Леонков назвал патовую ситуацию в Донбассе: "Что мы тогда будем делать?"

Военный эксперт Алексей Леонков назвал патовую ситуацию, которая может сложиться в Донбассе, если не провести "профилактику". "Что мы тогда будем делать?" - спрашивает он.

По словам эксперта, в Донбассе вероятны два сценария, и первый из них - "карабахский". Такой вариант опасен именно возможностью быстрого прорыва, как это произошло в Нагорном Карабахе, считает эксперт.

Леонков напомнил о том, что Азербайджан тоже разворачивал войска, пока все на него смотрели, а потом внезапно нанёс удар.

"Где были танки в Нагорном Карабахе? В местах базирования", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1", напомнив всем о кадрах, как мчались танки к линии фронта.

При этом второй вариант, который назвал Леонков, - более патовый. По мнению эксперта, вторым вариантом боевики ВСУ могут "развить успех до границы, при этом всё сминая, взять в кольцо и тут же, например, высадить натовский десант под видом миротворцев". Также может быть использована провокация с гибелью иностранных граждан на границе. Кроме того, по мнению Леонкова, поводом для введения натовцев также может стать "случайный" обстрел ОБСЕ.

"Что будем делать, если в Киеве появится военная база и будет стоять первая бронетанковая дивизия США?" - спросил Леонков, отметив, что в таком случае "вопрос будет решаться уже по-другому".

По словам военного эксперта, в связи с вероятностью такого сценария "России не надо слушать, что ей скажет Польша, Венгрия или ещё кто-то".

"Ей нужно смотреть, что скажет её народ. А народ говорит: "Спасите Донбасс", - сказал он, отметив, что ждать того момента, когда Украина переступит красную черту, не надо - необходимо действовать на упреждение.

Ранее стало известно, что Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Однако предполагаемый главный плацдарм ВСУ, а также координаты некоторой техники украинской армии сдал перебежчик.