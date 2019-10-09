Лесные пожары губят дома и заставляют людей спасаться бегством. И это не Россия

Daily Mail опубликовала большой материал про пожары в Квинсленде (Австралия). Отмечается, что 20 домов полностью сгорели. А ситуация выходит из-под контроля. Местные жители говорят, что получили оповещения об опасности слишком поздно. Они были вынуждены, оказавшись лицом к лицу со стихией, спасаться бегством.

Температура сейчас в регионе поднялась выше 40 градусов по Цельсию.

"Я потерял сараи, дом, потерял все", - сказал журналистам житель Раппвилля Дэнни Смит.

Местные власти просят жителей пока не возвращаться в пострадавшие от пожара районы, поскольку огонь все еще там бушует.

83-летний пенсионер Джон Дункан потерял сознание после того, как его дом полностью сгорел. Все, что осталось у старика, - это его одежда, в которой он был в момент ЧП.

"Он был бойцом всю свою жизнь. И теперь у него была куча пепла", - написала в Twitter его дочь Кэрол.

Напомним, когда летом начались лесные пожары в Сибири, некоторые пользователи отметили, что так якобы может быть только в России.