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Лесные пожары губят дома и заставляют людей спасаться бегством. И это не Россия
09 октября 2019, 02:24 • 99 • В мире
В австралийском Квинсленде бушуют пожары. Огонь сметает все на своем пути и губит дома. Люди вынуждены спасаться бегством.
Daily Mail опубликовала большой материал про пожары в Квинсленде (Австралия). Отмечается, что 20 домов полностью сгорели. А ситуация выходит из-под контроля. Местные жители говорят, что получили оповещения об опасности слишком поздно. Они были вынуждены, оказавшись лицом к лицу со стихией, спасаться бегством.
Температура сейчас в регионе поднялась выше 40 градусов по Цельсию.
"Я потерял сараи, дом, потерял все", - сказал журналистам житель Раппвилля Дэнни Смит.
Местные власти просят жителей пока не возвращаться в пострадавшие от пожара районы, поскольку огонь все еще там бушует.
83-летний пенсионер Джон Дункан потерял сознание после того, как его дом полностью сгорел. Все, что осталось у старика, - это его одежда, в которой он был в момент ЧП.
"Он был бойцом всю свою жизнь. И теперь у него была куча пепла", - написала в Twitter его дочь Кэрол.
Напомним, когда летом начались лесные пожары в Сибири, некоторые пользователи отметили, что так якобы может быть только в России.
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