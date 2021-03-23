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Леонков: Армия России, окружившая Украину, это бред украинского дипломата

23 марта 2021, 21:15  •  45 • Украина
Военный эксперт Алексей Леонков назвал бредом заявление украинского дипломата Романа Бессмертного об окружении Украины миллионной армией России. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт рассказал, что российская армия физически не может окружить Украину. По словам эксперта, один миллион — это практически вся численность Вооруженных сил Российской Федерации.
«Украинский дипломат Бессмертный, наверное, посчитал, что вокруг Украины находится вся российская армия. У нас всего миллион двести тысяч штыков числится. Это с учетом численности всего военно-морского флота и военно-воздушных сил. Так что подобные высказывания этого украинского дипломата можно отнести разве что к буйным фантазиям, развившимся на фоне весеннего обострения», — заявил собеседник ФАН.
Высказывание Романа Бессмертного соответствует плану официального Киева втянуть Россию в вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины. Об этом заявил ФАН бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По словам политика, Зеленский и его команда с попустительства и молчаливого согласия Франции и Германии отказываются выполнять Минские соглашения о прекращении огня.
Автор: Константин Хиц

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