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Леонков не пощадил Грефа: "В советские времена это назвали бы идеологической диверсией"
29 марта 2020, 18:35 • 130 • Политика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные. Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что это глава Сбербанка Герман Греф исказил информацию о "налоге 13%". "В советские времена это назвали бы идеологической диверсией с соответствующими последствиями по линии КГБ СССР", - отметил эксперт.
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал главного виновника сложившейся ситуации.
Он отмечает, что телеобращение президента России Владимира Путина к народу страны должно было успокоить массы населения. Однако, несмотря на позитивный настрой, послание встретило стойкое противодействие среди властных элит и экономических структур.
Ярким примером тому является ситуация с "налогом 13%". Глава государства сказал, что "налогом в 13% будут облагаться доходы от вкладов в банки и ценные бумаги, превышающие 1 миллион рублей". Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что это относится к каждому из вкладов, а не к их совокупности. Однако Сбербанк, а точнее его управляющий, истолковал это диаметрально противоположно.
Эксперт отмечает, что результат такого "разъяснения" привёл к тому, что население массово начинает извлекать накопленное честным трудом. То есть, по сути дела, Греф посеял панику, исказив информацию.
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