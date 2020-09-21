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Лещенко требует судить Турчинова за сдачу Крыма

21 сентября 2020, 15:55  •  109 • Украина

Член наблюдательного совета «Укрзализныци», соросенок и активист майдана Сергей Лещенко внезапно накатал донос на своих экс-побратимов. Агент внешнего влияния подал заявление в Генпрокуратуру на экс-секретаря СНБО Александра Турчинова за сдачу Крыма. А заодно сцепился и с Юлией Тимошенко, которая подала на него в суд.

Дело в том, что бывший журналист «Украинской правды» (рупор Госдепа) на своем канале в Ютубе обнародовал информацию о сотрудничестве Юлии Тимошенко с Виктором Медведчуком. Лидер «Батькивщины» в судебном порядке потребовала защиты чести, достоинства и деловой репутации.


«Таких совпадений не бывает, и мы явно видим, что кто-то очень заинтересован в возвращении Лещенко в публичную плоскость. Но это плохая идея - Сергей уже никогда отмоется от того, что он грантоед, посольский прихвостень и болезнь на теле украинской железной дороги», — пишет по поводу этих перипетий ТГ-канал «Картель».

Забавно, что информационным киллером бывшего секретаря Совбеза, как и сдавшей позиции Тимошенко, стал именно Лещенко – журналист, который был информационным движком госпереворота, по сути, единомышленник Турчинова. Также интересно, что под Турчинова уже несколько месяцев копают силовики. Именно поэтому «кровавый пастор» вынужден был примкнуть к команде Порошенко и кричать о политических репрессиях. Но, похоже, что крыша «Евросолидарности» протекла, поэтому осенью активизировался процесс вокруг сдачи Крыма Турчиновым.

Сейчас, по слухам, Лещенко пошел на сотрудничество с Офисом президента и выполняет все указания главного медийщика ОП – Кирилла Тимошенко. Именно с его подачи он актуализирует тему с запросами и судами по Турчинову. Так что допросы бывшего и.о. президента могут случиться уже в ближайшее время: экс-секретаря СНБО обвиняют в том, что он не отдал приказ защищать полуостров. Также ходили упорные слухи, что за это «невмешательство» Турчинов и Тимошенко (она присутствовала на закрытом заседании СНБО, где принималось решение по Крыму) получили солидные отступные от российской стороны. О том, что «Путин купил Крым у майданной власти» уже заявила экс-нардеп Надежда Савченко.

Неудивительно, что у Александра Турчинова и порохоботов случилась форменная истерика после обращения экс-нардепа от БПП в суд. Ждали от кого угодно, но только не от бывшего соратника. Сам же Лещенко написал расширенный пост в своем ТГ-канале, где объяснил причину своих действий. Он напомнил, что обращение по поводу сдачи Крыма направил в ГПУ еще в бытность прокурора Руслана Рябошапки, и просил дать «правовую оценку факту непринятия украинской властью решения о проведении антитеррористической операции и последующем введении военного положения в связи с событиями в Крыму». Лешенко подчеркнул, что после захвата зданий Верховной Рады АР Крым и Совета министров АР Крым не были приняты меры по освобождению таких зданий и обезвреживанию террористов. Такие действия власть должна была принять путем проведения антитеррористической операции.

«Впоследствии, после захвата органов власти и установления факта агрессии России против Украины, на соответствующей территории должно быть введено военное положение. В то же время, таких решений принято не было. К настоящему времени оценку такой бездеятельности не предоставлено.

Это дело было открыто в январе, но вспомнил о нем Турчинов только в сентябре. Знаете, почему? Потому что сейчас проходит экспертиза в уголовном производстве, где эксперты, предупрежденные об уголовной ответственности, должны дать ответы на конкретные и очень неприятные вопросы. Именно из-за этого так разнервничался Турчинов, который пытается - вдумайтесь! - получить статус потерпевшего в этом деле.

Такая нервная реакция Турчинова лишь подтверждает поговорку «на воре шапка горит». Ему нечего бояться, если его действия были адекватными и законными во время захвата Крыма российскими агрессорами», - заявил активист Евромайдана.

Кстати, бывший секретарь СНБО обвинил Лещенко в работе на ОПЗЖ и Медведчука, которые «перекупили» грантоеда. В ответ журналист напомнил, как Турчинов и Тимошенко при посредничестве Медведчука готовились на 20 лет распределить власть с Януковичем, подтверждение чего было найдено в Межигорье. Также Лещенко ехидно пожелал «кровавому пастору» достойно пройти все судебные испытания. Поговаривают, что экс-нардеп БПП работает не только на Банковую, но и снова выполняет «политический заказ» экс-главы АП Сергея Левочкина, который был инициатором майдана против президента Януковича. Сейчас Левочкину выгодно утопить Турчинова и отвлечь внимание от уголовных дел Петра Порошенко: ведь если «копнут» под Петра Алексеевича, то вылезет вся подноготная его «назначения» президентом в Вене, которое обеспечили олигарх Фирташ и бывший глава администрации Януковича.

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