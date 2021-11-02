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Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров

02 ноября 2021, 18:45  •  588 • Политика
Следовавший из Будапешта в Москву самолёт Wizz Air вынужденно приземлился в Киеве. Поступают противоречивые данные о судьбе авиалайнера.
На Украине посадили самолёт, летевший из Венгрии в Россию. Авиалайнер Wizz Air, следовавший рейсом Будапешт - Москва, сейчас находится в Киеве, заявили в справочной службе авиакомпании.
При этом авиаперевозчик отказывается называть причины посадки самолёта. Что сейчас происходит с пассажирами самолёта и где они сейчас находятся, авиакомпания также рассказать отказывается.
Это конфиденциальная информация,
- цитирует "РИА Новости" заявление справочной авиакомпании.
На данный момент известно, что самолёт вылетел из Будапешта в 08:15 по местному времени и должен был прибыть в Москву в 10:25. Из информации онлайн-табло аэропорта Внуково следует, что рейс прибудет в Москву с задержкой. Однако данные сервиса FlightRadar указывают, что самолёт возвращается в Будапешт.
Предположительной причиной внеплановой посадки самолёта может являться густой туман, который накрыл столицу России. Из-за него многие авиарейсы были отменены или задержаны.

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