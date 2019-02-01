Леопард устроил «салочки» с жителями индийского города - фото

Вышедший из леса в индийский город Джаландхар леопард устроил настоящие "салочки" с местными жителями. Он несколько часов гонял их кругами. Фотографии с места событий попали в Сеть.

Леопард гонял несколько часов жителей города Джаландхар, который расположился недалеко от леса – пристанища хищника.



«Салочки» длились более девяти часов. И только три дротика с транквилизатором всё-таки усыпили большую кошку сообщают местные СМИ.



Животное отдано на попечение индийского лесного Департамента, который пообещал сообщить о дальнейшей судьбе зверя.



Фотографии с места происшествия разместили в Сети информационные агентства.