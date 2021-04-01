Леонков рассказал, зачем Киев придумал «очередное вторжение» России на Украину

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью ФАН оценил новое заявление киевских силовиков о готовности армии России «атаковать» Украину. По его словам, украинские власти в очередной раз решили хайпануть на теме войны в Донбассе.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию Донецкой и Луганской народных республик. В заявлении ведомства говорится, что Россия «завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побуждения украинского государства на военный ответ на линии фронта в Донбассе».

Военная операция, считают в Минобороны Украины, будет мотивирована необходимостью защиты на территории Донецкой и Луганской народных республик граждан России. В ведомстве добавили, что российские военные «могут предпринять попытку продвижения» вглубь территории Украины. Помимо этого, ведомство признало, что армия России не принимает и не принимала участия в конфликте в Донбассе, постольку «только собирается атаковать» Украину.

Примечательно, что своей разведке не верит и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в социальной сети Facebook он заявил, что Россия просто «играет мускулами» и таким образом оказывает моральное давление на Украину на фоне переговорного процесса по Донбассу. Но ни о каком «наступлении» речи не идет.

В ответ на высказывания украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что перемещение подразделений ВС РФ по территории страны не должно беспокоить другие государства и не несет им никакой угрозы. Он также в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не принимала участия в конфликте в Донбассе. По мнению пресс-секретаря, эта политическая проблема является внутриукраинской.

«Российская Федерация, предпринимая необходимые меры по обеспечению безопасности своих границ, перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он назвал ложными заявления киевской стороны о том, что Россия якобы готовит военную операцию против украинского государства. Спикер рассказал, зачем Киев придумал «очередное вторжение» России на Украину. По его мнению, Киев хочет хайпануть.

«Это абсолютно ложное заявление. Сейчас у нас проходит период учений батальонных и полковых групп Вооруженных сил Южного военного округа, в том числе и тех подразделений, которые находятся в Крыму. Техника выдвигается на полигоны для отработки полковых занятий. И это передвижение техники выдается за то, что Россия якобы двигает войска к границам Украины. Информация украинской стороны не соответствует действительности. На этом киевские власти хотят получить хайп, но ничего не получится», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украина готовит силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе. Для этого Киев стягивает к линии фронта военную технику и личный состав ВСУ.