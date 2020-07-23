«Летающие Чернобыли»: российские воздушный и подводный комплексы с ядерным двигателем • 20 • Аналитика

Накануне США призвали Россию прекратить разработку "летающих Чернобылей". Так новейшие российские ракеты с ядерным двигателем назвал спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, в США считают, что такое оружие не должно существовать, поскольку представляют огромную опасность и пустую трату средств. Чуть ранее Биллингсли раскритиковал российские проекты "Буревестник" и "Посейдон", призвав их закрыть. Так чем же так озабочены США и почему призывают закрыть российские проекты?





Немного истории



Идея использования ядерного двигателя в авиации и ракетостроении появилась еще в 50-е года прошлого века, вскоре после появления первых атомных реакторов. Конечно, технологии того времени не позволяли создать компактный ядерный реактор и двигатель на его основе, но и в СССР и в США изучалась возможность создания разных типов атомных двигателей. Конечно же изыскания велись независимо друг от друга.



Оставим в стороне разработки США и обратимся к истории создания атомных двигателей в СССР. В Советском Союзе работы в данной сфере вело ОКБ-670 под руководством Михаила Бондарюка. Советские специалисты создавали ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, предназначавшийся для модификации межконтинентальной крылатой ракеты "Буря" ("изделие 375"), стартовый вес которой достигал 95 т, дальность должна была составить 8 тыс. км. Однако в 1960 году проект "Буря" после смерти Лавочкина был закрыт, а создание ядерного двигателя так и осталось на этапе предэскизного проектирования.



Далее КБ Бондарюка занималось созданием ядерных двигателей для космических и баллистических ракет, но ни один проект не дошел до стадии испытаний. После смерти Бондарюка работы по данному направлению были фактически прекращены до 1978 года, когда было образовано новое КБ, в котором собрали бывших специалистов, занимавшихся ранее прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Данное КБ вновь занялось созданием ядерного двигателя для новой крылатой ракеты, но до испытаний опять дело не дошло. КБ под разными названиями просуществовало до 2004 года, после чего было закрыто.



Также в СССР проводились работы по созданию самолета на атомном двигателе. Согласно постановлению Совета Министров СССР № 1561-868 от 12 августа 1955 года, задание на проектирование "атомного" самолета получили КБ Мясищева, Туполева и Лавочкина, а на создание ядерного авиационного двигателя - КБ Люльки, Кузнецова и все того же Бондарюка. Наиболее перспективным был признан проект КБ А. Люльки, которое предложило два варианта ядерного двигателя: "соосной" схемы и схемы "коромысло". Однако работы в скором времени были прекращены по причине отсутствия решения по "безопасной эксплуатации и защиты экипажа, населения и местности в случае вынужденной посадки самолета с ядерным двигателем".



"Буревестник" и "Посейдон"



В середине лета 2018 года российское Минобороны сообщило о подготовке летных испытаний опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. В военном ведомстве указали, что это малозаметная крылатая ракета с практически неограниченной дальностью, несущая ядерную боевую часть.





Впервые о существовании ракеты с ядерной двигательной установкой заявил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию.



Что мы знаем о новой российской разработке? Да практически ничего, не считая бесчисленных слухов и предположений. Достоверно известно, что ракету начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года и до 2018 года работы шли в закрытом режиме. Также известно, что ракета "Буревестник" является дозвуковой межконтинентальной крылатой ракетой неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Название "Буревестник" ракета получила в марте 2018 года в ходе открытого голосования на сайте Минобороны.



"Буревестник" является крылатой ракетой наземного базирования с новой энергоустановкой. Вероятней всего, она представляет собой версию воздушно-реактивного двигателя на основе компактного ядерного реактора достаточной мощности. Официальных данных по энергоустановке нет, как нет и характеристик новой ракеты.



В настоящее время "Буревестник" находится на этапе испытаний, точно известно об успешных испытаниях двигательной установки, об этом писали российские и зарубежные СМИ в январе 2019 года. Принятие ракеты на вооружение планируется через несколько лет, точные сроки не называются.



Автономный беспилотный подводный аппарат 2М39 "Посейдон" с ядерной энергоустановкой также можно позиционировать как ответ России на выход США из договора по ПРО. Программа создания предполагает создание многоцелевого автономного аппарата, способного нести разнообразную полезную нагрузку – в т.ч. термоядерный боезаряд большой мощности.





Точных данных о "Посейдоне" Минобороны не рассекречивает, однако с момента официального объявления о его разработке военное ведомство неоднократно подтверждало в СМИ его основные ТТХ: глубина погружения до 1 км, максимальная скорость - около 200 км/ч, практически неограниченную дальность хода. Диаметр аппарата - 1,8 метра, длина - около 20 м. Носителем "Посейдонов" станут специальные подводные лодки - АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 и многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" проекта 949А "Антей", прошедшая модернизацию по проекту 09852.



Ранее сообщалось о планах Минобороны принять на вооружение до 32 подводных необитаемых аппаратов "Посейдон", в перспективе построив под них четыре подводных носителя. По планам военного ведомства по две субмарины с беспилотниками должны разместиться на Северном и Тихоокеанском флотах.



На сегодняшний день "Посейдон" как и "Буревестник" находится на этапе испытаний. Сроки принятия на вооружение пока не сообщаются.



Некоторые эксперты высказывают предположение, что "Посейдон" является дальнейшей разработкой проекта 50-х годов 20 века советской сверхбольшой торпеды Т-15 с термоядерным зарядом мощностью 100 Мт, электрическим и газогенераторным вариантами силовой установки с дальностью хода соответственно 30 и 50 км. Торпеду планировалось использовать для удара по крупным объектам на океанском побережье США. В качестве носителя была выбрана первая советская атомная подводная лодка проекта "Кит". Но проект был закрыт из-за невозможности обеспечить скрытность выхода подлодки на дистанцию стрельбы прямоходящей торпедой.



Выводы



Реализовав проекты крылатой ракеты "Буревестник" и автономного беспилотного аппарата "Посейдон", Россия получит "оружие возмездия", способное нанести противнику непоправимый урон. Ни "Буревестник", ни "Посейдон" не являются оружием нападения, как заявляют на Западе, это оружие обороны, можно сказать, что даже "оружие последнего шанса". А в первую очередь это оружие сдерживания, знания о котором позволят сдержать воинственные планы некоторых престарелых американских "ястребов" с явными признаками старческого маразма, призывающих к нападению на Россию.



У США, как самого вероятного противника России, аналогичные системы появятся еще не скоро, уверены военные эксперты. В аналогичных разработках они отстали от России на 10-15 лет. Своими заявлениями о прекращении разработок "Буревестника" и "Посейдона" Вашингтон пытается затормозить развитие данного вида вооружений. Кроме того, вероятней всего, США попытаются внести крылатую ракету и подводный беспилотник в новый договор СНВ, если все-таки решаться его подписать. Накануне США призвали Россию прекратить разработку "летающих Чернобылей". Так новейшие российские ракеты с ядерным двигателем назвал спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, в США считают, что такое оружие не должно существовать, поскольку представляют огромную опасность и пустую трату средств. Чуть ранее Биллингсли раскритиковал российские проекты "Буревестник" и "Посейдон", призвав их закрыть. Так чем же так озабочены США и почему призывают закрыть российские проекты?Идея использования ядерного двигателя в авиации и ракетостроении появилась еще в 50-е года прошлого века, вскоре после появления первых атомных реакторов. Конечно, технологии того времени не позволяли создать компактный ядерный реактор и двигатель на его основе, но и в СССР и в США изучалась возможность создания разных типов атомных двигателей. Конечно же изыскания велись независимо друг от друга.Оставим в стороне разработки США и обратимся к истории создания атомных двигателей в СССР. В Советском Союзе работы в данной сфере вело ОКБ-670 под руководством Михаила Бондарюка. Советские специалисты создавали ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, предназначавшийся для модификации межконтинентальной крылатой ракеты "Буря" ("изделие 375"), стартовый вес которой достигал 95 т, дальность должна была составить 8 тыс. км. Однако в 1960 году проект "Буря" после смерти Лавочкина был закрыт, а создание ядерного двигателя так и осталось на этапе предэскизного проектирования.Далее КБ Бондарюка занималось созданием ядерных двигателей для космических и баллистических ракет, но ни один проект не дошел до стадии испытаний. После смерти Бондарюка работы по данному направлению были фактически прекращены до 1978 года, когда было образовано новое КБ, в котором собрали бывших специалистов, занимавшихся ранее прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Данное КБ вновь занялось созданием ядерного двигателя для новой крылатой ракеты, но до испытаний опять дело не дошло. КБ под разными названиями просуществовало до 2004 года, после чего было закрыто.Также в СССР проводились работы по созданию самолета на атомном двигателе. Согласно постановлению Совета Министров СССР № 1561-868 от 12 августа 1955 года, задание на проектирование "атомного" самолета получили КБ Мясищева, Туполева и Лавочкина, а на создание ядерного авиационного двигателя - КБ Люльки, Кузнецова и все того же Бондарюка. Наиболее перспективным был признан проект КБ А. Люльки, которое предложило два варианта ядерного двигателя: "соосной" схемы и схемы "коромысло". Однако работы в скором времени были прекращены по причине отсутствия решения по "безопасной эксплуатации и защиты экипажа, населения и местности в случае вынужденной посадки самолета с ядерным двигателем".В середине лета 2018 года российское Минобороны сообщило о подготовке летных испытаний опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. В военном ведомстве указали, что это малозаметная крылатая ракета с практически неограниченной дальностью, несущая ядерную боевую часть.Впервые о существовании ракеты с ядерной двигательной установкой заявил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию.Что мы знаем о новой российской разработке? Да практически ничего, не считая бесчисленных слухов и предположений. Достоверно известно, что ракету начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года и до 2018 года работы шли в закрытом режиме. Также известно, что ракета "Буревестник" является дозвуковой межконтинентальной крылатой ракетой неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Название "Буревестник" ракета получила в марте 2018 года в ходе открытого голосования на сайте Минобороны."Буревестник" является крылатой ракетой наземного базирования с новой энергоустановкой. Вероятней всего, она представляет собой версию воздушно-реактивного двигателя на основе компактного ядерного реактора достаточной мощности. Официальных данных по энергоустановке нет, как нет и характеристик новой ракеты.В настоящее время "Буревестник" находится на этапе испытаний, точно известно об успешных испытаниях двигательной установки, об этом писали российские и зарубежные СМИ в январе 2019 года. Принятие ракеты на вооружение планируется через несколько лет, точные сроки не называются.Автономный беспилотный подводный аппарат 2М39 "Посейдон" с ядерной энергоустановкой также можно позиционировать как ответ России на выход США из договора по ПРО. Программа создания предполагает создание многоцелевого автономного аппарата, способного нести разнообразную полезную нагрузку – в т.ч. термоядерный боезаряд большой мощности.Точных данных о "Посейдоне" Минобороны не рассекречивает, однако с момента официального объявления о его разработке военное ведомство неоднократно подтверждало в СМИ его основные ТТХ: глубина погружения до 1 км, максимальная скорость - около 200 км/ч, практически неограниченную дальность хода. Диаметр аппарата - 1,8 метра, длина - около 20 м. Носителем "Посейдонов" станут специальные подводные лодки - АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 и многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" проекта 949А "Антей", прошедшая модернизацию по проекту 09852.Ранее сообщалось о планах Минобороны принять на вооружение до 32 подводных необитаемых аппаратов "Посейдон", в перспективе построив под них четыре подводных носителя. По планам военного ведомства по две субмарины с беспилотниками должны разместиться на Северном и Тихоокеанском флотах.На сегодняшний день "Посейдон" как и "Буревестник" находится на этапе испытаний. Сроки принятия на вооружение пока не сообщаются.Некоторые эксперты высказывают предположение, что "Посейдон" является дальнейшей разработкой проекта 50-х годов 20 века советской сверхбольшой торпеды Т-15 с термоядерным зарядом мощностью 100 Мт, электрическим и газогенераторным вариантами силовой установки с дальностью хода соответственно 30 и 50 км. Торпеду планировалось использовать для удара по крупным объектам на океанском побережье США. В качестве носителя была выбрана первая советская атомная подводная лодка проекта "Кит". Но проект был закрыт из-за невозможности обеспечить скрытность выхода подлодки на дистанцию стрельбы прямоходящей торпедой.Реализовав проекты крылатой ракеты "Буревестник" и автономного беспилотного аппарата "Посейдон", Россия получит "оружие возмездия", способное нанести противнику непоправимый урон. Ни "Буревестник", ни "Посейдон" не являются оружием нападения, как заявляют на Западе, это оружие обороны, можно сказать, что даже "оружие последнего шанса". А в первую очередь это оружие сдерживания, знания о котором позволят сдержать воинственные планы некоторых престарелых американских "ястребов" с явными признаками старческого маразма, призывающих к нападению на Россию.У США, как самого вероятного противника России, аналогичные системы появятся еще не скоро, уверены военные эксперты. В аналогичных разработках они отстали от России на 10-15 лет. Своими заявлениями о прекращении разработок "Буревестника" и "Посейдона" Вашингтон пытается затормозить развитие данного вида вооружений. Кроме того, вероятней всего, США попытаются внести крылатую ракету и подводный беспилотник в новый договор СНВ, если все-таки решаться его подписать. Владимир Лыткин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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