждый. Такой «сухпай» был легче обычного в два с половиной раза, объем занимал впятеро меньший. И, кстати, храниться мог вдвое дольше. По тем временам – настоящий прорыв.Как видим, афганская война дала толчок для развития не только тактики и стратегии Советской армии, но и ее обеспечению, в том числе в области питания солдат и офицеров. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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