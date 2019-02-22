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Лесной дом: как живут в селе, где пожаловались Путину на отсутствие воды, газа и дорог

22 февраля 2019, 17:39  •  136 • В России
Село Аполлоновка Омской области оказалось в центре внимания журналистов после того, как в местной школе записали видеообращение к Владимиру Путину. Местные жители рассказали президенту, что у них нет ни питьевой воды, ни газа, ни сотовой связи и интернета, а добраться до их села в межсезонье фактически невозможно. Кроме того, есть проблемы и с медицинским обслуживанием, и с транспортом. Это село было основано русскими немцами ещё до революции и тогда носило название Вальдхайм — Лесной дом по-немецки. RT отправился в Аполлоновку, чтобы пообщаться с местными жителями.
 
 

В начале февраля сибирское село Аполлоновка, где живут русские немцы, оказалось в центре внимания СМИ. Местные жители выложили в сеть видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В ролике селяне пожаловались на отсутствие в населённом пункте воды, газа, дорог, сотовой связи и интернета. 

Корреспонденты RT отправились в Аполлоновку и выяснили, что село живёт достаточно зажиточно. При этом описанные в видеообращении проблемы действительно существуют. Некоторые из них местные жители готовы решить сами, но не могут этого сделать из-за существующих законодательных норм. Кроме того, сказывается недостаток бюджетного финансирования.

«Грунтовка в очень плохом состоянии»

Село Аполлоновка расположено в 150 км от Омска и в 50 км от Исилькуля. Последние 15 км пути нужно преодолевать по одной из двух грунтовых дорог, сворачивающих с федеральной трассы. Одна идёт через деревню Новорождественка, другая — через Медвежье.

Зимой грунтовка полностью занесена снегом, но всё равно понятно, что она в очень плохом состоянии. Видно, что её выравнивал грейдер, но это не особо помогло. Сразу становится ясно, что в межсезонье здесь проехать фактически невозможно.

Чем дальше от федеральной трассы, тем слабее сигнал мобильной связи. Со временем приём исчезает вовсе. 

В Новорождественке многие дома заброшены, новостроек нет, а на территории местного совхоза — старая разбитая сельхозтехника. 

Указателя с названием населённого пункта перед Аполлоновкой нет. И всё же село резко выделяется на фоне Новорождественки: все дома обжитые, есть новые строения и даже приличные коттеджи. Почти у всех — подсобное хозяйство, скотина, для которой на зиму заготовлено сено.

Людей на улице почти не видно: рабочий день в самом разгаре. В глаза сразу бросаются выставленные напротив каждой калитки металлические бидоны для воды — она здесь привозная.

Деревня предпринимателей

Первая остановка — в местном магазине «У Марины». На входе висит объявление о «народном сходе» в школе. За прилавком приветливый мужчина. Он рассказывает, что зовут его Владимир Петерс, ему 36 лет. У него пять детей. Семья живёт в хорошем доме. В магазине мужчина работает более десяти лет.

«Сколько себя помню — одни и те же проблемы в деревне, — говорит Владимир. — Дороги нет. Это сейчас вы нормально проехали, а по весне уже никак».

В магазине можно расплачиваться карточкой, а у входа стоит терминал для оплаты мобильной связи и для других платежей. После вопроса, как работает техника, если в деревне нет связи, Владимир показывает специальное устройство для усиления сигнала.

«Из магазина выйдете, и связи уже не будет, — объясняет мужчина. — У кого есть возможность — усилители ставят, а так связи нет. А интернета нормального в принципе нет».

    «У Марины» не продают алкоголь и сигареты — против этого владелец магазина, Пётр Дирксен. Рядом есть ларёк, открытый мужчиной из Новорождественки, где можно купить и спиртное, и табак, хотя спрос на эти товары здесь небольшой. 

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    Мы отправляемся на ферму на окраину Аполлоновки. В административном корпусе RT встречают братья Пётр и Иван Дирксены. Всем предприятием управляют пять братьев.

    Иван — младший, у него пять детей и семь внуков. У старшего Петра восемь детей и 13 внуков. Всю жизнь братья прожили в Аполлоновке.

    Дирксены возделывают порядка 4 тыс. гектаров земли и ежегодно отгружают около 6 тыс. тонн зерна. В планах расширение хозяйства, но братья жалуются на качество дорог. По их словам, в межсезонье зерновозам проехать очень сложно. Каждый год предпринимателям Аполлоновки приходится тратить много денег на щебень и песок для подъёма и укрепления дорог.

    Отец братьев был баптистским священником. По словам местных жителей, он дважды попадал в тюрьму из-за своей религиозной деятельности — при Сталине и при Хрущёве. Второго заключения он не пережил.

    Сын Петра, Яков, работает гендиректором фирмы по производству сельхозтехники «Виллок Фарм», расположенной в деревне Медвежье. Как говорят братья, весь персонал — из Аполлоновки.

    Эта фирма основана Вальтером Вильямсом — предпринимателем, переехавшим в Канаду. Сейчас он уже в преклонном возрасте и редко приезжает, но раньше бывал в деревне несколько раз в год.

    Аполлоновка вообще оказалась деревней предпринимателей. Виктор Трей, например, уезжал в Германию, но потом вернулся. Сейчас у него собственное производство рукавов высокого давления и фермерское хозяйство, он выращивает мясную породу скота — быков Герефорд — для производства мраморной говядины.

    Трей также отмечает, что из-за проблем с дорогами нередко срываются сроки поставок. Большая проблема в деревне — отсутствие питьевой воды. Местная из колодцев даже скотине не всегда подходит. Кроме того, он пожаловался RT на отсутствие связи — это мешает бизнесу. 

    В Аполлоновке мы знакомимся с братьями Паульс, заведующими лесопилкой. Они поставляют палеты для «Газпрома» и других крупных заказчиков. Впрочем, по их словам, они работают со всеми клиентами. На щебень для деревни ежегодно их предприятие тратит не меньше 2 млн рублей. Однако если не сделать капитальное укрепление дороги, то её окончательно размоет и будет невозможно отгружать продукцию.

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      Всего в Аполлоновке по меньше мере две лесопилки, три крупных сельскохозяйственных предприятия, производство рукавов высокого давления, производство сельхозтехники, мебельная мастерская, пункт авторемонта, магазин, а также много других мелких фирм, которыми заправляют местные жители. У некоторых семей в деревне по 500 голов свиней.

      Есть в деревне даже местные «братья Райт» — Яков и Виктор Тевсы. Они уже много десятилетий строят небольшие самолёты и летают на них над Аполлоновкой. По их словам, аварии случались, но, к счастью, никто не пострадал.  

      Молитвенный дом, школа и ансамбль

      История Аполлоновки заслуживает отдельного упоминания. Село основано в 1911 году немецкими переселенцами с Украины, которые прибыли на территорию Российской империи ещё в XVIII веке. Изначально их деревня называлась Вальдхайм (Лесной дом по-немецки), но при большевиках была переименована в Аполлоновку в честь жившего здесь казака Аполлона Телятникова.

      Раньше Аполлоновка была почти полностью немецкой деревней, но из-за репрессий, раскулачивания и гонений за веру часть жителей уехала в Канаду, Аргентину и Германию. Сейчас здесь около 75% немецкого населения, а всего проживает менее 1000 человек.

      Большинство жителей Аполлоновки — прихожане Евангельской христианской баптистской церкви. Браки они заключают в основном между собой, разводы фактически запрещены, а их женщины не работают. Считается, что мужчина сам должен кормить свою семью. 

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      Женщины в Аполлоновке занимаются воспитанием детей. У семьи Петерсов 12 детей, у Петевани — 13, у Регеров — 14. Местные шутят, что из-за отсутствия больницы детей иногда рожают «в канаве» по дороге в роддом. В селе есть фельдшерский пункт, но работает он два раза в неделю.

      Самое популярное место в деревне — молитвенный дом баптистов. Здесь часто проходят службы, есть свой хор и музыкальный ансамбль, в котором состоят 70 человек.

      В школе Аполлоновки учатся почти 200 детей. Учебное заведение не может похвастаться современным ремонтом, но видно, что за состоянием здания следят. В прошлом году родители школьников оборудовали туалет. Раньше детям приходилось ходить на улицу в деревянную кабинку.

      Воды в школе, как и во всей Аполлоновке, нет, только привозная. Школа — одно из немногих зданий, которое отапливается собственной котельной. Однако, по словам директора Ольги Макаровой, весной подъезд к котельной полностью размывает, поэтому пополнить запасы дров или угля невозможно. Также регулярно происходят срывы поставок питьевой воды.

      RT пообщался с учительницей Ариной Ренге, которая на видео зачитывала обращение к президенту. Женщина немного нервничала — после публикации обращения у неё испортились отношения с местной администрацией.

      Арине очень нравится в Аполлоновке. По её словам, это прекрасное место для жизни. Она считает, что у неё очень добрые и отзывчивые соседи, а село пытается развиваться. Однако некоторые проблемы могут поставить крест на дальнейшем прогрессе. Как объясняет Ренге, поводом для записи обращения к президенту стало сокращение автобусных рейсов из Аполлоновки в Исилькуль.

      «Это стало последней каплей, — объяснила RT Арина. — Как подросткам ездить в институты? Как больным добираться до больницы? Теперь поездка до «цивилизации» занимает весь день».

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      Студентам нужно ездить в Омск, а прямых рейсов до города сейчас нет. Многие дети ездят на дополнительные занятия в Исилькуль, без автобуса они лишатся и этой возможности. Стоимость одной поездки составляет 110 рублей.

      На здании клуба, которым на полставки заведует Арина, красуется вывеска Сбербанка. Однако самого отделения давно нет, поэтому снимать зарплату местным тоже приходится в райцентре.

      Воду в посёлок привозят дважды в неделю — по понедельникам и средам, да и то с перебоями. Её отпускают по талонам, сколько хочешь купить не получится. Отпускают «флягами» по 30 литров за 25 рублей.

      У Арины своё маленькое подсобное хозяйство: коровы, кролики и птица. Дом у женщины небольшой, но выглядит прилично. На крыше — антенна интернет-приёмника. По словам Арины, четырёхминутное обращение к президенту она закачивала на YouTube почти три часа, да и то не была уверена, что у неё всё получится.

      Если Арина живёт в Аполлоновке всего два десятилетия, то её бывшая коллега Людмила Брель в деревне уже 59 лет. Почти всю жизнь она проработала в местной школе учителем и не так давно вышла на пенсию. В Аполлоновку она приехала по программе переселения молодых преподавателей.

      «Так странно, — говорит Людмила. — Раньше у нас «цивилизация» была ближе, но пришла перестройка, и мы многого лишились. Сейчас вода питьевая по расписанию, дом топлю дровами и углём, связи нет, в больницу съездить — целое приключение».

      По словам женщины, деревня со всех сторон окружена лесами и топями и сама при этом стоит на болоте. Из-за специфической почвы вода здесь горько-солёная и совершенно непригодная для питья. Впрочем, мыться и стирать такой водой решаются тоже не все. Не помогают ни фильтры, ни кипячение. Более или менее сносная вода есть буквально в паре колодцев на всю деревню.

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        По словам Людмилы, отдельная история — это эпопея с проведением в село газа. Четыре года назад компания «Юза» собрала с местных жителей деньги, в домах сделали разводки и поставили счётчики. Но газа как не было, так и нет.

        «Надеюсь, хоть ближе к смерти газ увижу, — говорит Людмила. — Мы вообще деревня оптимистов. Вечно на лучшее надеемся. Но про отопление я вот что скажу: я ещё здорова, а у нас и инвалиды есть. Каково им самостоятельно уголь в печь грузить и дрова колоть? У меня на отопительный сезон уходит по 35 тыс., при этом пенсия 15 тыс. рублей».

        Кино вместо дорог и интернета

        На днях в школе Аполлоновки состоялся «народный сход». По словам местных, был настоящий аншлаг — пришли не меньше 250 человек. На собрании присутствовали представители администрации Исилькульского района и Новорождественского сельского поселения (в него входят деревни Новорождественка, Аполлоновка и Евсюки).

        Арина Ренге зачитала присутствующим письмо от администрации, в котором говорилось, что автобусы будут ходить в деревне по старому расписанию, рейсы не сократят. Присутствующие встретили это сообщение громкими аплодисментами.

        В то же время их расстроило заявление поселкового главы, который сказал, что деньги на строительство асфальтовой дороги у них с такими темпами финансирования появятся примерно через 35 лет. Местное дорожное управление подсчитало, что на строительство 1 км дороги требуется 40 млн рублей.

        Ничего не ясно и с подключением газа, хотя в соседней Новорождественке он есть. Оказалось, что там труба недостаточной толщины, чтобы от неё можно было сделать отвод до Аполлоновки.

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        На собрании присутствовали представители интернет-провайдера. По их словам, чтобы протянуть кабель до Аполлоновки, придётся арендовать столбы у Росэнерго. Компания требует по 500 руб. ежемесячно за каждый столб, итого — 170 тыс. рублей в месяц. Тариф готовы предоставить по стоимости 700 руб. за 10 Мбит/сек — примерно в десять раз дороже, чем в Москве.

        При этом жителям села пообещали построить 3D-кинотеатр стоимостью 5 млн рублей. Аполлоновцы мрачно шутили, что хотя бы в кино можно будет увидеть нормальные дороги.

        Результатом встречи местные жители, естественно, были недовольны. По их словам, за неделю до этого приезжали местные заместители министров и обещали «решить все вопросы в течение месяца».

        Как подчёркивают в селе, они не стремятся к тому, чтобы тянуть деньги у государства. Местные жители считают Аполлоновку продвинутым селом. В нём даже не хватает места для домов: сейчас готовятся 50 новых участков для расширения населённого пункта. И всё же нормальная дорога, а также подведение питьевой воды и газа сильно облегчило бы им жизнь. При этом, как отмечают жители, они могли бы самостоятельно решить многие из своих проблем, но из-за бюрократии и большого количества регламентов их инициатива может оказаться наказуемой. 

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