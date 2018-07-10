Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЧМ-2018. Альтернативный взгляд на всеобщий «одобрямс»
Страх Запада перед российской демократией
"Отмените визы, и мы вернемся в Россию!": английские болельщики хотят приехать у...
«Войны не будет - Киев прижал уши»: Захар Прилепин покидает Донбасс
Главная / В мире

«Лесные вепри» спасены: в Таиланде успешно завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры

10 июля 2018, 17:24  •  68 • В мире
Операция по спасению игроков юниорской футбольной команды «Лесные вепри» и их тренера из затопленной пещеры Тхам Луанг завершилась в Таиланде. Во вторник, 10 июля, на поверхность вывели оставшихся четверых детей и их тренера. Ранее из подземелья были спасены восемь юных футболистов. По данным Минздрава, они находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии, но у двоих есть признаки лёгочной инфекции. При этом в СМИ появились сообщения о наличии инфекционного заболевания у всех спасённых. Специалисты, опрошенные RT, отметили высокий профессионализм тайских офицеров ВМС, которые проводили спецоперацию.
 
Reuters
 

В Таиланде завершена третья, финальная стадия операции по эвакуации из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда 12 детей из юниорской футбольной команды «Лесные вепри», а также их тренера.

«Лесной вепрь №12» и тренер Эк выведены из пещеры», — сообщило издание Spring News.

Во вторник, 10 июля, проходила заключительная фаза операции под кодовым названием «4+1+1+3». За этой формулой скрывается число людей, которых должны вывести на поверхность. Речь идёт о четырёх оставшихся юных футболистах, их тренере, а также военном враче и троих боевых пловцах отделения «морских котиков» ВМС Таиланда, которые находятся в пещере после обнаружения пропавшей группы.

Председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин отметил профессионализм ВМС Таиланда, которые занимались спасательной операцией.

«Они молодцы, показали себя как профессионалы в сложных условиях: мутная вода, узкие сифоны и сильное течение. Всё было правильно организовано. Такие ситуации, к сожалению, случаются. Чем больше спелеологов и любителей лазать по пещерам, тем больше таких случаев», — заявил Самохин.

Между тем инцидент в азиатской стране уже привлёк внимание представителей шоу-бизнеса. Так, австралийское агентство AAP сообщило о намерении американских продюсеров снять кинофильм по мотивам этой истории. Отмечается, что они уже прибыли в Таиланд и проводят предварительные интервью возле пещеры Тхам Луанг.

Развитие событий

Напомним, что 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из юниорской футбольной команды «Лесные вепри», а также их 25-летний тренер пропали 23 июня, когда зашли в пещеру Тхам Луанг. Сотрудники национального парка обнаружили их велосипеды и вещи у входа в подземелье. Как стало известно позднее, они оказались заблокированы в 4 км от выхода из пещеры в связи с затоплением естественного тоннеля из-за ливней. Однако найти пропавших удалось не сразу — поисковая операция завершилась успехом только спустя девять дней после её начала. Все подростки и их тренер были найдены живыми, хоть и в истощённом состоянии. Военные водолазы доставили к месту их дислокации питание и лекарства, после чего началась разработка плана эвакуации.

Отметим, что помощь в спасении детей также предложил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который лично прибыл на место ЧП с разработанным его специалистами подводным аппаратом. Однако руководитель операции Наронгсак Осоттханакон отказался от использования предоставленной мини-субмарины ввиду нецелесообразности.

«Только что вернулся из пещеры №3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды. Оставляю её здесь на случай, если она пригодится в будущем», — написал Маск 10 июля в Twitter.

Отметим, что спасательная операция началась в воскресенье, 8 июля. За этот день удалось вывести четверых детей, ещё четверо были спасены в следующие сутки. В общей сложности в операции были задействованы более 1000 человек, в том числе 90 водолазов, которые с помощью канатной сети выводили детей на поверхность. Отметим, что на всём пути длиной 4 км были расставлены запасные баллоны с кислородом и различное снаряжение для дайвинга в связи с тем, что большая часть пещерных коридоров затоплена, а подростки не умеют плавать.

«Всё рассчитали и других возможностей не нашли. Конечно, эвакуировать так детей не очень безопасно, но это надо делать. Универсальных советов для такой ситуации нет, потому что она очень сложная и нестандартная. Надо просто по максимуму перестраховаться и просчитать все риски. Это замкнутое пространство, пещеры. Самое сложное в такой операции — не вызвать панику у детей», — отметила российский водолаз Светлана Руденко.

Добавим, что британское агентство Reuters сообщило, что у всех спасённых при анализе крови выявили наличие инфекции. Между тем, по словам постоянного секретаря Министерства здравоохранения Таиланда Джесада Чокедамронгсука, дети физически и психологически в хорошем состоянии. Как он считает, это связано со спортивной подготовкой юных футболистов.

«Тем не менее всем спасённым придётся оставаться в больнице не менее недели, и большую часть этого времени в карантине, пока не будут получены результаты всех проведённых анализов, в том числе на инфекционные заболевания. Пока признаки вероятной лёгочной инфекции есть у двоих», — заявил он.

Добавим, что Чокедамронгсук вместе с группой ведущих врачей страны осматривал детей в больнице города Чианграй, где они проходят реабилитацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
68
Источник
Похожие новости
09 июля 2018, 18:39
«Война с водой и временем»: в Таиланде вызволили из пещеры восьмерых детей
09 июля 2018, 22:09
Борис Джонсон тоже не сошёлся во взглядах на Brexit с Терезой Мэй
10 июля 2018, 01:09
«Я поделился мечтой с миллионами»: основатель Движения пяти звёзд Грилло о популизме, старом мире и новых технологиях

10 июля 2018, 14:09
«В плену стереотипов»: в Москве ответили на заявление американского сенатора, сравнившего власти России с мафией
10 июля 2018, 17:24
«Лесные вепри» спасены: в Таиланде успешно завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры
10 июля 2018, 10:54
На смену Борису: новым главой МИД Великобритании назначен Джереми Хант
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 июля 2018, 13:39
Как «вата» уволила пиарщицу «Леруа Мерлен»
07 июля 2018, 13:09
Анатолий Гриценко: «Введут санкции, и Украина закончится»
06 июля 2018, 01:24
Путин призвал правительство помнить о тех россиянах, кто не чувствует улучшений
08 июля 2018, 10:24
Итоги недели. «Наши – герои. Мы гордимся ими!»
08 июля 2018, 00:39
Украинский посол разгневан соблазнительной статьёй о Ялте в Die Presse
05 июля 2018, 02:56
Прогулка по Кpымy. Аэропорт, Eвпатория
07 июля 2018, 19:39
Крокодил не ловится, не растет кокос и … «Джавелины» не летают?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.