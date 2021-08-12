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Летающий миллиардер хочет наказать русских

12 августа 2021, 10:45  •  80 • Аналитика
© Atlas Entertainment (2016)
На фронте глобальной идеологической борьбы у любителей социального прогресса новая — небольшая, но важная — победа.
Как сообщают американские СМИ, в последнем выпуске комикса о Бэтмене "очаровательный подручный Рыцаря-в-плаще", Робин, стал голубым.
CNN сообщает: "На последней странице выпуска Дрейк навещает своего друга Бернарда у него дома после того, как они разделили момент неожиданной близости (и Дрейк, как его альтер эго Робин, должен спасти Бернарда от злодея). В последней сцене Бернард приглашает Дрейка на свидание, и Дрейк говорит Бернарду, сияя: "Да… да, я думаю, что хочу этого".
"Тема в том, кто Тим на самом деле, — сообщила автор комиксов Меган Фицмартин в интервью Polygon. — Мне очень нравится этот персонаж, и когда я перечитала все, что смогла, то поняла, что надо воздать Робину должное — и это та самая история, которую Тим должен был рассказать".
…Таким образом, Бэтмен, миллиардер и борец с преступностью, на данный момент имеет уже вполне передовое окружение: Робин теперь голубой, женщина — помощница Бэтмена Блюбёрд бисексуалка, Бэтвумен лесбиянка. Также лесбиянками являются две полицейские в полиции Готэма, одна подручная Женщины-кошки, а также сама новая Женщина-кошка.
Довольно впечатляющая компания, в центре которой холостой бездетный гетеросексуал Бэтмен, которому нельзя иметь семью, он мир спасает.
Происходящее крайне показательно вот в каком смысле. Лет сто назад, когда комиксовые эпосы только начинали бродить по американскому миру, вынырнув из коллективного бессознательного, — их герои несли на себе отпечаток собственно общества с его фантазиями. Поэтому Бэтмен был типичным архетипическим героем капитализма: работодатель, плейбой, благотворитель и еще ответственный гражданин, использовавший свои ресурсы для борьбы с общественными пороками. То есть он занимался, как настоящий потомственный альфа-самец, демонстративным потреблением — и сам же пресекал поползновения тех негодяев, которые, распаленные завистью, пытались прорваться к таким же демонстративным понтам незаконными методами.
Но сам капитализм, как мы знаем, за последние десятилетия в передовом мире разительно изменился. Сегодня это капитализм, возглавляемый богатыми леваками.
Богатые леваки, вооружившиеся идеологией совершенно нетерпимого прогресса, в большинстве передовых стран:
а) вытеснили собственно рабочих из руководства левых партий,
б) немного изменили повестку левого движения — и теперь, под их мудрым руководством, оно борется не за какие-то там скучные профсоюзы и зарплаты, позволяющие одному кормильцу обеспечивать жену, дом и образование для детей, а за вещи куда более значимые.
То есть за представленность в обществе открытых секс-меньшинств, за высокий процент угнетаемых расовых групп в крупных компаниях, против патриархального семейного гнета, за право людей курить траву (рынок в США достиг уже 20 миллиардов долларов) и, конечно, за общее зеленое будущее, в котором все люди (если они, конечно, не богатые леваки, могущие себе позволить наплевать) будут ответственно потреблять электроэнергию, откажутся от мяса и бензина, перейдут от частного домовладения в уютные коммуны и станут меньше размножаться, чтобы не перегружать планету лишним населением.
Некоторые авторы именуют это "левым маккартизмом" — и жалуются на то, что в современном свободном мире совершенно невозможно высказывать взгляды, не соответствующие правящей идеологии, ибо тебя просто "отменят". То есть забанят в главных твиттерах, на ютьюбах и фейсбуках, если ты публичное лицо (и ты перестанешь быть публичным). Внесут в черный список Голливуда, если ты актер или режиссер (среди последних жертв — актриса и рестлерша Джина Карано, выкинутая из "Диснея" за неподдержку движения "Черные жизни имеют значение" и подозрение, что выборы 2020 года были нечестными). Выкинут из университета, если ты преподаватель. И далее по списку.
Так что сегодняшний Бэтмен — обязан быть типичным богатым леваком. То есть большинство его окружения должно теперь состоять из гордых пострадатых меньшинств, которые он, чувствуя свою социальную ответственность перед будущим, ведет на бой с семейственностью, животноводством, нефтью и прочими буржуазными пережитками.
Рыцарь-в-плаще — в значительной степени альтер эго элит Запада в целом. И фокус в том, что сегодняшний этот Бэтмен уже ни черта не продукт коллективной мечты и не компромисс между желаниями элит и широких масс граждан.
Он сегодня — в чистом виде идеологический инструмент элит, объясняющий массам, какими они должны быть, чтобы он за ними не прилетел, не отпинал во имя добра и не сдал под трибунал.
Нас не должен удивлять союз миллиардеров с боевым зелено-голубым активом против большинства. Сверхбогатые — как любая привилегированная страта общества — всегда заточены на то, чтобы защищать свои привилегии. Какими методами — уже второстепенный вопрос.
Сейчас в передовом мире наилучший способ защиты привилегий сверхбогатых — это борьба с завоеваниями большинства, полученными в XX веке, с левацких позиций. Только и всего.
На жителя передового мира ежедневно обрушивается обвинительный, так сказать, нарратив — о том, что он оставляет за собой длинный жирный углеродный след, поедая котлету; о том, что он даже бессознательно доминирует над страдающими мигрантами, голосуя против их завоза, и притесняет собственную супругу, претендуя на единоличное владение ею; о том, что он отнял детство у Греты; о том, что он держит своих детей в плену гендерных стереотипов и не дает им открыть в себе квирную флюидность и уникальную бодипозитивность.
Современник из передового мира старается делать вид, что это не про него, что это вообще не с ним творится, что ничего страшного не происходит и нет никаких конфликтов — но их в большинстве случаев не происходит именно потому, что он, как правило, тупо боится высказать свои мысли (согласно исследованию Института Катона от 2020 года, 60 процентов республиканцев с высшим образованием боятся потерять работу, "если все узнают об их политических взглядах").
И да, не подлежит сомнению: у нас, в том числе и в элите, имеется достаточно представителей передовой идеологии, просто пока молчаливой. А с учетом того, где второе поколение современных российских элит получало свое образование, — мы имеем ненулевые шансы столкнуться с "обвинительным передовым нарративом сверху" в ближайшие годы.
…Но есть и хорошие новости. Несмотря на склонность части отечественных, наших собственных элит быть модными и стильными и заслужить одобрение элит передовых — у нас пока не прогрессивное общество. И, к счастью, большинство элиты не прогрессивно.
И пока общество живет без присмотра коллективного Большого Сиблинга (я не знаю, как иначе назвать гендерфлюидного Большого Брата, вегана и активистки одновременно).
Во всяком случае, коллектив активисток-лесбиянок, засветившийся в скандальной идеологической рекламе "Вкусвилла" (и безмозгло проименованный большинством СМИ "ЛГБТ-семьей"), на днях отбыл в Испанию — откуда он, собственно, и приезжал-то в Россию чисто заработать. И заодно активистки сообщили, что из торговой сети также тихо уволился организатор мощной попытки легитимизировать в России квир-культуру, ЛГБТ-активист Роман Поляков.
А это значит, что пока передовая идеология богатых леваков у нас не правящая. Так сказать, отечественное социальное ПВО по-прежнему отстреливается от летающего миллиардера с командой боевых меньшинств, желающего как следует обвинить и наказать нас.

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