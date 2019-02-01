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Леопард устроил «салочки» с жителями индийского города - фото
01 февраля 2019, 08:24 • 159 • В мире
Вышедший из леса в индийский город Джаландхар леопард устроил настоящие "салочки" с местными жителями. Он несколько часов гонял их кругами. Фотографии с места событий попали в Сеть.
Леопард гонял несколько часов жителей города Джаландхар, который расположился недалеко от леса – пристанища хищника.
«Салочки» длились более девяти часов. И только три дротика с транквилизатором всё-таки усыпили большую кошку сообщают местные СМИ.
Животное отдано на попечение индийского лесного Департамента, который пообещал сообщить о дальнейшей судьбе зверя.
Фотографии с места происшествия разместили в Сети информационные агентства.
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