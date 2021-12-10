Лес рубят - щепки летят. Беглые навальнисты решились на провокацию

Евно Азеф отдыхает. Навальнистские провокаторы хотят купить персональные данные силовиков.

Беглые навальнисты из европейских столиц вновь активизировали провокаторскую деятельность. На этот раз они предлагают гражданам за денежное вознаграждение слить данные об участниках якобы имевшего места "отравления" берлинского пациента. То, что распространение персональных данных правоохранителей - подсудное дело, не сильно их интересует.

На примере команды ковровского сидельца Алексея Навального можно хорошо ознакомиться со многими терминами из мира агропромышленного комплекса и животноводства. Например, с понятием "козёл-провокатор". Это такая особь, которая ведёт стадо на убой, при этом сама выходит из скотобойни невредимой, поскольку знает о расположении запасного входа. За свою "работу" такой козёл получает дополнительную пайку. Ну чем не замечательная аналогия для того, чтобы проиллюстрировать последние предложения беглых из штаба берлинского пациента?

Соратники Навального предложили денежное вознаграждение за помощь в расследовании "отравления" Алексея в августе 2020 года. За видеозаписи из отеля в Томске предлагают 3 миллиона рублей, за "проверяемую информацию об отравлении или об отравителях из ФСБ, которая существенно дополняет общую картину и даёт дополнительные неопровержимые доказательства, и за сведения о других аналогичных спецоперациях" - 1,5 миллиона, за аналогичную информацию про участников "отравления" - 500 тысяч рублей.

Суть в том, что человек, решивший слить видеозаписи, получит не "вознаграждение на криптовалютный кошелёк", а тюремный срок, поскольку, во-первых, ещё в прошлом году Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о защите персональных данных силовиков, во-вторых, решением суда "Штабы Навального"*, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) * и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)* признаны на территории России экстремистскими, две последние структуры, кроме того, получили ярлык иностранного агента. Что будет за сотрудничество с экстремистами, бежавшими за рубеж, любой желающий сможет узнать лично от сотрудников Федеральной службы безопасности. Именно им подведомственны такого рода дела.

Для навальнистов люди - разменный материал в политической борьбе. Мошенники от политики живут, как завещал вождь их секты, ныне заключённый, по принципу "не рефлексируйте – распространяйте". Что же станет с "распространителями", беглецов в вильнюсах, берлинах и лондонах не шибко интересует.

* Организации запрещены на территории России как экстремистские, ФБК и ФЗПГ признаны, помимо этого, иностранными агентами.