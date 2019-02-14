Леонид Слуцкий: Америке нужна победа Порошенко и гонка вооружений

ПОТЯНЕМ ЛИ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ?

"КП":

- Пока Вашингтон обещает выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Дональд Трамп заикнулся о новом соглашении. Мы можем рассматривать это как серьезное предложение? Или это в стиле нового президента США?

Слуцкий:

- Конечно, Трамп зачастую непоследователен. Он то угрожает глобальным разрушением КНДР, то встречается с Ким Чен Ыном, когда выясняется, что у них уже на весьма продвинутом этапе ядерная программа, а национальная экономика вовсе не в плачевном положении. Над ДРСМД долго работали эксперты. Он является одним из краеугольных камней системы ядерного сдерживания. Выход из него автоматически грозит непродлением СНВ-3 в 2021 году. Все это чревато обрушением всей системы ядерного сдерживания в планетарном масштабе. Выдвигать вместо этого какие-то эрзац-варианты, заменители, которые успокоят в том числе многочисленных американских экспертов - это просто попытка замаскировать совершенно нелогичное и опасное действие. Выглядит это весьма и весьма неубедительно, и не только для нас - на эту тему много публикаций в серьезной американской прессе.

- Есть ли возможность не втягиваться в гонку вооружений? Ведь мы можем ее не выдержать. Как не выдержал Советский Союз.

- На то и расчет. Но Советский Союз был, скорее, развален изнутри политикой Горбачева, а не гонкой. Она здорово бьет по национальной экономике, но мы располагаем рядом вооружений, по которым находимся впереди предполагаемого противника. Тем не менее, втягиваться в гонку вооружений - это, прежде всего, обрушивать устоявшуюся, доказавшую свою эффективность систему ядерного сдерживания, что очень опасно.

ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ ВЕНЕСУЭЛЕ

- Наши коллеги, которые работали в Венесуэле и видели ее неприглядную изнанку, сейчас спорят, надо ли помогать далекому Каракасу или лучше помочь условному Забайкальску. Нужно ли тратить большие деньги на далекие Пхеньян (тот как раз просит 50 тысяч тонн пшеницы), Каракас и иже с ними?

- Мы должны поддерживать тех, кто готов поддержать нас. Те страны Латинской Америки, Азии, Африки, которые готовы к стратегическому сотрудничеству с нами по разным направлениям, инфраструктурно значимым экономическим проектам, к взаимодействию в военной, военно-технической сфере. Нужно говорить не о том, далекий или близкий Каракас, а должны ли мы закрывать глаза на то, что там происходит. А вокруг Венесуэлы происходят чудовищные вещи. Неприглядная изнанка была там не всегда: люди моего поколения и старше помнят, что это была процветающая страна. А сегодня национальная экономика обрушена, и велика вероятность того же сценария, что в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Ирак и Ливия стали странами без государства. У нас существует только одна страна в мире, которая позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в конституционный строй других государств, - США. Именно это сейчас происходит в Венесуэле. И совершенно чудовищно, что Европарламент с другого континента признал лидера оппозиции законным президентом далекой Венесуэлы.

СРОК ДАВНОСТИ ЗА ХАРАССМЕНТ - СУТКИ

Звонок от слушателя Константина:

- В том году вас обвиняли в харассменте по отношению к нескольким журналисткам...

- С одной стороны, приятно, что на нашу страну не удается набросить сетку непривычных для нас обвинений, возможность которых сегодня, слава Богу, отсутствует, и такого в нашей стране никогда не будет, когда за брошенный 20 лет назад взгляд подают в суд. А в Америке это приняло массовый системный характер. Причем обвиняются в этом самые знаменитые люди. И покойный ученый с мировым именем Стивен Хокинг, прикованный к инвалидной коляске, обвинялся. У нас же вслед за мной в этой неприглядной очереди тоже стояли весьма и весьма серьезные, знаменитые люди. На нас попытались набросить ту же сетку, которая действует в США, компрометировать тех, кто неудобен стратегическим оппонентам. Та ситуация ничем не была доказана. И я благодарен десяткам и сотням журналистов и журналисток, которые встали на мою защиту. Всем прекрасным женщинам в Государственной Думе, которые могли, как сейчас модно говорить, "хайпануть" на этом деле, но попыталась только одна. А остальные, слава Богу, просто встали плечом к плечу на мою защиту. На самом деле до слез трогательно. Я обязан тем, кто в таких ситуациях становится на защиту тех, кто подвергается подобным спровоцированным атакам. Очень хорошо, что благодаря той ситуации у нас в стране подобные вещи никогда не будут происходить, как в Соединенных Штатах, где на женщину опасно бросить взгляд. А для такого рода инцидентов, если они и будут иметь место, срок давности были, есть и будут одни сутки.

ИДЕАЛЬНАЯ МАРИОНЕТКА ПОРОШЕНКО

- В марте Украина выберет президента. Владимир Жириновский, чьи прогнозы часто сбываются, ставит на Петра Порошенко, а Виктор Янукович утверждает, что тот по-честному победить никак не сможет. Каков ваш прогноз? И есть ли там хоть один симпатичный Москве кандидат?

- Симпатичных Москве, к сожалению, нет. Но это не значит, что их не будет в будущем. Я, скорее, поддержу позицию Владимира Вольфовича. И не только потому, что он мой партийный лидер. Он дает очень точные прогнозы. Запад сильно поддерживает Петра Алексеевича: проводит информационные операции, провокации типа Керченского пролива, чтобы смоделировать увеличение электоральной поддержки Порошенко. Отчасти можно согласиться и с Виктором Федоровичем. Но мне кажется, что здесь эмоциональный подтекст - ему глубоко неприятен нынешний президент Украины. В пользу Порошенко создают электоральные всплески, применяют чисто избирательные приемы. Недаром туда не приглашают российских наблюдателей, которые это могут запросто вскрыть. И Западу сегодня нужен Порошенко. Он идеален для тех, кто позиционирует Украину как территорию внешнего управления, каковой она сегодня является - давайте уж смотреть правде в глаза.

НЕ БРОСИТЬ УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ В БЕДЕ

- На Украине звучат мнения, что добывший томос об автокефалии Порошенко может пойти на межрелигиозную войну - только бы удержаться в кресле. На 10-летии интронизации Патриарха Кирилла Владимир Путин сказал, что Россия не вмешивается в церковные дела в суверенной стране, но готова защищать свободу вероисповедания на Украине. Как это толковать?

- Очень просто. Это наши люди, это наша церковь. Сейчас тяжелейшая ситуация, когда история сделала виток, и мы вернулись в 1054 год. На Украине могут быть любые акты насилия, и поддержка верующих – наша святая задача. Мы не можем оставить людей, которые выросли в одной с нами церкви, на произвол судьбы. Извините за патетику, но это действительно ситуация, которая имеет цивилизационное значение, поэтому мы должны сплотиться и вокруг позиции президента России, и вокруг Патриарха Кирилла, которому очень тяжело. И поддержать молитвой, солидарностью. Этот томос и возможные последствия - уже что-то запредельное с точки зрения человеческой морали и отношения друг к другу.

ФРАНЦУЗЫ ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ КРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА

- Вы два года возили в Крым делегации французских депутатов и сенаторов. Прорывали политическую изоляцию полуострова. А на пятилетии его воссоединения с Россией гости будут?

- Возглавлявший делегацию депутат Национального собрания Тьерри Мариани и те, кто был с ним, снова приедут в Крым, в Севастополь. Благодаря этим поездкам Европа узнала о том, что в Крыму отнюдь не порабощенное население, что там счастье от того, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Потом многие из этих политиков потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции, но не оставили свою приверженность здравому смыслу.