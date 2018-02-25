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Les Echos пророчит России новые исторические потрясения

25 февраля 2018, 13:39  •  173 • Политика
По мнению Доминика Фаша, главы французского фонда "Русские технологии", "эпоха Путина" в России постепенно подходит к концу, и что будет после нее - неизвестно.
Доминик Фаш, французский предприниматель и глава фонда "Русские технологии", поделился с читателями газеты Les Echos своим видением современной российской политики. По его мнению, в России сейчас заканчивается очередной исторический цикл, и эпоха президента Владимира Путина постепенно уходит в прошлое.
Французский аналитик уверен, что Путин победит на президентских выборах 2018 года, тем не менее, по его мнению, сейчас в воздухе в России витает некое "чувство неуверенности". Скоро политика и история двинутся вперед, считает он. Остается только гадать, "каким будет следующий эпизод, его развитие и его герои".
Фаш полагает, что гипотетический уход Путина с политической арены будет сравним с такими ключевыми моментами российской истории, как Смутное время, восстание декабристов и распад СССР. Куда она двинется дальше после этого - совершенно не очевидно.
По сути, считает аналитик, даже об окончательных итогах завершающегося цикла российской истории пока рано судить. Россия, резюмирует Фаш, одновременно достигла видимых внешнеполитических успехов, тем не менее ее экономическое положение по-прежнему остается весьма спорным.
"Россия несомненно восстановила свое величие среди других держав, однако максимальное значение ее ВВП так и осталось на уровне между Италией и Индонезией и далеко от показателей трех гигантов: США, Китая и Европы", - отмечает он.

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