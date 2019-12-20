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Леонид Слуцкий: Лучше всего перенести ООН из Нью-Йорка в Крым!

20 декабря 2019, 14:09  •  55 • В России

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу подвел внешнеполитические итоги 2019 года, за который Россия, в частности, вернулась на полных правах в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после пятилетнего бойкота из-за событий на Украине, столкнулась с так называемой "визовой войной" со стороны США и со многим другим.

Напомним, в сентябре часть российской делегации на Генассамблее ООН осталась без виз США, включая самого Слуцкого.

- Лучше всего перенести ООН в Крым. Там идеальные условия для работы - и климатические и гостеприимные. И ни у кого больше не будет сомнений, что Крым - это Россия, - предложил он с улыбкой. - Мы с Константином Косачевым (глава Комитета Совфеда по международным делам. - Ред.) являемся членами утвержденной президентом РФ делегации, сам Сергей Лавров получил визу за день до вылета в США! Все это крайне странно и подтачивает условия для работы. Пока это (перенос из США. - Ред.) фантазии, но фантазии, которые имеют под собой основания. Никакие межстрановые отношения не должны влиять на работу международных организаций. Госдеп на этот тезис не обращает внимания.

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛИ ЛОРДЫ

Прямо накануне Охотный Ряд посетили редкие гости - трое представителей Палаты лордов Великобритании. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообщался с британскими парламентариями за закрытыми дверями. Диалога с парламентом этой страны в последние годы у нас пока не было. Совсем.

- С чем прибыли лорды? По собственной инициативе или от официального Лондона? - спросила Слуцкого "КП".

- Не буду говорить подробно, чтобы не спровоцировать сложности для британских коллег. Это была их инициатива, они считают, что отношения между Россией и Британией должны быть налажены в самом ближайшем будущем. Они ориентируются на Вячеслава Володина как на политика, который проводит сбалансированную политику в отношении стран Европы, им импонировала его речь в Страсбурге, в частности, о недопущении героизации нацизма. Уверен, что в будущем, пусть и не самом ближайшем, отношения между нашими парламентами будут налажены. Это правильно, когда парламентская дипломатия идет впереди официальной. Мы также продолжаем общение с членами обеих палат Конгресса США. Называть их не буду, но их немало, - поделился депутат.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ СЛУЦКИЙ:

ДЕМАРШ В ПАСЕ БУДЕТ, НО ОБРЕЧЕН

-В январе ожидаем, что полномочия российской делегации будут опротестованы (странами Балтии и другими. - Ред.). Получится? Нет. Сегодня расклад сил уже другой. Не могу сказать, что российская делегация стремительно изменила там взгляды, но ассамблея сильно поменялась по составу, большую часть парламентариев мы просто не знаем. Попытка демарша будет, но успехом не увенчается. В будущем году обязательно появится вице-спикер ПАСЕ от России. Меня коллеги убеждают выдвигаться, но решение будет коллегиальным. Не исключено, что выдвинем кандидатуру в апреле.

О ТАЙНОМ ОБЩЕНИИ С ДЕПУТАТАМИ ЗЕЛЕНСКОГО

- В Верховной Раде есть ряд депутатов, выступающих за форсированное налаживание отношений с Россией. Но Блок Зеленского пока до этого не дозрел. Есть конфиденциальные контакты, они потихонечку активизируются, в Блоке есть здравомыслящие люди. Не исключаю, что в будущем году они пойдут уже на официальном уровне. Считаю, что дремлющий потенциал между парламентами России и Украины будет в каком-то времени возобновлен.

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