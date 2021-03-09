Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Политика

Леонков назвал патовую ситуацию в Донбассе: "Что мы тогда будем делать?"

09 марта 2021, 13:30  •  212 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков назвал патовую ситуацию, которая может сложиться в Донбассе, если не провести "профилактику". "Что мы тогда будем делать?" - спрашивает он.
По словам эксперта, в Донбассе вероятны два сценария, и первый из них - "карабахский". Такой вариант опасен именно возможностью быстрого прорыва, как это произошло в Нагорном Карабахе, считает эксперт.
Леонков напомнил о том, что Азербайджан тоже разворачивал войска, пока все на него смотрели, а потом внезапно нанёс удар.
"Где были танки в Нагорном Карабахе? В местах базирования", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1", напомнив всем о кадрах, как мчались танки к линии фронта.
При этом второй вариант, который назвал Леонков, - более патовый. По мнению эксперта, вторым вариантом боевики ВСУ могут "развить успех до границы, при этом всё сминая, взять в кольцо и тут же, например, высадить натовский десант под видом миротворцев". Также может быть использована провокация с гибелью иностранных граждан на границе. Кроме того, по мнению Леонкова, поводом для введения натовцев также может стать "случайный" обстрел ОБСЕ.
"Что будем делать, если в Киеве появится военная база и будет стоять первая бронетанковая дивизия США?" - спросил Леонков, отметив, что в таком случае "вопрос будет решаться уже по-другому".
По словам военного эксперта, в связи с вероятностью такого сценария "России не надо слушать, что ей скажет Польша, Венгрия или ещё кто-то".
"Ей нужно смотреть, что скажет её народ. А народ говорит: "Спасите Донбасс", - сказал он, отметив, что ждать того момента, когда Украина переступит красную черту, не надо - необходимо действовать на упреждение.
Ранее стало известно, что Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Однако предполагаемый главный плацдарм ВСУ, а также координаты некоторой техники украинской армии сдал перебежчик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



212
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с ру...
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Т...
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
02 марта 2021, 21:05
Как индийская вакцина покончит с конфликтом в Донбассе
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.