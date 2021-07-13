Лесть как политический капитал Вячеслава Володина

В первой декаде июля одним из самых обсуждаемых политических событий в России стало интервью спикера Госдумы Вячеслава Володина «Комсомольской правде» и «ТАСС». По распространенной СМИ легенде, политик попросил журналистов парламентского пула пообщаться с ним во время перелета спецбортом из Душанбе в Москву.

Сюжет: Компромат

В столице Таджикистана он провел заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, где обсудил эскалацию конфликта на границе среднеазиатской республики и Афганистана.

Судя по кадрам «Первого канала», содержательно речь Володина на форуме не отличалась оригинальностью и дипломатией государственного гения, а больше напоминала сленг типичного бюрократа средней руки: «Если данное заявление (коллективное – от имени стран-участниц ОДКБ – Авт.) не принять или отложить, завтра и беженцы хлынут потоком, а мы будем с вами как те страусы, голову в песок». И если на официальном мероприятии он не раскрыл масштаб и талант своего внешнеполитического видения, то в самолете наговорил на целый манифест, представ одновременно в амплуа министра иностранных дел и главы администрации президента. Разберем речь детально, поскольку в нескольких абзацах Володин сформулировал и политическое кредо, и, что самое главное, полный набор долгоиграющих властных амбиций.

Патриотические слезы

«На обратном пути – возвращались бортом спецотряда «Россия» – Володин предложил нам, журналистам, неформально пообщаться. Как раз в тот момент самолёт был над Волгой: «Вот где-то тут, совсем рядом, в рабочем посёлке Алексеевка Саратовской области, я и родился», – «Комсомолка» пытается выдавить щедрую патриотическую слезу из своего читателя. Рисуя лубочный образ, издание пренебрегает фактчекингом или просто неверно цитирует спикера. Алексеевка Хвалынского района не рабочий поселок, а поселок сельского типа – со своей богатой историей и известными уроженцами, как, кстати, и многие российские села.

Саратовский патриотизм – известная черта спикера Госдумы. Той же "Комсомолке" он заявляет, что при губернаторе Петре Столыпине (а именно от него ведет свою политическую родословную Володин) Саратов был третьим городом империи по численности населения. И вновь – неточности. Вернее, очевидное передергивание. В тот момент в Российском государстве Саратов занимал лишь 12 место по количеству жителей, третьим он был применительно к современным границам РФ. Следуя логике Володина, в состав страны при царе не входили Киев, Варшава, Одесса, Харьков, Тифлис, Ташкент и другие крупные города, по своему развитию и перспективам намного превосходившие центр поволжской губернии. Вторая ошибка – перепись населения была в 1897-м, а Столыпин занимал кресло саратовского губернатора в 1903-1906 годах. Учитывая стремительный экономический рост того времени, процесс концентрации капиталов и трудовой силы в промышленных центрах, сравнения спикера Госдумы противоречат не только здравому смыслу, но и историческим фактам. Хотя, наверное, для внутреннего потребителя – нищего и плохо образованного саратовского обывателя, голосующего за «Единую Россию» и ее кандидатов, эти словесные экзерсисы могут сойти за правду.

Именем Деда

Вторым, после Столыпина, своим крестным отцом в политике Володин считает еще одного премьера – Евгения Примакова. Тут спикер нижней палаты верен личному церемониалу – показательно прильнуть к значимому и великому, продемонстрировать следование традициям, тем самым как бы сигнализируя окружению и, в особенности, аппаратным оппонентам: «Вот я и есть истинный преемник». Эксплуатация имени Деда не могла обойтись без дежурных инвестиций: внук Примакова обрел мандат депутата Госдумы от Саратовской области, но, похоже, вскоре оценил риски мезальянса и ушел в Россотрудничество. Угроза быть задушенным в объятьях явно не прельщала Евгения Примакова-внука. Журналист-международник, полиглот и интеллектуал быстро пресытился залихватской саратовской цыганщиной.

На наш взгляд, кейс Примакова в биографии председателя ГД – это попытка войти в высшие круги отечественной элиты и очиститься от родимых пятен толоконного провинциализма. Вот почему кажется сомнительной цитата, которую в интервью «Комсомолке» Володин приписывает Примакову: «Берегите Путина – он нужен России». Вышколенный дипломат вряд ли мог бы произнести такую пафосную банальность, которая наверняка была бы неприятна и самому президенту. Мифологии в этом больше, чем правды. Личной мифологии Володина.

Нашлось в ней место, разумеется, и Президенту. Центральное место, если судить по публикациям ТАСС и КП. В расчете на лидера страны эти пассажи спикера Госдумы, мы убеждены, и затевались.

Поволжская Либерия

Публичную лесть в адрес главы государства Володин, стоит предположить, давно и упорно считает самым эффективным инструментом во внутриэлитных войнах вокруг транзита – в деле, уже отложенном самим главой государства. Так обычно поступают те политики категории «А», кто не уверен в собственном будущем и не имеет прямого доступа к гаранту. Для таких как они подхалимаж, вброшенный в паблик, является главным политическим капиталом. По сути, на примере Володина мы наблюдаем "клинический" случай торговли лояльностью. Здесь нет искреннего порыва, идеологии, стратегического мышления, а лишь политический чистоган – остаться в обойме и сохранить позиции.

Хотя параллельно это не мешает окружению Володина создавать негативный контекст. Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, традиционно считающийся в московских гостиных «лицом, особо приближенным» к спикеру, ведет телеграм-канал, явно бросающий тень на Владимира Путина и представителей депутатского корпуса, вне зависимости от их партийной принадлежности. Больше всех достается членам фракции «ЕР», которые ориентируются не на Вячеслава Володина, а на секретаря генсовета Андрея Турчака. Не будем пересказывать содержание лысаковских реплик, но наши наблюдения дают основания считать: соратник спикера Госдумы пытается обесценить авторитет главы государства и целого института – отечественного парламентаризма. В этом старается преуспеть и формально бывший советник Володина Анастасия Кашеварова (бывших помощниц у спикера Госдумы не бывает).

Телеграм-среда, симпатизирующая спикеру Госдумы, наглядно опровергает его слова об отсутствии президентских амбиций. Она рисует его как гениального государственного деятеля, мыслящего масштабно и стратегически. И, естественно, не замечает серьезных имиджевых и аппаратных ударов, связанных с чередой скандалов с участием «своих» Белозерцева, Шпигеля, Меркушкина, Гришиных…

Одно смущает: прежде чем заявлять о готовности обустроить всю Россию, наверное, стоит навести порядок в родной Саратовской области?

Там же Володин уже стал чем то похожим на теневого президента: в отдельно взятом регионе действует режим абсолютной власти, которому мог бы позавидовать Минтимер Шаймиев в период националистической вольницы. Неужели получается, что когда Вячеслав Викторович говорит о "как можно дольше", то, прежде всего, имеет в виду себя, любимого? Как там по Фрейду? Сублимация? Что ж, не так важно, особенно для жителей банановой латиноамериканской республики или поволжской Либерии – такие сравнения все чаще звучат применительно к Саратовской области.

Продюсер пассионариев

В Саратове Володин был частью номенклатуры – академические успехи, которыми хвалится, сводятся к скромной кафедре заштатного сельскохозяйственного института. Представление об уровне образованности и кругозора вы можете составить по интервью – из тех, разумеется, что не были запланированы и согласованы.

Всегда при власти, при дворе, тонко чувствуя ветер перемен. Дружил и воевал с саратовским губернатором Дмитрием Аяцковым, строил вместе с Юрием Лужковым и Евгением Примаковым партию «Отечество – вся Россия». В этот период, будучи в «ОВР» несдержанно критиковал создание партии – «Единства». Ярый оппонент, впрочем, потом стал секретарем президиума генсовета объединенной партии.

Важную, если не определяющую, роль в становлении Володина сыграл Владислав Сурков, взявший на себя функции идеологического наставника и во многом способствовавший вхождению ученика в круг доверия лидера страны. Уроки царедворства не прошли даром: Суркова не переиграл, но отвернулся. И понятное дело, что теперь Володин скромно умалчивает о влиянии Суркова на его судьбу – в списке официальных крестных отцов, который приводит Володин в интервью «Комсомолке», Владислава Юрьевича нет.

Старался подражать учителю и заслужить славу утонченного технолога, хотя его, володинское, понимание внутренней политики, мягко говоря, не всегда соответствует ценностям политической стабильности и президентскому курсу. Попытки создать управляемый хаос вряд ли стоит считать успешными.

Например, благодаря Володину, по устоявшему мнению, в публичном поле был легализован Вячеслав Мальцев – ныне эмигрант, который видеоблоге из Франции транслирует на Россию жесткую оппозиционную повестку, а тогда, в начале нулевых, политическая торпеда, мстительно направленная против губернатора Аяцкова. Да и о праймериз "ПАРНАСа", в которых победил Мальцев, еще не было внятной аналитики. Сдается, что и здесь без технологов не обошлось.

Наконец, Валерий Рашкин – персонаж, которые бывает радикальнее самого Навального, вечный раздражитель внутрипартийной клики КПРФ, сформированной вокруг Геннадия Зюганова.

Саратовские чиновники на условиях анонимности рассказывают о том, что альянс «Володин-Рашкин-Мальцев» мог быть сформирован еще в конце 90-х, когда они все втроем заседали в Саратовской областной думе.

«Это не равноправный союз. Первенство Володина никогда не оспаривалось. Самые яркие акции и инициативы Рашкина и Мальцева в Саратове, а потом и на федеральном уровне, обычно связывают с талантливым продюсером. Гений Солнца – так у нас называют Володина – состоит в том, что он умеет вдолгую выстраивать отношения со всем спектром политической мозаики», – отметил один из собеседников.

Тактика легализации пассионариев, по своей идеологии, действиям лозунгам явно выходящих за рамки правил игры внутри вертикали, нашла отражение и в виде относительно нового стартапа – коммуниста Николая Бондаренко. Его стремительная карьера, как пишут СМИ, могла стать возможной благодаря договоренностям между саратовскими отделениями «ЕР» и КПРФ: Бондаренко обеспечили идеальные условия для получения мандата областного заксобрания и обретения официальной трибуны.

Вот только создание управляемых политических томагавков содержит риски: «ракеты», бывает, уходят на свою орбиту.

Так случилось с Бондаренко – искусственно созданный феномен вскоре стал самостоятельным и популярным настолько, что пришлось включать аппаратные рычаги, чтобы избавить «володинский» округ от крепнущего конкурента. Руководство КПРФ, очевидно, оказалось отзывчивым к просьбам и не выпустило своего яркого соратника против спикера Госдумы. Володин обещал написать «письмо к съезду» коммунистов , выражая готовность сразиться с Бондаренко в одном округе, но так этого и не сделал. Зато, возможно, понимая, какой низкий рейтинг у «Единой России» в Саратове, баллотируется и как одномандатник, и как списочник. Партию надо спасать от провала за счет личной узнаваемости.

Возвышаться над нулями

В округе Володина молодой либерал-демократ Дмитрий Пьяных, «яблочник», директор одного из лицеев Дмитрий Коннычев, областной депутат-коммунист Александр Анидалов.

Формально представительство партий соблюдено, но перечисленные фигуры, мягко скажем, проходные и бесперспективные. Фаворит известен, а кампании его «конкурентов» скорее будут носить имитационный характер. Того же Пьяных подстраховали – ему досталось проходное место в списке ЛДПР.

«У Володина принцип прост – возвышаться над нулями, – рассказывает еще один саратовский чиновник. – Поставить руководить (формально, конечно) регионом и областным центром людей, явно в профессиональном смысле слабее самого себя. В сравнении с ними он смотрится выгодно, его рейтинги в Саратовской области действительно высоки, чего не скажешь о губернаторе Валерии Радаеве или мэре Михаиле Исаеве – они не пользуются широким доверием граждан».

По словам наших саратовских собеседников, Володин сам методично прикладывает усилия для того, чтобы никто не блистал на его фоне. Он постоянно публично поучает – иногда грубо – своих ставленников, что создает в общественном сознании образ ничтожеств. Управленческие ошибки, непрофессионализм, коррупция, отсутствие инициативы – несмотря на то, что Володин в Саратовской области контролирует практически все сферы жизни и задает политические тренды, эти упреки адресованы только местным властям. У Володина в регионе иммунитет от критики.

Материнский капитал

Когда мы говорим о контроле всего и вся, это не фигура речи. Спикер Госдумы курирует строительство и ремонт дорог, национальные проекты, благоустройство и шире – всю региональную экономику. Будучи весьма состоятельным человеком, особый интерес он проявляет к активам, которые важны для него не только как политика, но и семьянина.

Сейчас занят промоушеном нового троллейбусного завода, созданного на базе ЗАО «Тролза» – той самой производственной площадки, которая, как выяснилось, входит в сферу интересов 85-летней Лидии Барабановой, матери спикера.

Акционерами «Тролзы» в равных долях (по 50 процентов) исторически являлись ООО «Плещеево» и ООО «Гортранс» (позднее преобразовано в «Городской транспорт») – судя по составу часто менявшихся руководителей, эти фирмы можно считать родственными. Проще говоря, одни и те же люди в разное время возглавляли и то, и другое предприятие.

Учредителем и владельцем 100-процентной доли ООО «Городской транспорт» являлось ООО «Инвест Холдинг», в котором 51% принадлежит Барабановой, еще 46% Юрию Полякину (судя по всему, тесть Володина), а 3% – Артему Балыхину (бывший помощник Володина, директор в большинстве предприятий, принадлежащих Барабановой).

Ранее участниками ООО «Инвест Холдинг» также были Яна Полякина (данные совпадают с данными жены Володина), и по видимому, Клавдия Найденова (теща Николая Панкова, ближайшего соратника спикера, депутата Госдумы от Саратовской области).

Судя по всему, доля ООО «Инвест Холдинг» в ООО «Городской транспорт» переходила и Павлу Берлину (бывший генеральный директор ЗАО «Тролза»), ООО «Гарда» (ОГРН 1127746498230), ООО «Плещеево».

Акционерами АО «Гортранс» являлись – ООО «Плещеево» (1%) и ООО (позднее, с февраля 2017-го – АО) «Гарда» (99%).

Сухие данные, которые мы приводим, необходимы для понимания важной цепочки – от троллейбусного завода к «НВКбанку» – еще одному лопнувшему активу, задолжавшему кредиторам, по информации Агентства по страхованию вкладов, почти 10 миллиардов рублей. Само АСВ по обязательствам «НВКбанка» уже выплатило вкладчикам 8,3 миллиарда, пишет саратовская пресса. Руководителей же кредитного учреждения следствие сейчас подозревает в выводе активов почти на три миллиарда рублей и преднамеренном банкротстве.

А упомянутая «Гарда» как раз и примечательна тем, что была акционером (19,9-процентная доля) и учредителем банка, фактический собственник которого – Владислав Буров считается давним компаньоном и бизнес-партнером Вячеслава Володина.

«Ну, знаете, как это иногда бывает: неформальный союз власти и капитала, которые дополняют друг друга. Во многих регионах так, но у нас монополизировано. Один человек определяет, кто, как и каким бизнесом может заниматься, а главное – с кем. Вы бы еще изучили период их сотрудничества на майонезной почве», – советует еще один саратовский чиновник.

Володин в конце нулевых был совладельцем «Солнечных продуктов» – холдинга масложировых комбинатов, который находился под контролем Бурова.

По данным Forbes, в 2010 году продажа долей и акций предприятия принесла Володину 350 миллионов рублей (по другим данным, 592 миллиона).

Сам спикер говорил, что акциями владели и его мать с сестрой, которые даже работали в структурах холдинга. Впоследствии, как отмечал Володин, родственники продали свои доли все тому же Бурову (сумма сделки, по информации «Ведомостей» – если это не опечатка – составила 200 миллионов долларов) и вложили вырученные средства в другие бизнесы.

О том, насколько эффективно, вряд ли можно судить по саратовским предприятиям – от бренда «Тролза» практически ничего не осталось (поданы иски на сумму около полумиллиарда рублей). А «Солнечные продукты» ушли в банкротство, задолжав Россельхозбанку 34,7 миллиардов рублей: права требования долгов выкупила ГК «Русагро» Вадима Мошковича, считающегося новым союзником спикера.

Вообще, интересная схема, не правда ли? Напоминает – в случаях – «Тролзы» и «Солнечных продуктов» – явно рукотворное банкротство, основанное на последовательной декапитализацией актива собственниками, нежеланием платить по счетам и кредитам с последующим открытием на уже «чистых» и финансово обнуленных площадках «дружественных» производств. А в истории с «НВКбанком» вообще можно говорить о целой криминальной схеме – и это позиция следствия - по выводу активов и причинению ущерба финансовой системе страны на десятки миллиардов рублей.

Тем временем гораздо лучше идут дела в Смоленской области, где родственники и доверенные лица Володина, если верить расследованиям СМИ, открыли многопрофильный бизнес и обзавелись собственностью на миллиарды рублей.

Осень олигарха

Политологическая наука дает определение такой концентрации власти и капитала – олигархия. В этой терминологии Володин, полагаем, предстает настоящим олигархом, с той лишь оговоркой, что он сторонник «семейной» модели бизнеса. Что касается властных возможностей, то, судя по ситуации в Саратовской области, у него они практически безграничны. И есть основания полагать, что володинский режим в этом регионе будет укрепляться. Сам спикер Госдумы наращивает обороты и увеличивает ставки – Саратов окончательно переведен в ручное управление. По крайней мере, такое впечатление складывается после прочтения региональной прессы. И все это, что символично, происходит в год 150-летия отмены крепостного права. Такое получается повторное закабаление – с барщиной и оброком, только на новом технологическом уровне.

Неокрепостничество буквально стучится в окна граждан. Но носу осень – сентябрьские выборы. Стоит ли сомневаться, что они придадут этому процессу гротескные формы? Ведь победа должна быть безоговорочной – с оглушительным результатом, чтобы следующие пять лет нового созыва в АП и «московских гостиных» реже смеялись над льстивым провинциалом, волею политических судеб ставшим лицом российского парламентаризма.