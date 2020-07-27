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"Летающий Чернобыль": эксперт нашел уязвимое место США
27 июля 2020, 15:05 • 69 • Политика
Политолог догадался, чего боятся американцы
Евгений Сатановский сумел раскрыть тайный смысл слов американского чиновника о новейшем российском оружии.
Политолог прокомментировал выступление специального представителя главы Белого дома по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новом оружии нашей страны. Как напомнил эксперт, американец окрестил наши ракеты "летающими Чернобылями", и посоветовал избавиться от них как можно скорее, дабы не навредить самим себе.
Сатановский заострил внимание на том, что российское оружие в глазах американских чиновников выглядит столь ужасающе. Эксперт отметил, что если Россия обладает некой "летающей штукой", которая вызывает в Вашингтоне такой страх, что они начинают "читать лекции об экологии и человечестве", то это "очень хорошая штука". Своим мнением политолог поделился в эфире "Вестей FM".
По мнению аналитика, подобные заявления говорят о том, что США уязвимы перед Россией с точки зрения вооружения. Сатановский также подчеркнул, что как бы не пытались выставить ситуацию чиновники в США, на самом деле новейшие разработки российских военных специалистов серьезно нервируют американскую сторону.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что немецкий депутат раскрыл замысел США по "Северному потоку – 2".
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