Леонков не пощадил Грефа: "В советские времена это назвали бы идеологической диверсией"

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал главного виновника сложившейся ситуации.

Он отмечает, что телеобращение президента России Владимира Путина к народу страны должно было успокоить массы населения. Однако, несмотря на позитивный настрой, послание встретило стойкое противодействие среди властных элит и экономических структур.

Ярким примером тому является ситуация с "налогом 13%". Глава государства сказал, что "налогом в 13% будут облагаться доходы от вкладов в банки и ценные бумаги, превышающие 1 миллион рублей". Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что это относится к каждому из вкладов, а не к их совокупности. Однако Сбербанк, а точнее его управляющий, истолковал это диаметрально противоположно.

"В соответствии с полученными нами от Министерства финансов разъяснениями, налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 миллион рублей, подлежит налогообложению суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части, превышающей 1 миллион рублей", - цитирует Алексей Леонков слова Германа Грефа.

Эксперт отмечает, что результат такого "разъяснения" привёл к тому, что население массово начинает извлекать накопленное честным трудом. То есть, по сути дела, Греф посеял панику, исказив информацию.