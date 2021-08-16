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Летевший на выручку гражданам Германии самолет развернули над Кабулом

16 августа 2021, 23:50  •  37 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Борту бундесвера не разрешили сесть в Афганистане
Главной темой последних дней стал переворот в Афганистане. Происходящие в Южной Азии события затрагивают многие государства, расположенные по всему миру. Для того чтобы спасти своих граждан из эпицентра афганского конфликта, немецкие власти снарядили несколько воздушных судов. Однако первое уже потерпело неудачу.
Так, 16 августа правительство Германии отправило в столицу Афганистана четыре самолета. Задача воздушной техники бундесвера – эвакуировать немецких граждан из охваченного беспорядками Кабула.
Как стало известно журналистам, первый борт уже долетел до афганской столицы, однако разрешение на посадку самолету не дали. В итоге пилоты были вынуждены повернуть на Узбекистан, где запросили возможность сесть на дозаправку. Такую информацию публикует издание Bild.
Уточняется, что судну запретили приземлиться из-за неразберихи на посадочной полосе – там скопились люди, которые готовы на все, чтобы покинуть Афганистан.
Как отмечает немецкое издание Deutsche Welle, планируемая операция по эвакуации граждан Германии из Афганистана станет одной из наиболее масштабных во всей истории ФРГ. Местные власти приняли решение вывозить людей из потерявшей стабильность страны на военных самолетах.
Тем временем, жители Афганистана также пытаются покинуть родные земли. Недавно в Сети появилось видео с измученными беженцами, застрявшими между Белоруссией и Польшей.

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