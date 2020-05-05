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Лешка Гончаренко решил подвинуть Кличко на посту мэра Киева

05 мая 2020, 16:10  •  31 • Украина

Полку кандидатов в мэры Киева прибыло. До недавнего времени о своих планах участия в столичном избирательном марафоне заявляли нынешний градоначальник Кличко, телеведущий и владелец клиники «Евролаб» Пальчевский, ресторатор Николай Тищенко по прозвищу «котлета», а также экс-правосек Борух Береза и шоумен Притула.

Но вот оказалось, что и команда Петра Порошенко не намерена пасти задних – «Евросолидарность» отправляет на войну за Киев одессита Алексея Гончаренко.

Об этом сообщает ТГ-канал «Картель». Кстати, ряд СМИ разместили одинаковую «джинсу» в пользу нардепа. Как выяснилось, бывшее доверенное лицо Виктора Януковича (да, есть у Гончаренко и такая строка в биографии) уже презентует всем жителям столицы некий «план для Киева». Довольно стандартный, без изысков: видно, что пиарщики особо не парятся, понимая, что «пипл схавает». Гончаренко обещает киевлянам решить проблемы пробок, инфраструктуры, застроек и т.п. Шансы у Алексея Гончаренко есть, ведь «ЕС» в Киеве - партия довольно популярная: из-за большого числа приезжих с Западной Украины, оставшихся в столице после победы майдана. А они, как известно, «твердозапетра», чьи рейтинги, если верить апрельскому опросу КМИС, подросли на 3% и Порошенко занимает вторую строку в списке электоральных предпочтений – сразу после Зеленского. Впрочем, не исключено, что речь идет об очередном договорняке ОП и партии экс-президента: если от Порошенко на мэра Киева пойдет кандидат–спойлер, то Кличко будет проще сохранить статус-кво еще на пять лет.

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