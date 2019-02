Леопард устроил «салочки» с жителями индийского города - фото

Леопард гонял несколько часов жителей города Джаландхар, который расположился недалеко от леса – пристанища хищника.



«Салочки» длились более девяти часов. И только три дротика с транквилизатором всё-таки усыпили большую кошку сообщают местные СМИ.



Животное отдано на попечение индийского лесного Департамента, который пообещал сообщить о дальнейшей судьбе зверя.



Фотографии с места происшествия разместили в Сети информационные агентства.

A leopard chases Jalandhar city residents after attempts were made to capture it. It took at least three tranquilizer darts and over nine hours to subdue the cat, local reports say.

It is now being cared for by India's Forest Department pic.twitter.com/bF7NygD0Sd