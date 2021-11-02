Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров

Следовавший из Будапешта в Москву самолёт Wizz Air вынужденно приземлился в Киеве. Поступают противоречивые данные о судьбе авиалайнера.

На Украине посадили самолёт, летевший из Венгрии в Россию. Авиалайнер Wizz Air, следовавший рейсом Будапешт - Москва, сейчас находится в Киеве, заявили в справочной службе авиакомпании.

При этом авиаперевозчик отказывается называть причины посадки самолёта. Что сейчас происходит с пассажирами самолёта и где они сейчас находятся, авиакомпания также рассказать отказывается.

Это конфиденциальная информация,

- цитирует "РИА Новости" заявление справочной авиакомпании.

На данный момент известно, что самолёт вылетел из Будапешта в 08:15 по местному времени и должен был прибыть в Москву в 10:25. Из информации онлайн-табло аэропорта Внуково следует, что рейс прибудет в Москву с задержкой. Однако данные сервиса FlightRadar указывают, что самолёт возвращается в Будапешт.

Предположительной причиной внеплановой посадки самолёта может являться густой туман, который накрыл столицу России. Из-за него многие авиарейсы были отменены или задержаны.