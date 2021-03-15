Леонков похоронил "лучший истребитель США"

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, проект по созданию "лучшего истребителя в мире" F-35 Lightning II можно смело похоронить. Но США не готовы "нести цветы" к его могиле.

У нового "стелса" американцев сразу несколько серьёзных проблем - их перечислил военный специалист Алексей Леонков в беседе с еженедельником "Звезда".

В частности, отметил эксперт, это его непомерная дороговизна: каждый F-35 обходится примерно в 100 миллионов долларов, а вся программа закупок стоит американцам около 1,5 триллиона долларов.

Кроме того, выяснилось, что стелс-технология в ряде случаев бесполезна: истребитель распознают радиолокационные станции, работающие в L-диапазоне частот и в миллиметровом диапазоне (Ka-диапазон).

Тем не менее на "могилу" F-35 Lightning II цветы пока не готовы нести ни США, ни другие страны - Австралия, Великобритания, Турция и т. д. А всё потому, что создание этого истребителя считается "успешным коммерческим проектом", отказаться от которого уже невозможно.