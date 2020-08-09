Летел на помощь хабаровским провокаторам? Бомбардировщик США перехватили над Охотским морем

В воздух были подняты три российских истребителя Су-35, которые перехватили недружественный самолёт и сопроводили его полёт подальше от границы. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передаёт "РИА Новости".

В сообщении ведомства подчеркнули, что для перехвата цели в воздух поочерёдно были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Военные классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря.

Уточняется, что полёт российских самолётов проходил "строго в соответствии с международными правилами".

Стоит отметить, что тем временем в Хабаровске всё так же периодически проводят митинги и замеченный относительно недалеко американский бомбардировщик наталкивает на определённые вопросы.