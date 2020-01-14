Лесть, печеньки и гопак • 114 • Аналитика

Что делать, когда очень хочется кушать? А все что угодно, потому что желудок – это такая оригинальная штука, его, в отличие от политика, не заткнешь. А значит, просто необходимо его чем-то таких удобнопереваримым снабжать.



Любое государство чем-то так весьма похоже на желудок. И тоже требует наполнения. И Украина совершенно не исключение, украинское государство иной раз даже на желудок с прободной язвой походит.







Который тоже надо наполнять.



И вот не так давно были опубликованы… Нет, не то чтобы реверансы, скорее политический гопак посольства Украины в Пекине перед Поднебесной.



В принципе, это вполне нормальный шаг. КНР сегодня – это сила, с которой нужно дружить. Причем сила не столько военная, есть в Китае кое-что посущественнее танков и кораблей, все это прекрасно понимают. Это промышленность.



Нет смысла приводить у нас весь документ, он довольно многословен. И нельзя сказать, что это большое количество слов содержит много информации, способной заинтересовать российского читателя. Но некоторые вещи стоит и прочитать, и осмыслить.



«Посольство Украины в Пекине отмечает, Украина высоко ценит имеющие многолетнюю историю дружбу и стратегические партнерские отношения с Китаем. Украинская сторона выражает глубокую заинтересованность во всестороннем развитии диалога с Китайской Народной Республикой на основе фундаментальных принципов, в частности взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности двух стран».

Это начало, так сказать, для затравки. Запоминаем пассаж о суверенитете и целостности, и идем дальше по тексту.



«Несмотря на изменения в высшем руководстве государства, ключевые положения его внешнеполитического курса в отношении КНР остаются неизменными».

Постоянство – признак мастерства, и то, что кабинет президента Зеленского готов продолжать… Простите, а что он готов продолжать? Политику предшественника? Здесь есть нюансы, в которых может сидеть даже не дьявол. А десяток-другой дьяволов, поскольку весьма странно продолжать политику Порошенко, при которой иски от Китая сыпались один за другим.



«Украина признательна КНР за неизменную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, актуальную прежде всего в контексте развязанной против нее агрессии со стороны Российской Федерации».

Вот, собственно, и все. Можно распрягать лошадок, приехали. Можно много о чем говорить, но вот эта фраза совершенно спокойно позволяет сделать вывод о том, что? несмотря на смену президента и правительства? все не изменилось ни на йоту. С чем можно поздравить нашего соседа и посочувствовать тем, кто голосовал за нынешнего президента.



Но это только цветочки. Ягодки – ягодки впереди.



«Для украинской стороны особенно важно, чтобы Китай не признавал незаконную аннексию Крыма и нелегитимный референдум 2014 года, избегал официальных контактов с незаконным правительством временно оккупированного Крыма, воздерживался от участия в связанных с полуостровом экономических и культурных мероприятиях, а также не допускал визитов на оккупированную территорию китайских чиновников и бизнесменов. Киев был бы очень признателен Пекину за дальнейшее соблюдение этих условий в ситуации вокруг Крыма».

Ну как бы и ничего такого, правда? Могли бы и покруче потребовать/попросить. Но, наверное, даже в Украине понимают, что за все приходится платить. И продолжение цитат как раз все прекрасно иллюстрирует.



«В рамках реализации политики взаимности в отношения Украины и Китайской Народной Республики новое руководство Украины готово продолжать поддерживать официальную позицию Китайской Народной Республики по вопросам Тибета, Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района на основе безусловного приоритета вопросов территориальной целостности и суверенности Китайской Народной Республики».

Смешно. Нет, реально смешно. Ноющие на весь мир о некоей «российской агрессии» украинские политики считают вполне нормальным для себя признать оккупацию Тибета Китаем в результате военного вторжения (так называемая Чамдоская операция).



Там очень много вопросов с Тибетом до сих пор, но по факту – обычная оккупация. Так что с логикой у украинских политиков не очень.







Синьцзян-Уйгурский автономный район, где до сих пор тоже не все гладко с уйгурами-мусульманами, которых «перевоспитывают» в «лагерях перевоспитания». Наверное, в таких же на Украине планировали «перевоспитывать» тех, кто питал теплые чувства к России.



В целом Украина заявляет о своей безоговорочной поддержке всех начинаний КНР, что в вопросах оккупации чужих земель, что в вопросах расовой и религиозной дискриминации уйгуров и казахов.



Весь вопрос в том, что в КНР точно переживут без украинской поддержки. В этом году будет 70 лет оккупации Тибета, и ничего, живут.



Конечно, возможно, мы чего-то не знаем, и именно поддержка Украины в этих вопросах сможет оказать Китаю неоценимую помощь и толкнуть на новые достижения. В нашем мире все возможно.



Но в целом – неплохо так вышло, можно засчитать поклон.



«Что касается агрессии Российской Федерации на Донбассе, то она не только подрывает стабильность Украины, но и наносит ущерб экономическим интересам многих стран, в том числе Китая. Продолжающиеся боевые действия делают невозможным полноценное использования логистики и инфраструктуры временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым, поэтому Китайская Народная Республика не может эффективно реализовывать инициативу «Один пояс – один путь» на территории Украины. Также из-за российской агрессии не был реализован ряд совместных украино-китайских крупномасштабных инфраструктурных проектов».

Уже, кстати, лучше. По крайней мере, не так глупо выглядит, как предыдущие цитаты. Конечно, можно в десятитысячный раз сказать, что только благодаря «усилиям» Украины типа очередного сорванного отведения войск и очередного нарушенного перемирия конфликт не угасает. Но смысла нет, поскольку тема настолько избита, что признаков жизни не подает. Как и Минские соглашения, впрочем.



Наверное, китайской стороне стоило бы выразить благодарность стороне украинской за разъяснение, кто виноват в том, что КНР не может реализовать свою инициативу. Возможно, там и на кусочки Донецкой и Kуганской областей что-то такое завязывалось при первоначальном планировании, но…



Перестать стрелять пробовали? Возможно, помогло бы.



Но мы идем дальше. А дальше у нас просто шедевр дипломатического послания.



«Украина была бы благодарна Китайской Народной Республике, если бы она, используя доступные инструменты, оказала давление на Российскую Федерацию в вопросах прекращения боевых действий и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также возвращения Крыма, присоединившись к коллективным усилиям стран-партнеров по защите территориальной целостности Украины на основе соблюдения норм международного права».

Хочется сказать «спасибо» украинским дипломатам. Спасибо за то, что не стали умолять КНР помочь не дипломатическими методами. Было бы и смешно, и обидно одновременно.



Вообще, письмо выглядит забавно. Достаточно представить (например), как это шоу будет выглядеть. Китайцы – люди весьма своеобразные, но вот чего за ними не наблюдалось никогда, так это поспешности в действиях. Поэтому, если они еще для себя не сделали соответствующих выводов о том, кто реально ведет боевые действия, оккупирует отдельные районы областей Донбасса, то наших китайских друзей ждет очень много новый и презабавных открытий. Проект авианосца «Ламантин» возвращает России надежду



Поневоле пожалеешь, что Михаил Задорнов нас покинул, вот для него раздолье было бы…



«Украина готова к взаимовыгодному сотрудничеству с иностранными партнерами, прежде всего с Китаем».

Если перевести с украинского: мы и дальше готовы вам продавать за копейки все технологии, которые вас смогут заинтересовать. К «Антонову» запросто можно добавить «Южмаш», например. Или ХТЗ.



А в нагрузку можно еще что-нибудь вообще даром отдать, правда? Как с авианесущим крейсером Су-33 отдали. А чего не отдать, если партнер хороший и может словечко замолвить?



«Успешный опыт социально-экономических преобразований в Китайской Народной Республике вызывает большой интерес в Украине, демонстрируя возможности эффективной модернизации общества и государства».

Неплохо, очень неплохо. Но есть нюанс: в КНР есть кому, где и на что модернизировать. Есть программы, да. Есть деньги. Есть люди, которые будут работать.



21 миллион оставшихся на Украине жителей – это маловато для эпохальных преобразований.



Ну а деньги… Давайте не будем о грустном?



«Украина, уделяя особое внимание участию в реализации инициативы "Один пояс, один путь", готова исполнить важную роль страны, занимающей стратегически выгодное географическое положение и имеющей возможности для производства высококачественной, экологически чистой и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Являясь житницей Европы и обладая значительным экспортным потенциалом, Украина готова удовлетворить растущие потребности Китая в продовольственных товарах. Для этого необходимо ускорить процедуру выдачи соответствующих разрешений на их поставку на китайский рынок, что может быть достигнуто в рамках работы межправительственной комиссии по сотрудничеству».

Серьезно? Мы точно о той Украине говорим, да? Житница Европы? То есть Европа накормлена, теперь можно накормить Китай? Ух… Это звучит. Это очень весомо звучит.



Главное – чтобы как с танками для Таиланда не вышло.



«Президент Украины Владимир Зеленский считает, что потенциал китайских инвестиционных проектов в Украине превышает 10 млрд $. Украинская сторона рассчитывает, что в ближайшем будущем завершится рассмотрение проекта межправительственного соглашения о продвижении сотрудничества в области развития дорожной инфраструктуры».

Президент Украины считает… Что-то не так в этой фразе. Ну правда, радский комитет посчитал бы, министерство, а так как-то выглядит… Президенту Украины нечем больше заняться, как лично листать инвестиционные контракты и в калькулятор тыкать пальцем, считаючи?



Странно все выглядит в странной стране. Хотя логично.



«Украина заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества с Китайской Народной Республикой, успешный опыт и активное развитие которого — наилучшие доказательства высокого уровня взаимного доверия между двумя странами. Руководство Украины обращает особое внимание китайских партнеров на то, что рассчитывает на их решение запустить процесс экспорта военной продукции и комплектующих, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, а также на совместные проекты в оборонной сфере, которые могут быть взаимовыгодными для обеих сторон».

Вот. Вот под конец уже стало более-менее понятно. Оружие надо. И побольше. Мирный процесс на Донбассе налаживать.



Видимо, обноски, которыми одаривали парни из НАТО все, закончились. И больше бесплатно не дают.



Однако кто сказал, что Китай бесплатно что-то даст? Более чем уверен, что не даст. НАТО давало, потому что некая территория выставляла себя как щит против агрессии одной страны Востока на Запад. В год 75-летия Победы война с памятью о ней разгорается с новой силой



А Китай, простите, на Востоке. И ему этой агрессии бояться ничуть не надо. Значит, можно и продать.



Смотрим выше: где деньги возьмет Украина?



Вообще-то, Китай реально хотел вкладываться в экономику Украины и инвестировать. И не жалкие 10 млрд долларов, которые насчитал Зеленский. Только в Феодосийский порт китайцы планировали инвестировать при Януковиче 15 миллиардов долларов. Но вот Феодосия — да… Почти форс-мажор получился.



Да и все проекты, которых была оговорена большая куча при Януковиче, накрылись одновременно с бегством последнего в Россию. А Порошенко как-то не особо стремился к сотрудничеству, у него иные цели и задачи были.



Так что охлаждение Китая к вопросам инвестиций в украинскую экономику логично остыл градусов до 200 ниже нуля.



Льстить и уговаривать Китай украинцы могут сколь угодно долго и сладкоречиво. Что-то, а просить и выпрашивать, эту дисциплину они выучили на «пять». Однако тут не стоит обнадеживаться. Вопрос выгоды – это первый вопрос для КНР.



Не признал Китай Крым российской территорией? Ничего, у нас тоже не все признали. Но когда зашел вопрос о выгоде, то кабель изготовила именно китайская фирма «Цзянсу Хентун Пауэр Систем» за символические 5 млрд. рублей. И укладывало китайский кабель судно JIAN JI 3001, тоже не из Беларуси или Монголии.



Но это не главное.



Главное теперь — дождаться реальной реакции реальных хозяев Украины на это письмо. Потому что реальным хозяевам навряд ли понравятся некоторые аспекты, расписанные в послании.



Во-первых, вся суть военных отношений двух стран сведется к элементарному обмену нераспроданных еще украинских технологий на китайское оружие. Возможно, б/у. Возможно, украинцы продадут за живые деньги, благо китайцы с удовольствием скупают.



Во-вторых, вряд ли останутся незамеченными пассажи насчет Тибета и Уйгурского района и заигрывания с проектом «Один пояс – один путь».



В Вашингтоне Китай ясно обозначен как стратегический противник США, и дифирамбы в адрес успехов китайского экономического строительства могут быть поняты правильно. И вряд ли понравится тем, в Вашингтоне, что вассалы решили сменить вектор ориентации. Не для того Нуланд печеньки и доллары возила мешками, чтобы теперь вот так взять и с Китаем задружить.



Вообще, вся ситуация весьма своеобразно выглядит. С одной стороны, даже напоминает действия в стиле Януковича, когда он пытался на двух креслах сидеть и гопак на троих плясать.



Чем все закончилось, я уже упоминал.





Но это говорят, что ласковое телятко двух маток сосет. Может получиться весьма неприятный обратный процесс: в США могут реально счесть попытки Украины дружить с противником как сами знаете что, а Китай… А Китай запросто может и не купиться на украинскую лесть.



Благо эта лесть совсем недорого стоит… Что делать, когда очень хочется кушать? А все что угодно, потому что желудок – это такая оригинальная штука, его, в отличие от политика, не заткнешь. А значит, просто необходимо его чем-то таких удобнопереваримым снабжать.Любое государство чем-то так весьма похоже на желудок. И тоже требует наполнения. И Украина совершенно не исключение, украинское государство иной раз даже на желудок с прободной язвой походит.Который тоже надо наполнять.И вот не так давно были опубликованы… Нет, не то чтобы реверансы, скорее политический гопак посольства Украины в Пекине перед Поднебесной.В принципе, это вполне нормальный шаг. КНР сегодня – это сила, с которой нужно дружить. Причем сила не столько военная, есть в Китае кое-что посущественнее танков и кораблей, все это прекрасно понимают. Это промышленность.Нет смысла приводить у нас весь документ, он довольно многословен. И нельзя сказать, что это большое количество слов содержит много информации, способной заинтересовать российского читателя. Но некоторые вещи стоит и прочитать, и осмыслить.Это начало, так сказать, для затравки. Запоминаем пассаж о суверенитете и целостности, и идем дальше по тексту.Постоянство – признак мастерства, и то, что кабинет президента Зеленского готов продолжать… Простите, а что он готов продолжать? Политику предшественника? Здесь есть нюансы, в которых может сидеть даже не дьявол. А десяток-другой дьяволов, поскольку весьма странно продолжать политику Порошенко, при которой иски от Китая сыпались один за другим.Вот, собственно, и все. Можно распрягать лошадок, приехали. Можно много о чем говорить, но вот эта фраза совершенно спокойно позволяет сделать вывод о том, что? несмотря на смену президента и правительства? все не изменилось ни на йоту. С чем можно поздравить нашего соседа и посочувствовать тем, кто голосовал за нынешнего президента.Но это только цветочки. Ягодки – ягодки впереди.Ну как бы и ничего такого, правда? Могли бы и покруче потребовать/попросить. Но, наверное, даже в Украине понимают, что за все приходится платить. И продолжение цитат как раз все прекрасно иллюстрирует.Смешно. Нет, реально смешно. Ноющие на весь мир о некоей «российской агрессии» украинские политики считают вполне нормальным для себя признать оккупацию Тибета Китаем в результате военного вторжения (так называемая Чамдоская операция).Там очень много вопросов с Тибетом до сих пор, но по факту – обычная оккупация. Так что с логикой у украинских политиков не очень.Синьцзян-Уйгурский автономный район, где до сих пор тоже не все гладко с уйгурами-мусульманами, которых «перевоспитывают» в «лагерях перевоспитания». Наверное, в таких же на Украине планировали «перевоспитывать» тех, кто питал теплые чувства к России.В целом Украина заявляет о своей безоговорочной поддержке всех начинаний КНР, что в вопросах оккупации чужих земель, что в вопросах расовой и религиозной дискриминации уйгуров и казахов.Весь вопрос в том, что в КНР точно переживут без украинской поддержки. В этом году будет 70 лет оккупации Тибета, и ничего, живут.Конечно, возможно, мы чего-то не знаем, и именно поддержка Украины в этих вопросах сможет оказать Китаю неоценимую помощь и толкнуть на новые достижения. В нашем мире все возможно.Но в целом – неплохо так вышло, можно засчитать поклон.Уже, кстати, лучше. По крайней мере, не так глупо выглядит, как предыдущие цитаты. Конечно, можно в десятитысячный раз сказать, что только благодаря «усилиям» Украины типа очередного сорванного отведения войск и очередного нарушенного перемирия конфликт не угасает. Но смысла нет, поскольку тема настолько избита, что признаков жизни не подает. Как и Минские соглашения, впрочем.Наверное, китайской стороне стоило бы выразить благодарность стороне украинской за разъяснение, кто виноват в том, что КНР не может реализовать свою инициативу. Возможно, там и на кусочки Донецкой и Kуганской областей что-то такое завязывалось при первоначальном планировании, но…Перестать стрелять пробовали? Возможно, помогло бы.Но мы идем дальше. А дальше у нас просто шедевр дипломатического послания.Хочется сказать «спасибо» украинским дипломатам. Спасибо за то, что не стали умолять КНР помочь не дипломатическими методами. Было бы и смешно, и обидно одновременно.Вообще, письмо выглядит забавно. Достаточно представить (например), как это шоу будет выглядеть. Китайцы – люди весьма своеобразные, но вот чего за ними не наблюдалось никогда, так это поспешности в действиях. Поэтому, если они еще для себя не сделали соответствующих выводов о том, кто реально ведет боевые действия, оккупирует отдельные районы областей Донбасса, то наших китайских друзей ждет очень много новый и презабавных открытий.Поневоле пожалеешь, что Михаил Задорнов нас покинул, вот для него раздолье было бы…Если перевести с украинского: мы и дальше готовы вам продавать за копейки все технологии, которые вас смогут заинтересовать. К «Антонову» запросто можно добавить «Южмаш», например. Или ХТЗ.А в нагрузку можно еще что-нибудь вообще даром отдать, правда? Как с авианесущим крейсером Су-33 отдали. А чего не отдать, если партнер хороший и может словечко замолвить?Неплохо, очень неплохо. Но есть нюанс: в КНР есть кому, где и на что модернизировать. Есть программы, да. Есть деньги. Есть люди, которые будут работать.21 миллион оставшихся на Украине жителей – это маловато для эпохальных преобразований.Ну а деньги… Давайте не будем о грустном?Серьезно? Мы точно о той Украине говорим, да? Житница Европы? То есть Европа накормлена, теперь можно накормить Китай? Ух… Это звучит. Это очень весомо звучит.Главное – чтобы как с танками для Таиланда не вышло.Президент Украины считает… Что-то не так в этой фразе. Ну правда, радский комитет посчитал бы, министерство, а так как-то выглядит… Президенту Украины нечем больше заняться, как лично листать инвестиционные контракты и в калькулятор тыкать пальцем, считаючи?Странно все выглядит в странной стране. Хотя логично.Вот. Вот под конец уже стало более-менее понятно. Оружие надо. И побольше. Мирный процесс на Донбассе налаживать.Видимо, обноски, которыми одаривали парни из НАТО все, закончились. И больше бесплатно не дают.Однако кто сказал, что Китай бесплатно что-то даст? Более чем уверен, что не даст. НАТО давало, потому что некая территория выставляла себя как щит против агрессии одной страны Востока на Запад.А Китай, простите, на Востоке. И ему этой агрессии бояться ничуть не надо. Значит, можно и продать.Смотрим выше: где деньги возьмет Украина?Вообще-то, Китай реально хотел вкладываться в экономику Украины и инвестировать. И не жалкие 10 млрд долларов, которые насчитал Зеленский. Только в Феодосийский порт китайцы планировали инвестировать при Януковиче 15 миллиардов долларов. Но вот Феодосия — да… Почти форс-мажор получился.Да и все проекты, которых была оговорена большая куча при Януковиче, накрылись одновременно с бегством последнего в Россию. А Порошенко как-то не особо стремился к сотрудничеству, у него иные цели и задачи были.Так что охлаждение Китая к вопросам инвестиций в украинскую экономику логично остыл градусов до 200 ниже нуля.Льстить и уговаривать Китай украинцы могут сколь угодно долго и сладкоречиво. Что-то, а просить и выпрашивать, эту дисциплину они выучили на «пять». Однако тут не стоит обнадеживаться. Вопрос выгоды – это первый вопрос для КНР.Не признал Китай Крым российской территорией? Ничего, у нас тоже не все признали. Но когда зашел вопрос о выгоде, то кабель изготовила именно китайская фирма «Цзянсу Хентун Пауэр Систем» за символические 5 млрд. рублей. И укладывало китайский кабель судно JIAN JI 3001, тоже не из Беларуси или Монголии.Но это не главное.Главное теперь — дождаться реальной реакции реальных хозяев Украины на это письмо. Потому что реальным хозяевам навряд ли понравятся некоторые аспекты, расписанные в послании.Во-первых, вся суть военных отношений двух стран сведется к элементарному обмену нераспроданных еще украинских технологий на китайское оружие. Возможно, б/у. Возможно, украинцы продадут за живые деньги, благо китайцы с удовольствием скупают.Во-вторых, вряд ли останутся незамеченными пассажи насчет Тибета и Уйгурского района и заигрывания с проектом «Один пояс – один путь».В Вашингтоне Китай ясно обозначен как стратегический противник США, и дифирамбы в адрес успехов китайского экономического строительства могут быть поняты правильно. И вряд ли понравится тем, в Вашингтоне, что вассалы решили сменить вектор ориентации. Не для того Нуланд печеньки и доллары возила мешками, чтобы теперь вот так взять и с Китаем задружить.Вообще, вся ситуация весьма своеобразно выглядит. С одной стороны, даже напоминает действия в стиле Януковича, когда он пытался на двух креслах сидеть и гопак на троих плясать.Чем все закончилось, я уже упоминал.Но это говорят, что ласковое телятко двух маток сосет. Может получиться весьма неприятный обратный процесс: в США могут реально счесть попытки Украины дружить с противником как сами знаете что, а Китай… А Китай запросто может и не купиться на украинскую лесть.Благо эта лесть совсем недорого стоит… Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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