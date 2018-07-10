«Лесные вепри» спасены: в Таиланде успешно завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры

Операция по спасению игроков юниорской футбольной команды «Лесные вепри» и их тренера из затопленной пещеры Тхам Луанг завершилась в Таиланде. Во вторник, 10 июля, на поверхность вывели оставшихся четверых детей и их тренера. Ранее из подземелья были спасены восемь юных футболистов. По данным Минздрава, они находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии, но у двоих есть признаки лёгочной инфекции. При этом в СМИ появились сообщения о наличии инфекционного заболевания у всех спасённых. Специалисты, опрошенные RT, отметили высокий профессионализм тайских офицеров ВМС, которые проводили спецоперацию.

В Таиланде завершена третья, финальная стадия операции по эвакуации из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда 12 детей из юниорской футбольной команды «Лесные вепри», а также их тренера.

«Лесной вепрь №12» и тренер Эк выведены из пещеры», — сообщило издание Spring News.

Во вторник, 10 июля, проходила заключительная фаза операции под кодовым названием «4+1+1+3». За этой формулой скрывается число людей, которых должны вывести на поверхность. Речь идёт о четырёх оставшихся юных футболистах, их тренере, а также военном враче и троих боевых пловцах отделения «морских котиков» ВМС Таиланда, которые находятся в пещере после обнаружения пропавшей группы.

Председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин отметил профессионализм ВМС Таиланда, которые занимались спасательной операцией.

«Они молодцы, показали себя как профессионалы в сложных условиях: мутная вода, узкие сифоны и сильное течение. Всё было правильно организовано. Такие ситуации, к сожалению, случаются. Чем больше спелеологов и любителей лазать по пещерам, тем больше таких случаев», — заявил Самохин.

Между тем инцидент в азиатской стране уже привлёк внимание представителей шоу-бизнеса. Так, австралийское агентство AAP сообщило о намерении американских продюсеров снять кинофильм по мотивам этой истории. Отмечается, что они уже прибыли в Таиланд и проводят предварительные интервью возле пещеры Тхам Луанг.

Развитие событий

Напомним, что 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из юниорской футбольной команды «Лесные вепри», а также их 25-летний тренер пропали 23 июня, когда зашли в пещеру Тхам Луанг. Сотрудники национального парка обнаружили их велосипеды и вещи у входа в подземелье. Как стало известно позднее, они оказались заблокированы в 4 км от выхода из пещеры в связи с затоплением естественного тоннеля из-за ливней. Однако найти пропавших удалось не сразу — поисковая операция завершилась успехом только спустя девять дней после её начала. Все подростки и их тренер были найдены живыми, хоть и в истощённом состоянии. Военные водолазы доставили к месту их дислокации питание и лекарства, после чего началась разработка плана эвакуации.

Отметим, что помощь в спасении детей также предложил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который лично прибыл на место ЧП с разработанным его специалистами подводным аппаратом. Однако руководитель операции Наронгсак Осоттханакон отказался от использования предоставленной мини-субмарины ввиду нецелесообразности.

«Только что вернулся из пещеры №3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды. Оставляю её здесь на случай, если она пригодится в будущем», — написал Маск 10 июля в Twitter.

Отметим, что спасательная операция началась в воскресенье, 8 июля. За этот день удалось вывести четверых детей, ещё четверо были спасены в следующие сутки. В общей сложности в операции были задействованы более 1000 человек, в том числе 90 водолазов, которые с помощью канатной сети выводили детей на поверхность. Отметим, что на всём пути длиной 4 км были расставлены запасные баллоны с кислородом и различное снаряжение для дайвинга в связи с тем, что большая часть пещерных коридоров затоплена, а подростки не умеют плавать.

«Всё рассчитали и других возможностей не нашли. Конечно, эвакуировать так детей не очень безопасно, но это надо делать. Универсальных советов для такой ситуации нет, потому что она очень сложная и нестандартная. Надо просто по максимуму перестраховаться и просчитать все риски. Это замкнутое пространство, пещеры. Самое сложное в такой операции — не вызвать панику у детей», — отметила российский водолаз Светлана Руденко.

Добавим, что британское агентство Reuters сообщило, что у всех спасённых при анализе крови выявили наличие инфекции. Между тем, по словам постоянного секретаря Министерства здравоохранения Таиланда Джесада Чокедамронгсука, дети физически и психологически в хорошем состоянии. Как он считает, это связано со спортивной подготовкой юных футболистов.

«Тем не менее всем спасённым придётся оставаться в больнице не менее недели, и большую часть этого времени в карантине, пока не будут получены результаты всех проведённых анализов, в том числе на инфекционные заболевания. Пока признаки вероятной лёгочной инфекции есть у двоих», — заявил он.

Добавим, что Чокедамронгсук вместе с группой ведущих врачей страны осматривал детей в больнице города Чианграй, где они проходят реабилитацию.