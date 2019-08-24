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Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт

24 августа 2019, 01:24  •  42 • Политика
У границ Крыма был замечен неизвестный самолёт, летящий со сверхзвуковой скоростью. Траектория его полёта указывает, что это был, скорее всего, какой-то тест, считают эксперты.
В среду, 21 августа, у границ Крыма засекли неизвестный самолет. Летательный аппарат двигался на сверхзвуковой скорости и нарезал круги неподалеку от побережья полуострова. Об этом говорят данные портала Flightradar 24, занимающегося отслеживанием воздушных судов.
Согласно информации интернет-сервиса, самолет не отвечал на сигналы и летел со скоростью 604 узла на высоте в 31,5 футов. В переводе на европейскую систему исчисления, аппарат летел на высоте примерно 10 км со скоростью 1119 км/ч, то есть со скоростью, превышающей скорость звука.
При этом траектория полета воздушного судна довольно странная. Аппарат сделал несколько коротких кругов вдоль побережья Крыма. По мнению экспертов, такая траектория может указывать на то, что это был испытательный полёт сверхзвукового самолёта.
Фото: скриншот портала Flightradar 24

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